Zur Rea­li­sie­rung des neu­en »Sch­loss­quar­tiers« auf dem ehe­ma­li­gen SAF-Ge­län­de wur­de in der Wört­her Stadt­rats­sit­zung am Mitt­woch ei­ne wei­te­re Hür­de ge­nom­men. Ein­stim­mig wur­de be­sch­los­sen, den über­ar­bei­te­ten Be­bau­ungs­plan im be­sch­leu­nig­ten Ver­fah­ren auf­zu­s­tel­len, was bei der Ent­wick­lung in­ner­ört­li­cher Be­bau­ungs­plä­ne mög­lich ist.