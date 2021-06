"Wörther Herz" dankt Mitarbeitern der Helios-Klinik

Spenden-Aktion: Wertschätzung der schwierigen Arbeitsbelastungen während der Pandemie - "#immerda"

Erlenbach a.Main 09.06.2021

von links: Betriebsrat Michael Fertig, Klinik-Geschäftsführer Gunnar Schramm, Pflegedirektor Heiko Basch, das Ehepaar Chrissy und Markus Denk

Das Ziel der Aktion war es, allen 750 Mitarbeitern aus den eingegangenen Spenden ein kleines Geschenk im Wert von 5 Euro aus regionalen Produkten zu machen. Regionale Produkte, das sind Wein, Honig, Schokolade, Kräutertöpfchen, Papeterie (Bücher, kunstvoll gestaltete Postkarten), sowie ein Lindenbaum in Herzform. Andrea Klein spendete 20 Ausgaben ihres Kinderbuchs "Fridolin", Harald Gunther aus Großwallstadt unterstützte mit seinem Wein und fand noch sieben weitere regionale Winzer, die mit großzügigen ebenfalls Weinspenden dabei waren. Auch kleine Give-aways liegen bereit: in Handarbeit bemalte Steine und geknüpfte Bänder, als "Geduldsfaden to go" für Personal, Patienten und Angehörige.

Viele fleißige Helfer waren an den kleinen Kunstwerken mit beteiligt. Die Bretter, an denen die unzähligen Geduldsfäden dekoriert sind, wurden spontan von Christina Schnabel mit Schülern der Kardinal-Döpfner-Mittelschule angefertigt.

Nach einem Artikel im Main-Echo und einem Aufruf bei Facebook wurde 14 Tage lang das benötigte Geld gesammelt. Daraufhin gingen Spenden in Höhe von gut 3000 Euro aus allen Teilen des Landkreises ein, von 5 Euro bis 100 Euro, die in die 750 Geschenke investiert werden konnten. Diese wurden am Montag von den Initiatoren der Aktion, dem Lehrerehepaar Chrissy und Markus Denk, für das Klinikpersonal übergeben. "Wertschätzung schafft Verbundenheit und genau das brauchen wir in dieser herausfordernden Zeit", betont Denk.

Klinik-Geschäftsführer Gunnar Schramm war sehr überrascht und erfreut über so viel Engagement in einer nicht ganz einfachen Zeit. Auch Betriebsrat Michael Fertig und Pflegedirektor Heiko Basch zeigten sich überwältigt von den vielen Spenden. Das tue allen Mitarbeitern richtig gut.

ney