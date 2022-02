Wurde ein Wörther ermordet? Staatsanwaltschaft lässt viele Fragen offen

Ermittler gehen von niederen Beweggründen aus

Wörth 24.02.2022 - 18:40 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Was war geschehen? Alexander Steinmüller verließ am Donnerstagabend (17. Februar) seine Wohnung in der Düsseldorfer Straße in Wörth. Er war auf dem Weg zum Main, um sich mit mehreren Freunden zu treffen. Von diesem Treffen kehrte er nicht mehr nach Hause zurück.

Zunächst nahmen die Ermittler an, dass der 30-Jährige am Freitag zwischen 0.30 und 2 Uhr an der BFT Tankstelle in Wörth gewesen sei. Anfang der Woche ergaben Hinweise, dass dies nicht stimmt. Nun gehen die Ermittler davon aus, dass Alexander Steinmüller ermordet wurde. Er soll am Donnerstag zwischen 22.30 und 23.30 Uhr von einer Brücke zwischen Wörth und Erlenbach in den Main gestürzt sein.

Kein Handlungszwang für Polizei

Wieso zunächst angenommen worden war, dass Steinmüller an der Tankstelle war, wollte die leitende Oberstaatsanwältin Monika Schramm auf Anfrage unseres Medienhauses nicht erklären. Sie teilte lediglich mit, dass der 30-Jährige am Freitagabend als vermisst gemeldet wurde.

In der Nacht auf Sonntag suchten Einsatzkräfte dann nach dem Mann. Wieso erst so spät? Laut Polizeisprecher Daniel Ruß ist schon die Mitteilung, dass der Mann vermisst wird, vergleichsweise spät bei der Polizei eingegangen. Und zunächst habe es keine Hinweise darauf gegeben, die »Handlungszwang erfordert hätten«. Das heißt: Es standen weder ein Verbrechen, noch ein Suizid oder medizinische Probleme im Raum. Schließlich habe man doch gesucht: neben Polizeistreifen auch mit Hubschrauber, Tauchern der Bereitschaftspolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Dies verlief jedoch erfolglos.

Einsatzleiter der Feuerwehr war Kreisbrandinspektor Thomas Zimmermann. Gegen 0.20 Uhr am frühen Sonntag seien er und seine Kameraden alarmiert worden. Nach einer ersten Lagebesprechung seien gegen 0.50 Uhr die Rettungshunde der Hobbacher Feuerwehr alarmiert worden.

Zunächst sei unklar gewesen, ob die Hunde wegen der verschiedenen Stürme überhaupt noch Spuren wittern können würden. Die Tiere erschnüffelten laut Zimmermann zwar etwas, dies führte jedoch nicht zu dem vermissten 30-Jährigen. Die Spur verlor sich. Nach etwa drei Stunden stellten die Einsatzkräfte die Suche ein.

Staatsanwältin lässt Nachfrage unbeantwortet

Dann kam die Wendung: Ein 34-jähriger Bekannter des Vermissten geriet in den Fokus der Kripo-Beamten. Nach aktuellem Erkenntnisstand gehen diese davon aus, dass der 34-Jährige Steinmüller »veranlasst hat, in den Main zu springen«, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der detaillierte Tathergang sei Gegenstand der Ermittlungen. Was dies genau bedeutet, ist noch unklar. Eine Nachfrage unseres Medienhauses ließ Oberstaatsanwältin Schramm unbeantwortet.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen am Mittwoch in Rheinland-Pfalz fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen Mordverdachts. Schramm erklärte auf Nachfrage, dass der 34-Jährige aus niederen Beweggründen gehandelt habe (siehe »Stichwort«). Seit Donnerstag sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Stichwort: Mordmerkmale Welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen für eine Anklage wegen Mordes regelt der Paragraf 211 des Strafgesetzbuches. Demnach ist ein Mörder, »wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet«. Unter niedrigen Beweggründen fallen dabei etwa Rach- oder Eifersucht, hemmungsloser Zorn und Ausländerhass. Heimtückisch handelt der Täter dann, wenn er die Wehrlosigkeit seines Opfers ausnützt und dieses arglos ist, also nicht mit einem Angriff rechnet. Grausam ist eine Tat immer dann, wenn das Opfer besondere Schmerzen und Qualen vor dem Tod erleiden musste. Dies wird auch angenommen, wenn der Täter sein Opfer verhungern oder verdursten lässt. Als gemeingefährliche Mittel benennen die einschlägigen Gesetzeskommentare zum Beispiel Handgranaten, Maschinengewehre oder Brandflaschen. (rbb)

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach der Leiche und nach Zeugen, die am vergangenen Donnerstag zwischen 22.30 und 1 Uhr an der Brücke zwischen Wörth und Erlenbach etwas beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise an die Polizei: Tel. 06021 857-1732