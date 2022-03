Wörther Stadtrat verabschiedet 17-Millionen-Euro-Haushalt

SPD/Grüne stimmen dagegen

Wörth a.Main 17.03.2022 - 17:25 Uhr 3 Min.

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 14,37 Millionen Euro (Vorjahr 13,86 Millionen Euro) und auf den Vermögenshaushalt 3,06 Millionen Euro (Vorjahr 13,6 Millionen Euro). Sollte der Haushalt im Jahr 2022 den geplanten Verlauf nehmen, können am Ende des Jahres 438.000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, deutlich weniger als die Mindest-Zuführung mit 793.000 Euro eigentlich sein sollte. 2021 konnten noch 475.000 Euro Überschuss erzielt werden, aber auch dort wurde die Mindest-Summe nicht erreicht. Die freie Spitze hat in 2022 einen Fehlbetrag von 354.000 Euro gegenüber 222.000 Euro im Vorjahr. Eine Wende zum Positiven wird bei der Mindestzuführung ab dem kommenden Jahr erwartet. Die gesetzliche Soll-Zuführung zur Deckung der Kredittilgungen und kameralen Abschreibungen wird in diesem Jahr um 1,49 Millionen Euro (Vorjahr 1,27 Millionen Euro) und auch voraussichtlich in den kommenden Jahren verfehlt.

Im Vermögenshaushalt sind die geplanten Investitionen von 1,22 Millionen Euro (Vorjahr 10,63 Millionen Euro) sowie Kredittilgungen in Höhe von 919.000 Euro (Vorjahr 823.000 Euro) zu finanzieren. Dafür stehen Finanzmittel von 1,65 Millionen Euro und der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt von 438.000 Euro zur Verfügung. Deshalb müssen zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes keine Kredite aufgenommen werden. Die im Haushalt 2021 bereits genehmigte Kreditaufnahme über 2,9 Millionen Euro wurde noch nicht komplett in Anspruch genommen, der noch freie Betrag von 1,4 Millionen Euro wird in das Jahr 2023 übertragen. Alles in allem schließt der Vermögenshaushalt danach im laufenden Jahr mit einem Überschuss von 628.000 Euro, der bei einem Vortrag von 924.000 Euro den Stand der allgemeinen Rücklagen zum Ende des Jahres auf 1,55 Millionen Euro anwachsen lässt.

Bei den Kennzahlen liegt die Stadt deutlich unter den Durchschnittszahlen vergleichbarer bayerischer Kommunen. Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit liegt der Landesdurchschnitt bei 343 Euro pro Einwohner, Wörth erreicht hier einen Minusbetrag von 74 Euro pro Einwohner. Die Schulden der Stadt betragen zu Beginn des Jahres 10,3 Millionen Euro und werden sich zum Ende des Jahres auf 9,4 Millionen Euro reduzieren. Das sind 1.976 Euro pro Einwohner bei einem bayernweiten Durchschnitt von 618 Euro. Die Verschuldung des Kernhaushaltes beträgt im Planungszeitraum 2022 bis 2026 durchschnittlich 273 Prozent des Landesdurchschnitts. Der daraus jährlich zu leistende Schuldendienst von durchschnittlich einer knappen Million Euro belastet die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt enorm.

Stimmen zum Haushalt

Andreas Fath-Halbig (Bürgermeister): »Wie sich die kommenden Jahre wirtschaftlich entwickeln werden, vermag derzeit keiner genau sagen zu können. Wesentlich ist der Erhalt der dauernden Leistungsfähigkeit. Die Freie Spitze liegt nach den Corona-Jahren ab dem kommenden Jahr im positiven Bereich innerhalb der Mindestzuführung. Wir haben in Wörth ein Leistungsangebot, das zu Kommunen gleicher Größenordnung außerordentlich hoch ist. Es stellt eine Belastung dar, aber das ist es uns wert. Und trotz dieser Belastungen findet dennoch ein Aufbau der Rücklagen in den nächsten Jahren bei gleichzeitigem Abbau der Schulden auf 6,9 Millionen Euro statt und dabei investieren wir noch 10 Millionen Euro. Es sind Investitionen in die Attraktivität, in den Wirtschaftsstandort und in das Leben in Wörth.«

