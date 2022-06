Wo Libellen im Kreis Miltenberg zuhause sind

Bund Naturschutz gibt Buch über Insektengruppe heraus

Miltenberg 14.06.2022 - 16:10 Uhr 1 Min.

Verbreitungskarten zeigen die historische und die aktuelle Verbreitung aller 53 heimischen Libellenarten im Landkreis, wie hier die des Vierflecks (Libellula quadrimaculata) Die Schwarze Heidelibelle (Sympetrum danae) hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen und pflanzt sich nur noch an einer Stelle im Landkreis fort. Günter Farka (links) und Steffen Scharrer präsentieren ihr Buch über die Libellen im Landkreis Miltenberg.

Kreis Miltenberg. "Wir wollen damit auf diese spannende Insektengruppe aufmerksam machen und die Grundlagen für ihren Schutz in unserer Heimat legen", sagt der BN-Kreisvorsitzende und Mitautor des Bandes. Die Nachweise von Libellen gehen vor allem auf die jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit von Günter Farka aus Erlenbach zurück, der das Buch gemeinsam mit Scharrer verfasst hat. Von 1982 stammen seine ältesten Funde. Aber auch andere Naturfreunde und Naturfreundinnen haben mit eigenen Nachweisen und Fotos zu dem Werk beigetragen.

"Unser Libellenatlas ist für mich der Höhepunkt unseres Artenkenner-Projektes", berichtet Günter Farka, "in Bestimmungskursen und regelmäßigen Exkursionen konnten wir viele neue Freunde für die Libellen gewinnen." Das Projekt "Naturtalent gesucht" läuft seit 2018 und soll Menschen dazu bewegen, sich mit einer Tier- oder Pflanzengruppe intensiver zu beschäftigen. Es wird durch Leader-Mittel der Europäischen Union über die LAG Main4Eck gefördert.

Drei Jahre Arbeit

Mehr als drei Jahre haben Farka und Scharrer an ihrem Buch gearbeitet und sie sind stolz auf ihr Werk. Auch wenn es nach eigener Aussage kein Bestimmungsbuch sein soll, werden doch die wichtigsten Merkmale zur Unterscheidung der Arten genannt. Hinzu kommen jeweils Angaben zur Lebensweise, zur Gefährdung und zu möglichen Schutzmaßnahmen.

Die Autoren weisen darauf hin, dass einige Libellenarten in den letzten Jahren neu zugewandert sind. Als wärmeliebende Insekten profitieren sie vom Klimawandel. So zum Beispiel die Feuerlibelle oder die Gabel-Azurjungfer. Andere Arten werden durch die globale Erwärmung verdrängt, wie die Schwarze Heidelibelle, die sich nur noch an einem Gewässer in einer der am höchsten gelegenen Gegenden des Landkreises fortpflanzt.

"Der Einsatz gegen den Klimawandel hat für den Artenschutz allerhöchste Priorität", betont Steffen Scharrer, "die Veränderungen in Flora und Fauna verlaufen so rasch, dass viele Arten nicht Schritt halten können." Parallel sei es enorm wichtig, wertvolle Biotope zu erhalten und besser zu vernetzen, damit sich die Organismen mit den veränderten klimatischen Bedingungen ausbreiten können, so der Biologe.

Das Buch ist gegen eine Spende für den Bund Naturschutz in der Geschäftsstelle in Obernburg, Römerstraße 41, erhältlich, die ab 28. Juni wieder von Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet ist. Es kann auch direkt bei der nächsten Libellen-Exkursion "Luftakrobaten im Sonnenlicht" in Trennfurt am 26. Juni erworben werden. Anmeldung unter https://www.bn-miltenberg.de.

Steffen Scharrer/Bund Naturschutz