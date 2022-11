Wörther Kinder erstellen lange Wunschliste

Projekt Zukunft: Attraktivere Spielplätze, fehlender Pumptrack, eigene Hütte - Stadtrat muss Vorschläge prüfen

Wörth a.Main 28.11.2022 - 15:04 Uhr 1 Min.

Zum Abschluss des "Projekt Zukunft" konfrontierten die Kinder und Jugendliche den Bürgermeister und die Stadträtemit ihren Wünschen an die Stadt

Bei der Abschlussbesprechung des Projektes in der Grund- und Mittelschule präsentierten verschiedene Arbeitsgruppen unter der Leitung von Helmut Platz, Markus Denk und Anna Schmitt ihre Ideen, die sie zu Papier gebracht hatten und nun Bürgermeister Andreas Fath-Halbig und anwesenden Stadträte erläuterten und als Merkzettel überließen.

Zu Beginn der Initiative konnten Jugendliche über zehn Jahren, mittels eines Onlinefragebogens auf der Seite der Stadt ihre Wünsche artikulieren. Mit den Jüngeren wurden bei einem Stadtrundgang unter Leitung von Kreisjugendpfleger Helmut Platz, der das Projekt betreut, Fotos gemacht, die die schönen, aber auch aus der Sicht der Kinder verbesserungswürdigen Plätze der Stadt dokumentieren. Dabei war wichtig, dass die Kinder ohne Mama und Papa unterwegs waren, denn nur so entstand ein unverfälschtes Meinungsbild über ihre Anliegen.

Die Bilder und Fragebögen wertete Helmut Platz aus und bündelte sie zu Themenkreisen, die am Samstag am Projekttag in den Arbeitsgruppen noch einmal besprochen und anschließend den Verantwortlichen vorgestellt wurden. Der Stadtrat muss sich in einer Sitzung binnen sechs Monaten mit den Themen befassen.

Bei der Analyse der Ist-Situation haben die Kinder und Jugendlichen festgestellt, dass viele Angebote der Stadt von ihnen gar nicht genutzt werden können, da sie verschlossen oder umzäunt sind. Die nutzbaren Spielplätze seien alle etwa gleich ausgestattet, dabei sei es doch wichtig, dass jeder etwas Besonderes bieten sollte. Viele seien zudem verschmutzt, Geräte in schlechtem Zustand, attraktive Aktivitäten mit Trails für Räder oder eine Pumptrack-Bahn in Wörth nicht möglich.

Schön wäre es nach Meinung der jungen Wörther auch, wenn ihnen eine eigene Hütte in einem Geländebereich zur Verfügung gestellt werden könnte. Ihre umfangreiche Liste mit den Wünschen hat Helmut Platz dokumentiert und der Stadt überlassen. Damit ist seine Arbeit erledigt, für alles Weitere ist ab jetzt die Stadt zuständig. Allerdings ist sie verpflichtet, die vorgebrachten Anliegen ernsthaft zu prüfen und den Kindern Rückmeldungen zu geben, wie es mit ihren Anregungen und Wünschen weitergeht.

Hans-Jürgen Freichel