Wörther Wildvogelhilfe öffnet wieder ihre Pforten

»350 sol­len es nicht mehr wer­den«, ist sich Nad­ja Koch aus Wörth si­cher. Die Re­de ist von Vö­geln. Die 51-Jäh­ri­ge be­t­reibt die Auf­fang­sta­ti­on ih­res Ve­r­eins »Wild­vo­gel­hil­fe« in ei­ner se­pa­ra­ten Woh­nung im ei­ge­nen Haus. Gut zwei Mo­na­te war es al­ler­dings kom­p­lett still um Koch und ih­re Hel­fer, die Auf­fang­sta­ti­on für Sing­vö­gel ge­sch­los­sen. Am Os­ter­mon­tag, 18. April, hat­te sich die Wild­vo­gel­hil­fe aus pri­va­ten und ge­sund­heit­li­chen Grün­den auf Fa­ce­book ver­ab­schie­det.