Wo der Axolotl auf dem Würfel sitzt

Bildung: Lern- und Forschungszentrum in Michelstadt führt spielerisch an Zukunftstechnologien heran

Michelstadt 18.08.2022 - 14:26 Uhr 2 Min.

Dozent Kevin Seipel (rechts) vermittelt dem elfjährigen Tyler, wie ein Axolotl in Verbindung mit einem Mergecube virtuell dargestellt wird. Foto: Manfred Giebenhain

An Schule erinnert nur ein Teil dieser Räume, andere sind mit technischen Geräten ausgestattet, wie diese in Unternehmen anzutreffen sind, die mit modernen Technologien wie 3-D-Drucker und -Scanner, computerunterstützten Konstruktionstechniken (CAD) oder virtuellen Welten arbeiten. In konzentrierter Form spielt sich diese Welt auch im MINT-Sommercamp ab. Unter dieser einheitlichen Bezeichnung ist die Kursausschreibung erfolgt. Laut Projektleiter Thorsten Wohlgemuth unterscheide sich das LeFoO von den anderen MINT-Zentren in Hessen insbesondere dadurch, dass kein anderes über eine derartige Ausstattung an Zukunftstechnologien verfüge. Beim Rundgang durch die Räume kommen Techniken wie Robotics und Digitalisierung (Bauen und Programmieren), 3-D-Druck, 3-D-Scan, CAD, Lasercutting (Konstruieren und Produzieren) und Virtual and Augmented Reality (Gestalten und Visualisieren) probeweise zum Einsatz.

Abiturienten wecken Neugierde

Aufgeteilt in Kleingruppen, machen die Kinder sich unterdessen auf ihre Weise mit der Umgebung vertraut. Es geht spielerisch zu. Die Teilnehmer entscheiden selbst, was sie aus den Baukästen der Fischertechnik konstruieren wollen oder welche Objekte in 3D umgesetzt werden. Auf den Monitoren erscheinen nicht nur der Kopf von Albert Einstein, die Umrisse der Einhardsbasilika von Steinbach, sondern auch ein Axolotl-Cartoon, das virtuell zum Leben erweckt und anschließend in Materie umgewandelt wird. Angeleitet werden sie von Elias Zempelin und Hannes Specht. Es sind angehende Abiturienten vom benachbarten Gymnasium, die sich aus ihrem persönlichen Interesse und Antrieb heraus weitergebildet haben und wissen, wie die Neugierde geweckt wird.

Nachfrage ist groß

Stärker am LeFoO verortet ist, wie auch Wohlgemuth, Kevin Seipel, der seit einem Jahr als Dozent für VR- und AR (Virtuell and Augmented Reality, zu Deutsch »virtuelle und erweiterte Realitäten«) über die Ferienkurse hinaus auch älteren Schülern und Gästen die Zukunftstechnologien nahebringt. »Mit dem LeFoO sprechen wir junge Leute an, auszuprobieren, wie die digitale Welt und Technik funktionieren und wozu sie eingesetzt werden kann«, erklärt dazu BSO-Schulleiter Wilfried Schulz. Die Nachfrage ist groß. Mit 250 Teilnehmern sei das Jahresziel von 2022 schon fast im ersten Halbjahr erreicht worden, zieht Wohlgemuth eine erste Zwischenbilanz. An den Start gegangen ist das LeFoO zu Beginn des Schuljahres vor zwei Jahren. Die Corona-Zwangspause habe das Interesse nicht schmälern können, fügt er hinzu.

VR-Brille und Riesenrad

Zum ersten Mal in Berührung mit einer VR-Brille gekommen ist an diesem Vormittag der elfjährige Tyler aus Erbach. Konzentriert folgt er den Anweisungen des Dozenten, der der Kleingruppe erklärt, wie der Axolotl über den in der realen Welt eingesetzten Mergecube (ein Würfel zur Demonstration von digitalen 3D-Objekten und interaktiven Simulationen) virtuell sichtbar wird. »Mal ausprobieren und Spaß daran haben«, will auch der gleichaltrige Mattis, der im Michelstädter Stadtteil Steinbach zuhause ist und am Gymnasium zur Schule geht. Die zwölfjährige Marit aus Groß-Umstadt ist auf den Kurs aufmerksam geworden über ihre Mutter, die am BSO unterrichtet. Am Tag zuvor hat sie bei der Einführung in die Fischertechnik ein Riesenrad gebaut und dieses in Bewegung gesetzt.

Zahlen und Fakten: Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis Das Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis (LeFoO) ist eines von fünf MINT-Zentren in Südhessen (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), die es im Bezirk der IHK Darmstadt gibt. Gefördert und mitfinanziert wird die Einrichtung von der Europäischen Union, dem Land Hessen und dem Odenwaldkreis, regionalen Unternehmen und Organisationen. Zum Kreis der annähernd 20 Unterstützer und Partner zählen auch namhafte Universitäten und Hochschulen. Ziel ist es, durch den Einsatz von Zukunftstechnologien junge Menschen auch auf mögliche berufliche Perspektiven in der Region aufmerksam zu machen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. "Angefangen hat vor Jahren alles mit der Einrichtung eines Berufsorientierungszimmers", sagt Projektleiter Thorsten Wohlgemuth. Weitere Informationen und Angebote unter www.lefoo.de.