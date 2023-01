Wo Salamander die (gar nicht so) kalte Jahreszeit verbringen

Hintergrund: Artenhilfsprogramm Feuersalamander in Bayern

Seit März 2021 arbeiten der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz und der Landesverband für Amphibien- und Reptilienschutz in dem Artenhilfsprogramm „Feuersalamander in Bayern“ zusammen, um diese versteckt lebende und gefährdete Art besser zu schützen. Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) zählt zu den 20 in Bayern heimischen Amphibienarten und Deutschland ist in hohem Maße für diese Art verantwortlich. Der auffallend gelb-schwarz gefärbte Schwanzlurch ist auf saubere Bachläufe mit Auskolkungen und Ruhig­wasserbereichen angewiesen und setzt dort seine voll ent­wickelten Larven ins Wasser ab. Ansonsten lebt er tagsüber verborgen in Laub- und Laubmisch­wäldern und wird erst nachts zur Nahrungssuche aktiv.

Mit dem Artenhilfsprogramm sollen die Lebensbedingungen der Feuersalamander verbessert werden. Denn die Salamander sind durch eine sich seit Mai 2020 ausbreitende Pilzerkrankung hoch bedroht. Im Projekt wird nach Ausbruchsorten des Chytridpilz „Bsal“ gesucht und durch strikte Hygienemaßnahmen die weitere Ausbreitung zu verhindern versucht. Außerdem sollen Lebensraumverbesserungen von Laichhabitaten durchge­führt, Salamander-Gumpen geschaf­fen, Winterquartiere optimiert, geeignete Flächen angekauft und die Öffentlichkeits­arbeit aus­geweitet werden.

Das Projekt wird durch die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie des Bayerischen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz finanziert und hat eine Laufzeit von März 2021 bis August 2024.

Mehr Informationen zum Projekt: www.bund-naturschutz.de, www.lbv.de