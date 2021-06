Wörther Schloss: Was "Promis" von einer Rekonstruktion halten

Großer Wurf - oder unzeitgemäß?

Diese virtuelle Rekonstruktion zeigt das Wörther Schloss, wie es Ende des 18. Jahrhunderts ausgesehen haben dürfte.

Schon vor etwa drei Jahren hat Werner Trost, ehemaliger Kreisheimatpfleger und von 1972 bis 1996 stellvertretender Bürgermeister der Stadt Wörth, Bürgermeister Andreas Fath-Halbig auf das Wörther Stadtschloss angesprochen und vorgeschlagen, mit dem Besitzer zu verhandeln, ob nicht der Versuch unternommen werden könnte, das Schloss teilweise zu rekonstruieren. "Für die Physiognomie von Wörth wäre es ein großer Vorzug, wenn die historische Vergangenheit dokumentiert wird", findet Trost, "es wäre sicher kein Fehler, wenn der Architekt die Grundstruktur des Vier-Seit-Modells berücksichtigen würde". Der Turm bleibe ohnehin der historische Mittelpunkt.

"Ich wünsche mir, dass es zu einem vernünftigen Ergebnis kommt und das Schloss - so gut es geht - rekonstruiert wird": Werner Trost

Natürlich, so Trost, müssten städtebauliche Aspekte und die Wirtschaftlichkeit für die neue Nutzung abgewogen werden. "Ich wünsche mir, dass es zu einem vernünftigen Ergebnis kommt und das Schloss - so gut es geht - rekonstruiert wird", sagt er. Es müsse ja nicht jeder Erker rekonstruiert werden, sondern nur so viel wie möglich und soweit unter ökonomischen Gesichtspunkten realisierbar. So könnte Trost sich beispielsweise vorstellen, dass lediglich die Seite zum Main hin rekonstruiert würde.

Fath-Halbig: Frage der Authentizität

"Es ist eine Frage der Authentizität und muss im Gesamten passend sein": Andreas Fath-Halbig.

Für Wörths Bürgermeister Andreas Fath-Halbig ist es "wichtig, dass wir das historische Erbe bewahren". In welcher Größenordnung und welchem Umfang dies gelingen kann, werden die weiteren Untersuchungen zeigen, meint er, auf jeden Fall sei es ein "spannender und erstrebenswerter Zustand, einen historischen Kontext in der Gesamtanlage zu erzeugen". Eine vollständige Rekonstruktion stelle sich aus verschiedenen Gesichtspunkten als außerordentlich schwierig dar, einzelne Elemente könnten jedoch aufgegriffen werden. "Es ist eine Frage der Authentizität und muss im Gesamten passend sein", sagt er. Die neuen Ideen seien an den Investor weitergeleitet worden, eine Rückmeldung hat Fath allerdings noch nicht bekommen, ebenso wenig von einem der potenziellen Träger des geplanten Seniorenheims.

"Das ist eine mehr als reizvolle Aufgabe für unsere Wörther Kollegen": Michael Berninger.

"Man kann die Stadt Wörth nur für die Möglichkeit beglückwünschen, eine innerstädtische Fläche solcher Größenordnung städteplanerisch entwickeln zu können", freut sich Michael Berninger, Bürgermeister der Nachbarstadt Erlenbach, mit, "das ist eine mehr als reizvolle Aufgabe für unsere Wörther Kollegen, die durch die "Stadtschloss-Idee" noch deutlich spannender wird". Ebenso diplomatisch wie humorvoll ergänzt er, er sei sich sicher, Bürgermeister, Stadtrat und Bevölkerung der Stadt Wörth würden diese Aufgabe "auch ohne gutgemeinte Ratschläge von der germanischen Seite des nassen Limes diskutieren und bewältigen".

Erfurth: Kann große Bereicherung sein

"Ein historischer Nachbau kann eine große Bereicherung für unsere alte Kulturlandschaft am Main darstellen": Eric Erfurth.

