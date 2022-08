Wo sich Angehörige von verstorbenen Patienten im Kreis Miltenberg verabschieden können

Spezielles Zimmer in der Erlenbacher Helios Klinik

Erlenbach a.Main 24.08.2022 - 09:00 Uhr 3 Min.

In einem Zimmer der Helios Klinik Erlenbach können Angehörige von verstorbenen Patienten Abschied nehmen. Auf einer Kommode im Verabschiedungszimmer stehen Kreuze und Kerzen. Auch das Gotteslob und die Bibel liegen bereit.

Diese Botschaft vermittelt auch ein Foto, das auf die Tür des Verabschiedungszimmers geklebt wurde: Eine stilisierte Bronzefigur schreitet über eine Brücke. In den Ecken des Raumes setzen dann Plastikbäume grüne Akzente. Auf einer Kommode an der langen Seite des Raums finden sich Kerzen, Kreuze, die Bibel und das Gotteslob. Schmitt betont aber: »Der Raum ist nicht christlich gestaltet. Auch Muslime oder Konfessionslose können sich darin wohlfühlen.«

An der Tür des Verabschiedungszimmers hängt ein Schild, das den Zweck des Raums angibt.

Schmitt hält es für eine »wichtige Sache«, dass es einen solchen Raum gibt. Laut Helios-Pressesprecher Markus Höppner gibt es Zimmer wie dieses in fast jedem Krankenhaus. »Die Themen Tod und Verabschiedung sind in jeder Klinik allgegenwärtig«, so Höppner. Rund 350 Personen sterben jedes Jahr in der Klinik. Das Zimmer selbst werde ein- oder zweimal pro Woche genutzt. Überwiegend sterben ältere Personen im Erlenbacher Krankenhaus. Das hänge damit zusammen, dass man eine Unfallchirurgie habe, in der vorwiegend Patienten nach einem Sturz landeten. »Der demografische Wandel spielt eine Rolle«, erklärt Höppner. Die Landkreis-Bewohner würden immer älter.

Seelsorger Thomas Schmitt und Simone Schriever von der Ethik-Komission sitzen in der Kapelle der Helios Klinik.

In der Regel sterben Patienten auf der jeweiligen Station. Liegen sie in einem Doppelzimmer, so kämen sie in der finalen Phase in ein Einzelzimmer. Wenn Angehörige es jedoch nicht schaffen, sich in dieser Phase von ihren Verwandten zu verabschieden und dies aber noch gewünscht wird, werden die verstorbenen Patienten in das Verabschiedungszimmer gebracht. So etwas komme zum Beispiel vor, wenn Angehörige eine längere Anfahrt haben. »Im Zimmer ist man für sich, man kann sich Zeit nehmen«, sagt Schriever. Der Raum werde immer nur von einer verstorbenen Person belegt. Außerdem sei es dort möglich, einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. »Das nimmt Stress und Hektik raus und gibt Ruhe.«

Für Gebete genutzt

Der Raum werde etwa für gemeinsame Gebete genutzt. Ausländische Familien hätten auch teilweise Rituale, die sie durchführen wollen, wie etwa das Waschen der Toten. Es gebe natürlich auch Fälle, da sei eine Nutzung des Verabschiedungszimmers nicht gewünscht. »Manche wollen ihre Angehörigen so in Erinnerung behalten, wie sie wach waren«, erklärt Schriever. Andere verstorbene Patienten hätten gar keine Verwandten.

In der Helios Klinik gibt es auch einen muslimischen Gebetsraum, der laut Angaben der Klinik gut genutzt wird.

Für Menschen, die Trost oder Ruhe suchen, gibt es im Erdgeschoss der Klinik auch eine Kapelle. Sie kann laut Schmitt ebenfalls als Raum der Stille genutzt werden. Es kämen unter anderem Krankenhaus-Angestellte hierher. Mit einer Kamera werden zudem katholische oder evangelische Gottesdienste aufgezeichnet, die sich die Patienten dann auf ihren Zimmern anschauen können. Gut angenommen werde auch der muslimische Gebetsraum, der sich in einem separierten Raum in der Nähe der Kapelle befindet.

