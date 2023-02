Zuhause bei Julia Preißer: Wo Hamster sich wohlfühlen

Wie die Elsenfelderin ihren Tierchen einen naturnahen Lebensraum schafft

Elsenfeld 15.02.2023 - 13:10 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Echte Tierliebe: Julia Preißer beim Einrichten ihres neuen Hamsterterrariums. Fühlt sich wohl in seinem bioaktiven Terrarium: Hamster Tweety.

Seit 20 Jahren erfreut sich die Elsenfelderin schon an den kleinen Nagetieren - elf hatte sie bisher. Dabei hat sie auch die vielen verschiedenen Hamsterpersönlichkeiten kennengelernt: von Hamstern, die auf ihr Kommando hören und aufgeschlossen sind, bis hin zu den sogenannten »Phantomhamstern«, die sehr schüchtern sind und nur zum Fressen aus ihrem Loch kommen. Viel Zeit hatte sie, um sich einzulesen, und hat sich einiges an Wissen angeeignet, das sie seit ein paar Monaten auf ihrem Youtube-Kanal »Hamsterinfo« mit den Leuten teilt.

So entsteht ein "Nagarium" - naturnahe Hamsterhaltung in Elsenfeld

Blähton und Erdziegel

»Ich versuche, alles so naturnah wie möglich zu gestalten«, erklärt Preißer, während sie mit einer Suppenkelle Erde in den Glaskasten streut. Dabei erklärt sie den Bodenaufbau: Ganz unten verhindert eine Schicht Blähton, dass sich Staunässe bildet, die restlichen 30 Zentimeter sind mit Aquarienkies, Chinchillasand und insgesamt 45 aufgeweichten Erdziegeln aufgefüllt, damit der neue Hamster reichlich Fläche zum Wühlen hat. In einem Zeitrafferfilm auf Youtube hat die Tierhalterin festgehalten, wie sie die Erdziegel in eine Box legt und in Abständen mit Wasser gießt. Mit der Zeit quellen die braunen Klötze richtig auf und werden zu fluffiger Erde, die man zerbröseln und schließlich ins Gehege streuen kann.

Dekoriert wird das Terrarium mit einigen ungiftigen Knabberpflanzen, Korkröhren zum Nagen, einem Sandbad, einem Mehrkammernhaus, einer Tonhöhle - welche dem Hamster im Sommer zur Abkühlung dient - und das Laufrad darf natürlich auch nicht fehlen.

Bodenpolizei

Das ist aber noch nicht alles. In der Hand hält Preißer eine durchsichtige Schachtel mit Erde, in der auf den ersten Blick nichts zu erkennen ist. Doch wenn man den Deckel entnimmt, sieht man die kleinen weißen Punkte, die sich im hohen Bogen auf und ab bewegen: Springschwänze und weiße Asseln - genannt »Bodenpolizei« -, die den Kot und Urin des Hamsters abbauen und in der Erde leben. »Das Vorteilhafte an der bioaktiven Haltung ist, dass es nicht viel Pflege braucht und man sich nur um die Pflanzen und um das Futter kümmern muss. Den Rest machen die Bodenpolizei und der Hamster selbst«.

Gegen Abenddämmerung zeigt sich dann wieder Tweety - und er hat Hunger. Das teilt er mit, indem er in seinem Gehege auf und ab wetzt und an der Scheibe hochklettert. Mit etwas Futter traut sich der Hamster auch mal auf die Hand. »Man sollte den Hamster immer freiwillig auf die Hand klettern lassen«, mahnt Preißer.

Nach einer Woche ist es dann soweit: Remy, liebevoll nach der Ratte aus dem Film »Ratatouille« benannt, zieht endlich ein. Der Unterschied zwischen ihm und Tweety zeigt sich sofort: Während der Ältere nur wühlt, zieht es den Neuankömmling sofort unter die Erde, wo er richtige Tunnelsysteme gräbt. Ein bioaktives Terrarium eben.

Paikja Brenner