Wo bleibt die Corona-Überraschung für den Kreis Miltenberg?

Randnotizen

Ein Bild aus der Zeit vor Ausbruch der Pandemie: Besucher fahren im Europapark Rust mit der Achterbahn. Foto: Silas Stein (dpa)

Bisher steht im Kreis Miltenberg nirgendwo eine Achterbahn, der Autoscooter auf der Michaelismesse ist nicht aufgebaut worden und auch auf den Spielplätzen steht nicht ein einziges Schaukelpferd mehr als zuvor.

Andernorts sind Belohnungen längst wahr geworden: Fürs Impfen gab es in einem Staat der USA eine wöchentliche Lotterie mit Millionengewinn. Die Russen verlosten bei Tombolas ganze Wohnungen. In Thüringen gab es als Anreiz immerhin Bratwürste. Und im Kreis Miltenberg? Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) will Impflingen nicht einmal ein Kügelchen Eis spendieren.

Copacabana in Niedernberg

Einen Hoffnungsschimmer auf eine Belohnung für unser Durchhalten verbreitete diese Woche Niedernbergs Bürgermeister Jürgen Reinhard (CSU): Er zeigte mit Stadtplaner Rainer Tropp seinen Bürgern Orte, die er verschönern lassen will. Zum Beispiel soll die Mainpromenade einen Zugang zum Fluss bekommen. Dürfen wir von einem Copacabana-Sandstrand am Main träumen? Tropp und Reinhard schieben hinterher, dass sie das Ufer zwar optisch aufwerten, »aber keinesfalls attraktiver« gestalten wollen. Wie bitte? Das heißt wohl: Wenn Niedernberg einen Strand bekommt, dann mit Lärmschutzwand Richtung Sulzbach.

Die Hoffnung auf eine echte Sensations-Belohnung blitzte Mitte vergangener Woche noch einmal kurz auf: Wie in einem Zaubertrick war lila Rauch am Landkreishimmel zu sehen. Doch auch auf dem Gelände des Industrie Center Obernburg (ICO) war kein Freizeitpark entstanden. Es brannte.

Ein immaterieller Freizeitpark

Ernüchternd: Der Kreis muss jetzt dringend handeln, damit sich nicht noch die Freizeitpark-Verschwörungstheoretiker radikalisieren. Gefragt ist der Künstler Salvatore Garau. Er verkaufte kürzlich eine Skulptur für 15 000 Euro, die komplett unsichtbar ist. Oder in den Worten des Künstlers: »Immateriell.« Das heißt: »Nicht fürs Auge sichtbar. Das ist ein Unterschied.« Ob Garau dem Kreis Miltenberg wenigstens einen immateriellen Freizeitpark schenken kann?

Kevin Zahn