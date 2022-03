Wo liegt der »Hotspot der Bekloppten«?

Kabarett: Frank Fischer verschenkt mit »Meschugge« zwei Stunden Auszeit im Alltagswahnsinn

Amorbach 06.03.2022 - 14:50 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Geschenk von Frank Fischer für die Besucher in der Zehntscheuer: Zwei Stunden intelligente und unterhaltsame Auszeit vom Alltagsirrsinn, von Pandemie und vom Krieg in der Ukraine.

Das lag zum einen am Künstler: Frank Fischer hat in seinen knapp zwei Jahrzehnten Bühnenerfahrung zwei Dutzend Kleinkunstpreise abgesahnt. Neben dem Prix Pantheon und dem Fränkischen Kabarettpreis auch Trophäen wie die »Tuttlinger Krähe«, den »Niedersächsischen Laubenpieper«, den Bottroper Frechdax oder die »Goldene Weißwurst«.

Vor allem aber strahlt er auf der Bühne seine Lust aus, nach zwei schwierigen Jahren sein neues Programm endlich zeigen zu dürfen. Die Erfolgsgarantie: Sein sympathisches, temperamentvolles Auftreten und seine Kunst, blitzschnell und perfekt inszeniert in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen, um den Alltagsirrsinn pointiert und blitzgescheit auf den Punkt zu bringen. Wenn man in der Bäckerei beim Kauf von einem Kilo Roggenbrot gefragt wird: »Zum Mitnehmen?«, wenn im Gemüseladen der Kunde fragt: »Ist die Salatgurke vegan?« oder wenn manche Männer Stichsägen sammeln, dann kann man schon zum Schluss kommen: »Es sind sehr viele Menschen unterwegs, die einen an der Waffel haben.« Glücklicherweise haben die meisten nicht die Macht eines Putin und richten deshalb weniger Schaden an.

Dorfdeppen auf Facebook

Fischer hat klar erkannt, was bei dieser Sachlage das Problem der häufigen Straßenumfragen ist: »Viele sagen was!« Und waren die Schäden durch verbale Logorrhoe früher auf »Dorfdeppen« begrenzt, sind sie heute durch Smartphone und Facebook zur flächendeckenden Seuche mutiert.

Vielleicht weiß Fischer ja ein probates Gegenmittel, wenn man über die Schlagfertigkeit und den Mutterwitz verfügt, wie er ihn bei einer älteren Frau erlebt hat, die im Park Brot an Tauben verfütterte. Sie antwortet nämlich einem Besserwisser, der sie anraunzte, sie solle sofort damit aufhören, denn die Tauben würden sonst platzen: »Stimmt - ich mache mir ja gerade die Fülle für den Taubenbraten.« Ein Rezept, das vielleicht auch gegen Querdenker helfen könnte: »Sie müssen einfach noch ein Stück bekloppter sein!« Genaue Beobachtungsgabe, großes Interesse für Menschen, auch und gerade für die, »die einen an der Waffel haben«, ein Gespür für skurrile Dialoge und Szenen - Trümpfe des Frank Fischer und die Garantie, dass »Meschugge« eine leichte, aber auch intelligente Unterhaltung liefert und tatsächlich die Chance bietet, für die Dauer des Programms die Folgen der Pandemie und den Irrsinn des Krieges auszublenden.

Lange Halbwertszeit

Das Schönste: So manche Passage hat eine Halbwertszeit bis lange nach Ende der Vorstellung. So fragt man sich noch auf der Heimfahrt, ob ein Mann wie Philipp Amthor nicht tatsächlich am Ende eines Schulausflugs im Plenarsaal des Bundestages einfach sitzen geblieben ist, ob es gefährlich ist, wenn ein Landhotel eine angeschlossene Metzgerei hat und am Eingang verkündet: »Wir schlachten selbst!«. Möglicherweise lassen sich ja tatsächlich die oft unsäglichen Telefonate im Zug mit der gespielt hilflosen Frage beenden: »Siri, was hilft gegen Krätze?«

Ob in Amorbach nach diesem Abend jemand den Ratschlag beherzigt, beim nächsten Restaurantbesuch als Single Block und Stift mitzunehmen und in die Rolle eines Restaurantkritikers zu schlüpfen? Fragen über Fragen, aber auch viele kluge Antworten im Programm »Meschugge«.

HEINZ LINDUSCHKA