"Wo Apfel und Mirabellen sich treffen"

Freizeit: 23. regionaler Apfelmarkt kommt am Sonntag, 9. Oktober, nach Obernburg

Obernburg 05.10.2022 - 09:56 Uhr 1 Min.

Der heimische Apfel spielt beim regionalen Apfelmarkt in Obernburg eine zentrale Rolle. Foto: Jennifer Lässig

Der Apfelmarkt findet seit 2000 statt und ist eine Veranstaltung der Regionalmanagement-Initiative Bayerischer Untermain. Die 23. Auflage wird von der Initiative, dem Landratsamt Miltenberg und der Stadt Obernburg organisiert. Jährlich wechselt der Veranstaltungsort zwischen dem Landkreis Miltenberg, dem Landkreis Aschaffenburg und der Stadt Aschaffenburg.

Der Markt soll ebenso wie ein "in Planung befindliches Vermarktungsprojekt für Streuobst-Apfelsaft auf regional erzeugte Produkte aufmerksam machen", sagt Claudia Oertl, Projektmanagerin der Initiative. Darüber hinaus ziele die Initiative auf die Sicherung der naturschutzfachlich wertvollen Streuobstbestände der Region. Über die Jahre habe sich der Markt zu einem Highlight für Apfelliebhaber entwickelt. Großen Andrang gibt es laut Oertl jedes Jahr beim Zelt des Kreisverbandes für Garten und Landschaft Miltenberg-Obernburg und des Obstkulturparks Bayerischer Untermain. Dort beantworte der Pomologe Steffen Kahl während der Apfelsortenausstellung Fragen zu selbst mitgebrachten Äpfeln (mindestens drei von einer Sorte).

Der Lieblingsapfel kann beim Testessen am Stand vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg und den Fränkischen Obstbauern ausfindig gemacht. Weiter wird das seit 2002 bestehende Schlaraffenburger Streuobstprojekt, das sich für den Erhalt der regionalen Streuobstwiesen einsetzt, vertreten sein.

Die Bewerbung für den Apfelmarkt habe er bereits im Sommer 2018 abgeschickt, erinnert sich Matthias Kraus vom Stadtmarketing Obernburg und fügt an: "Wir haben in Obernburg und Eisenbach mit der Streuobstanlage ›Amerika‹ und dem Mirabellenhain die eigenen Themen Äpfel und Mirabellen und die möchten wir bespielen. Die Gäste sollen mit allen Sinnen genießen können." Kraus' persönliches Highlights sind die Stände aus Obernburg und Eisenbach. So gibt es unter anderem eine Ausstellung des Obernburger Heimat- und Verkehrsvereins zur Apfel-Geschichte im Rathaussaal, Familie Jakob mit Schafen aus der Streuobstanlage "Amerika", Autorenlesungen aus dem Roman "Saure Äpfel" von Ruth Weitz, eine Versteigerung von Jungbäumen für den Mirabellenhain durch die Eisenbacher Mirabellenjugend und Mirabellen in flüssiger Form von der Eisenbacher Destille Klug. Auch die Getreidemühle Knecht ist vertreten.

Außerdem nehmen die Omborscher Äbbelwoibuwe mit ihrer Apfelpresse teil. Bereits am 8. Oktober ab 16 Uhr gibt es ein Omborscher Äbbelwoidorf auf dem Kirchplatz mit Livemusik. Die erste Äbbelwoiprobe mit Prämierung des "Best Äbbelwoi in Town 2022" ist dann am 9. Oktober um 16 Uhr. Eingereicht werden kann selbst gemachter Apfelwein aus privater Hand.

Vorträge im B-BOBB Bürgerhaus zur stammesgeschichtlichen Entwicklung des Apfels mit Verkostung und der Mistel als Bedrohung für die Streuobstwiesen, das Mitmachtheater "Igel Willy (t)räumt auf" vom Story-Stage Märchentheater und musikalische Beiträge vom Obernburger Musikverein, der Band Äppelvoices und den Obernburger Kindergärten runden das Programm ab.

jel