Steffen Salvenmoser (SPD): »Wörth ist seit vielen Jahren und nicht erst seit der Amtsübernahme von Bürgermeister Fath-Halbig in der Spitzengruppe der am höchsten verschuldeten Kommunen im Landkreis. Jedes Jahr wird bei der Haushaltsberatung von der hohen Verschuldung geredet und versprochen, diese in den Folgejahren abzubauen. Es fehlt ein grundsätzlicher Plan, wie wir aus dieser Schuldenfalle kommen wollen. Uns stehen weitere große und unvermeidliche Investitionen bevor. Bis 2025 müssen drei Feuerwehrfahrzeuge für etwa 870.000 Euro neu beschafft und mittelfristig ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Gespart werde einzig und alleine bei der Kinderbetreuung, einem Herzensanliegen der SPD. Schon allein deshalb, weil dieser Einspareffekt im Haushalt abgebildet ist, können wir nicht zustimmen. Außerdem zeige er keine Perspektive auf Besserung auf.«

Simon Schusser (Freie Wähler): »Unsere Haushaltslage bleibt weiter angespannt, der Spielraum für zukünftige Projekte und Aufgaben sowohl finanziell als auch aufgrund der vorhandenen personellen Ressourcen begrenzt. Wir müssen daher unsere Vorhaben priorisieren, Verwaltungsabläufe effizienter und konzentrierter gestalten und die Digitalisierung vorantreiben. Der Neubau der Kita Wirbelwind, die Schaffung von neuem Wohnraum, die Ausrüstung der Feuerwehr, die anstehende Sanierung der Siedlung sowie die weitere Digitalisierung des Rathauses sind alles Pflichtaufgaben. Vor diesen Themen können wir uns auch nicht wegstehlen. Sie müssen langfristig gedacht und umgesetzt werden.«

Peter Laumeister (CSU): »Im Finanzplanungszeitraum bewegen wir uns am Limit, wenn nicht bereits darüber. Nach wie vor sind die Kosten für Investitionen etwa beim Neubau der Kita oder der PC-Anlage im Rathaus zu hoch. Hier ist eine realistische Planung der Projekte in Zukunft notwendig. Zu viele Projekte werden begonnen und zu wenige beendet. Die Einhaltung von Kosten- und Zeitplan von Projekten muss verbessert werden. Alle im Investitionsplan gezeigten Maßnahmen sind notwendig. Nur bei zeitgerechter Realisierung können die kalkulierten Kosten auch eingehalten werden. Auf nicht effizient umsetzbare Aufgaben muss in Zukunft verzichtet werden. Wegen des geringen finanziellen und personellen Spielraums haben wir komplett auf Anträge verzichtet.«

Zahlen und Fakten: Wörther Haushalt 2022 Einnahmen Verwaltungshaushalt: Grundsteuern und Hundesteuer 760.000 Euro, Gewerbesteuer zwei Millionen Euro, Steueranteile Umsatz- und Einkommensteuer 3,01 Millionen Euro, Zuweisungen 1,07 Millionen Euro, Verwarnungsgelder 30.000 Euro, Gebühren 1,16 Millionen Euro, Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 3,37 Millionen Euro, Finanzeinnahmen 2,83 Millionen Euro, Sonstige Zuführungen 140.000 Euro Ausgaben Verwaltungshaushalt: Personalkosten 4,34 Millionen Euro, Sachausgaben 2,43 Millionen Euro, innere Verrechnungen 1,53 Millionen Euro, kalkulatorische Kosten 2,23 Millionen Euro, Zuweisungen an Dritte 640.000 Euro, Kreditzinsen 140.000 Euro, Umlagen 2,44 Millionen Euro, sonstige Finanzausgaben 40.000 Euro Zuführung Vermögenshaushalt: 590.000 Euro Einnahmen Vermögenshaushalt: Veräußerung von Vermögen 970.000 Euro, Zuwendungen für Investitionen 690.000 Euro, Zuführung vom Verwaltungshaushalt 590.000 Euro, Entnahme aus Sonderrücklagen 820.000 Euro Ausgaben Vermögenshaushalt: Vermögenserwerb 300.000 Euro, Baumaßnahmen 920.000 Euro, Zuführung aus Sonderrücklagen 140.000 Euro, Rückstellungen für Investitionen 630.000 Euro, Zuführung an Sonderrücklagen 150.000 Euro, Tilgung von Krediten 920.000 Euro Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf zwei Millionen Euro festgesetzt. Hebesätze: Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen 470 Prozent, für die Gewerbesteuer 345 Prozent.