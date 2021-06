"Bambi Preis": Wörth ist kitzfreundlichste Gemeinde des Landkreises

Auszeichnung: Zusammenarbeit von Landwirten, Jägerschaft und Ehrenamtlichen gewürdigt

Stolz dürfen die Helferinnen und Helfer der Kitzrettung, die Schülerinnen und Schüle der Grund und Mittelschule Wörth sowie Landwirte und Jäger der Stadt Wörth auf ihre Auszeichnung sein.

Scherf betonte in seiner Laudatio das starke Engagement, nicht nur der Landwirte und der Jägerschaft der Stadt, sondern auch der freiwilligen Helfer der "Kitzrettung Wörth a.M./Trennfurt e,V," für die Rettung der Rehkitze vor dem Mähtod. Wurde früher jedes Feld abgegangen, so hätten Drohnen mit Wärmebildkamera zum Abfliegen die Arbeit mittlerweile enorm erleichtert, so der Landrat. Möglich ist die Anschaffung von entsprechenden Drohnen dank der großen Anzahl an Sponsoren. Auch die richtige Weise der Mahd von innen nach außen ist ein großer Beitrag der Landwirte zur Kitzrettung. Scherf wies zudem darauf hin, dass die Stadt Wörth schon sehr früh elektronische Rehkitzretter beschafft und diese - wie auch die Stadt Klingenberg - zur Verfügung gestellt habe. Die Geräte seien vor der Mahd in den Wiesen verteilt worden, damit Ricken ihre Kitze aus der Wiese führen können. Ein weiteres großes Lob galt den Schülern der dritten bis sechsten Klasse der Wörther Grund- und Mittelschule: Sie hätten laut Scherf mit großer Freude Kitzscheuchen gebastelt, die in den Wiesen aufgestellt werden, damit die Ricken ihre Rehkitze in abgegangene Wiesen nicht wieder zurückbringen.

"Im Sommer viele Rehe mit ihren Kitzen zu sehen, ist dann eine wunderbare Belohnung", so das Resümee des Landrates. Für die Schularbeit überreichte er einen Scheck des Landkreises an den Wörther Bürgermeister Andreas Fath-Halbig. Dieser lobte ebenfalls den Einsatz aller Beteiligten: "Ein ganz besonderes Engagement wird heute ausgezeichnet." Und er betonte die Gesamtleistung: "Es geht nur wenn alle an einem Strang ziehen". Claudia Schuldt, Geschäftsstellenleiterin der Sparkasse Wörth, griff das Resümee des Landrates auf und sagte, sie freue sich immer den Anblick von Wildtieren auf dem Weg zur oder von der Arbeit. Diese Tiere besonders zu schützen, könne nur zur Unterstützung anregen. Im Auftrag der Sparkasse übergab sie an die Kitzretter ein Tablet zur Drohnensuche und an die Gemeinde zwei Ortseingangsschilder "Kitzfreundlichste Gemeinde 2021/22". Die Sparkasse ist seit Anbeginn der Sponsor des Bambi-Preises.

Die Sprecherin der Kitzretter, Ingrid Kempf, freute sich mit ihrem Team über die Auszeichnung. "Da hast sich unsere Arbeit doch gelohnt", sagte sie und hob besonders die Gründung der Kitzretter-Initiative durch Nadja Koch hervor. Aber auch die Wichtigkeit der Suche durch Drohnen schob sie in den Vordergrund. Fußläufig in Reihen durch Menschenketten diese Suche abzuhalten, sei heute bei 300 bis 400 Hektar Suchfläche absolut unmöglich.

Der Bambi-Preis wird seit 2016 auf Anregung der "Action for Kitz/Kids for Kitz"-Gründerin Doris Völker-Wamser vom Landkreis vergeben. Bisher wurden die Gemeinden Hausen, Elsenfeld-Eichelsbach, Großwallstadt und Mömlingen ausgezeichnet. Jetzt mit Wörth zum ersten Mal eine Stadt des Kreises. Mit dem Bambipreis würdigt der Landkreis die freiwillige Arbeit der Helfer, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Jägern und den Ehrenamtlichen. Dem Engagement der Helfer verdanken nicht nur Rehkitze ihr Leben, sondern auch so mancher kleine Hase, Bodenbrüter oder Frischling.

Hans Schreck