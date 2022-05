Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wörther Stadtrat will Nutzung des SAF-Geländes festlegen

Sitzung am Mittwoch in der Schule

Um den Bergfried soll das neue Zentrum des geplanten Wohnbereiches entstehen

Gemäß ursprünglicher Planung von Ende 2019 sollte je ein Drittel der Fläche für Pflege- und Sozialimmobilien, für Wohnungen sowie für Geschäfte zur Nahversorgung verwendet werden. Um diese Vorhaben als eigenständiges Quartier entwickeln und umsetzen zu können, haben die Stadträte im April 2021 den Flächennutzungsplan einstimmig geändert.

Mit Altstadt vernetzen

Was dabei städtebaulich beachtet werden sollte, hatte Harald Neu als beratender Architekt damals in einer Ratssitzung erläutert. Für das Stadtbild sei es wichtig, das neue Quartier mit dem Raumgefüge der Altstadt zu vernetzen. Es solle ein qualitätsvolles, verkehrsberuhigtes Wohnumfeld entstehen. Ein zentraler Bereich sollte als Schlossplatz um den alten Bergfried als Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Lebens entstehen, der auch von der Rathausgasse erreichbar sein sollte.

Das SAF-Gelände hat für die Wörther Stadtgeschichte als Standort des ehemaligen Schlosses eine besondere Bedeutung. Aus der Bevölkerung kam daher der Wunsch, sich bei der Neugestaltung des Areals stärker an die historisch überlieferte Situation am südlichen Ende der Altstadt anzulehnen. Insbesondere sollte geprüft werden, ob eine vollständige oder zumindest teilweise Rekonstruktion der äußeren Gestalt des Schlossgebäudes möglich und mit den vom Investor angedachten Nutzungskonzepten des SAF-Geländes in Übereinstimmung zu bringen ist.

Ob es in der Zwischenzeit eine Annäherung zur Gestaltung des Areals zwischen Investor und den Interessen der Bevölkerung gegeben hat, ist noch nicht völlig geklärt. »Die Planungen laufen derzeit noch, aber ich denke, dass wir bis zur Stadtratssitzung ein abgeschlossenes Konzept präsentiert bekommen«, hofft Bürgermeister Andreas Fäth-Halbig, der am Mittwoch abschließend beraten möchte. Bis dahin wird der Eigentümer des Geländes das Nutzungskonzept in intensiver Abstimmung mit dem von der Stadt beauftragten Büro Neu nochmals grundlegend überarbeitet haben.

Altenpflegeeinrichtung?

Bereits jetzt steht aber fest: Da kein Interessent für die Ansiedlung eines Nahversorgers auf dem Areal gefunden werden konnte, muss die Flächenaufteilung neu konzeptioniert werden. Entweder werden lediglich zwei statt der geplanten drei Nutzungsbereiche realisiert, wobei es dann bei der vorgesehenen Errichtung einer dreigeschossigen Altenpflegeeinrichtung bliebe, oder es werden mehr Wohneinheiten in drei, punktuell auch in viergeschossigen Gebäuden errichtet. Es wäre auch möglich, einen Teil der Fläche gastronomisch zu nutzen. js

Hans-Jürgen Freichel