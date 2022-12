Wörther Baugenossenschaft schafft bezahlbaren Wohnraum

Projekt: Geförderte Wohnungen an der Münchner Straße sollen im Sommer 2023 fertig sein - 7,75 Millionen Euro Bilanzsumme

Wörth a.Main 28.12.2022 - 17:59 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Rohbau neben der Awo-Seniorenresidenz steht bereits; die Dacharbeiten samt Flachdachaufbau sind ebenfalls schon erfolgt. Inzwischen werden die neuen hoch dämmenden Fenster eingebaut. Vorbereitet werden derzeit auch die neuen Elektro, Sanitär-und Heizungsinstallationen. Jedes Wohngeschoss wird mit dem Aufzug barrierefrei erreichbar sein.

Die Genossenschaft hat laut Eppig schon im Jahr 2019 ein Mehrfamilienhaus mit 14 geförderten Wohneinheiten gebaut. Alle Wohnungen wurden aufgrund der großen Nach-frage Januar 2020 problemlos vermietet.

Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen sei ungebremst-, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Wörther Baugenossenschaft stehe getreu ihrem Motto »Wohnen muss bezahlbar bleiben« zu ihrer Verantwortung und denke und handle sozial sowie zukunftsorientiert. Die Bilanzsumme der Genossenschaft beziffert sich inzwischen auf rund 7,75 Millionen Euro. Die solide Lage und den wirtschaftlichen Erfolg bestätigte die Prüfung durch den Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen. Trotz hoher Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung samt Instandhaltung in Höhe von fast 570.000 Euro konnte ein Plus erwirtschaftet werden. Der Vorstand der Baugenossenschaft beurteilt die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage als stabil und geordnet. Bei der Hauptversammlung im November waren Jahresabschluss und Ergebnisverwendung genehmigt sowie Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft entlastet worden. Die Wahlen hatten keine Veränderung in der Führungsriege ergeben.

kü