Wörth punktet mit reicher Geschichte und landschaftlicher Vielfalt

Serie Ab ins Grüne: Auf der Schlosswiese am Main fit halten

Wörth a.Main 05.08.2021

Der Spielplatz auf der Schlosswiese erinnert mit einem Schiffswrack an die Wörther Schiffergeschichte.

Direkt am Mainufer auf der Schlosswiese kann man nicht nur auf einer der zahlreichen Bänke entspannen. Auf einem Senioren-Aktivparcours, welcher durch den Seniorenbeirat und den ?Schlackschisser-Oldies? entstand, kann sich die ältere Generation fit halten. Hier gibt es aber auch einen der zehn Spielplätze, die sich im Stadtgebiet verteilen. Der Spielplatz ?Schlosswiese? erinnert mit einem Schiffswrack, auf dem man klettern und toben kann, an die Schiffergeschichte der Stadt. Von der Vergangenheit kündet auch das Schiffbaumuseum unter dem Dach der ehemaligen St. Wolfgangskirche. Nahezu 20 große Gütertransportschiffe und Tanker sind hier als maßstabsgetreue Modelle beheimatet.

Nachdem Wörth im 13. Jahrhundert zur Stadt erhoben wurde, ist die Altstadt heute noch geprägt von der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Die wechselvolle Geschichte Wörths kann bei einem Spaziergang auf dem Europäischen Kulturweg erkundet werden. Das frühere römische Holz-Erde-Kastell am Odenwaldlimes und das spätere steinerne Kastell am Obergermanischen-Rätischen Limes werden als Computeranimation in der Dauerausstellung zur Römerzeit im alten Rathaus dargestellt.

Rundweg zu drei Waldhäusern

Am früheren Galgen liegt der städtische Grillplatz zwischen dem äußersten Rand des Wohngebietes und der Bundesstraße. Nahegelegen sind ein großer Spielplatz, ein Skateplatz, Basketballplatz und ein Fußballplatz. Somit ist er ideal gelegen um nach dem Freizeitspaß oder mit der Familie einen entspannten Nachmittag oder Abend auf dem Grillplatz zu verbringen. Die Grillhütte selbst bietet Unterstellmöglichkeiten bei schlechtem Wetter für rund 20 Personen. Außerhalb der Hütte sind Sitzgelegenheiten für weitere 30 Personen vorhanden. Den Platz kann man über die Stadt Wörth anmieten. Gleich zwei Campingplätze bieten sich für Auswärtige zur Naherholung an.

Wörth ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Wandertouren in Spessart und Odenwald. Zahlreiche Wanderwege laden zu Wanderungen durch das Maintal und den ausgedehnten Stadtwald ein. Herausragend ist der anspruchsvolle WH3-Weg, der die drei Waldhäuser Wörth, Obernburg und Seckmauern verbindet. Er weist mehrere knackige Anstiege auf und bietet mit dem Rastplatz an der Kunradslust und dem wildromantischen, mit Steinmännchen gespickten Mostersgrundgraben zwei zusätzliche Highlights. Der Grimmesgrund mit seinen Feuchtwiesen, der Schneesberg mit seinen alten Weingärten- und Streuobstbeständen, das Breitenbachtal mit seinen Biberbauten und die Mainauen mit ihren kleinen Buchten, Inseln und Altwassern sind Facetten der abwechslungsreichen Wörther Naturlandschaften

Ralf Hettler