Sehr gefreut hat sich Kreisheimatpfleger Eric Erfurth über den Archivfund von Jürgen Schreiner zum Wörther Stadtschloss. "Mit einem gut durchdachten Plan kann ein historischer Nachbau eine große Bereicherung für unsere alte Kulturlandschaft am Main darstellen", findet er. Projekte dieser Art sorgten immer für Diskussionen, in Frankfurt würde aber heute niemand mehr den damals sehr umstrittenen Nachbau der Fachwerkhaus-Fassaden am Römerberg in Frage stellen. "Ambitionierte kulturtouristische Großprojekte sind bislang in unserer Region stets gescheitert, etwa das Kunstmuseum von Le Corbusier in Erlenbach, das Mainlimes-Museum in Obernburg oder der Nationalpark Spessart", gibt Erfurth zu Bedenken, immerhin aber besitze die Stadt Wörth "eine regionale Alleinstellung in herausragender zeitgenössischer Architektur mit dem Schifffahrtsmuseum und dem Hochwasserschutz der Altstadt". Vielleicht ließe sich dieses Merkmal ja mit dem großen Wurf des Stadtschlosses weiterentwickeln, regt der Kreisheimatpfleger an.

"Wenn man schon neu baut, dann kann man sich auch an die Historie anlehnen": Rudi Bauer.

Rudi Bauer, Vorsitzender vom Förderverein des Schifffahrtsmuseums, ist dafür, einen Neubau an das Alte Schloss anzulehnen. "Wenn nicht, dann müsste man an der Stelle eine Dokumentation über das Schloss machen", findet er, "gut geeignet dafür wäre der Turm". Doch das ist für ihn nur die zweitbeste Lösung, denn "wenn man schon neu baut, dann kann man sich ja auch an die Historie anlehnen". Zumindest in der Außenfassade - innen wäre es ihm grundsätzlich "egal, wie es aussieht". Bauer hat ohnehin vor, zum Tag des Offenen Denkmals im September im Museum eine Dokumentation oder Ausstellung zum Stadtschloss zu zeigen, um der Öffentlichkeit vorzustellen, wie es damals ausgesehen hat.

Dotzel: Der falsche Weg

"Eine Rekonstruktion wäre der falsche Weg": Erwin Dotzel.

Das Stadtschloss Wörth beziehungsweise der noch existierende Turm sei zwar keine Einrichtung des Bezirks Unterfranken, verlautet von Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel. Als Wörther hat er aber natürlich eine Meinung dazu. "Eine Rekonstruktion wäre der falsche Weg", meint er, weshalb er die Pläne der Stadt unterstütze, die eine "solide urbane Architektur" versprechen. Er freue sich über die Stadtratsbeschlüsse, die den Weg für eine zeitgemäße Stadtentwicklung wiesen und die Meinung vieler Bürger wiedergäben.

Andrea Hammerl

Hintergrund: Schlossnachbauten im In- und Ausland Bekanntestes Beispiel für eine – umstrittene – Schlossrekonstruktion ist das Berliner Humboldt-Forum, das einen teilweisen Nachbau des im Zweiten Weltkrieg beschädigten und später abgerissenen Residenzschlosses der preußischen Könige darstellt. Wiederaufgebaut wurden auch das Potsdamer Stadtschloss und das Braunschweiger Schloss oder in Polen das Warschauer Schloss; das Königsschloss in Vilnius erstand sogar über 200 Jahre nach seinem Verschwinden neu. Nie mehr wiederaufgebaut wurden hingegen das im 19. Jahrhundert abgebrannte Düsseldorfer Schloss (auch hier steht, wie in Wörth, nur noch ein Turm) oder der Tuilerien-Palast in Paris. Wiederaufbaupläne gibt es für die Memelburg in Klaipeda (Litauen) oder das Königsberger Schloss im heute russischen Kaliningrad. Bei Letzterem liegt eine Realisierung derzeit jedoch in weiter Ferne. (js)