Klinikseelsorger Schmitt ist zusammen mit seiner Kollegin Anita Reichert vor allem Ansprechpartner für religiös geprägte Menschen: »Katholisch oder evangelisch spielt keine Rolle. Aber es sind auch manchmal konfessionslose Menschen, die Unterstützung haben wollen.« Dabei sei es egal, ob es sich um Personal oder um Angehörige handelt. Eine Dauerbegleitung biete er jedoch nicht an. »Wir betreuen wirklich nur das Haus und die Personen darin.« Er verweise dann aber auf weiterführende Trauerangebote im Kreis Miltenberg. Es gebe darüber hinaus ein Kriseninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuzes. Dieses sei etwa bei schweren Unfällen vor Ort und übernähme die Betreuung der Angehörigen.

Schmitt ist neben seiner Arbeit als Seelsorger auch Pastoralreferent im pastoralen Raum Erlenbach. Er sagt über seine Tätigkeit: »Es ist eine gute Situation, Menschen in Krisenzeiten beizustehen. Das trifft man im Krankenhaus gebündelt an, in der Pfarrei nur punktuell.« Im Ernstfall versuche Schmitt erst einmal zuzuhören, da zu sein und zu trösten. »Manchmal mit einem Gebet oder Ritual. Wir können auch einen Sterbesegen geben, wenn es aufs Sterben zugeht.« Die Krankensalbung sei aber den Priestern vorbehalten. Hier arbeite man eng mit dem Wörther Pfarrer Wolfgang Schultheis und dem Erlenbacher Pfarrer Franz Kraft zusammen. Als Ausgleich zu seinem Job dient ihm zum Beispiel das Radfahren. Aber auch das Gespräch mit seiner Kollegin oder seiner Frau helfen ihm. Manchmal setze er sich auch in die Kapelle und lasse das Ganze auf sich wirken.

Viel erlebt

Simone Schriever hat ebenfalls viel erlebt. Sie war 20 Jahre lang auf der Intensivstation tätig, ist jetzt stellvertretende Leiterin der Pflegedirektion und zusätzlich im Ethik-Komitee. Sie beschreibt dieses als interdisziplinären Zusammenschluss zwischen Seelsorge, Sozialdienst, ärztlichem Dienst, der Pflege und dem Ökumenischen Hospizverein mit Sitz in Obernburg. Das Komitee komme einmal im Quartal zusammen oder aber, wenn es von Besuchern, Patienten oder dem Pflegeteam initiiert wird.

Sie nennt ein Beispiel: Ein Arzt befürwortet eine weitere Therapie, die Angehörigen denken aber, das sei nicht im Sinne des Patienten. Dieser kann sich aber nicht mehr äußern. In solchen Fällen empfehle das Komitee, wie der weitere Weg sein könnte, oder ob es Alternativen gibt, wie etwa eine Weiterversorgung durch den Hospizverein. So manche Erlebnisse könne man »nicht einfach abschütteln«, sagt Schriever. »Wenn man raus geht, nimmt man das mit nach Hause.« Was helfe: eine gut Teamstruktur sowie ein stabiles Umfeld mit Freunden und Verwandten.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Sterben in Zeiten von Corona Corona wirkt sich auf die Abläufe des Sterbens in der Erlenbacher Helios Klinik aus. Ist ein Patient infiziert, können Angehörige zwar weiterhin beim Sterbeprozess dabei sein. Jedoch nur in reduzierter Anzahl und komplett in Schutzausrüstung gekleidet. "Es geht um die Einhaltung von Richtlinien des bayerischen Staatsministeriums. Wir sind den Regeln verpflichtet", sagt Helios-Pressesprecher Markus Höppner. Simone Schriever vom Ethik-Komitee der Klinik räumt ein: "Das ist teilweise schwierig." Wenn Covid-positive Patienten sterben, müssen sie in einen Leichensack gehüllt werden. Danach ist eine Verabschiedung im speziell eingerichteten Zimmer nicht mehr möglich. Generell seien in den Hochzeiten der Pandemie viele Personen alleine gestorben, so Schriever. (juh)