Ein Witwer aus Kreis Miltenberg über den frühen Krebstod seiner Frau

Stirbt ein Ehepartner frühzeitig, bleibt der andere oft einsam und trauernd zurück. Der Gang mit Blumen zum Grab kann dann zu einem Teil der Bewältigung dieses Schicksalsschlags werden. Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa Menschen, die ihren Ehepartner verlieren, fühlen sich in den ersten Jahren nach dem Schicksalsschlag oft völlig entwurzelt.

Nun ist er, selbst erst En­de 30, seit kur­zem Wit­wer. Ein Be­griff, der sich »ko­misch« an­fühlt, gibt Bernd S. (Na­me ge­än­dert) zu. Un­ter »Wit­wer« stellt man sich ei­nen al­ten Mann vor. Aber nie­man­den, der noch jung ist und zwei klei­ne Kin­der hat.

So vieles ist nun nicht mehr realisierbar. So viele Träume sind zerplatzt. Nicht, dass Bernd S. und seine Frau fantastische Pläne gehabt hätten. Doch es gab viele kleine Dinge, die beide noch gern miteinander erlebt hätten.

Trügerische Hoffnung

Sieben Jahre waren sie verheiratet. Vor drei Jahren begann eine Krebsdiagnose, das Leben zu überschatten. Es folgten heftige Therapien. Mit schweren Nebenwirkungen. Als beide dachten, alles wäre überstanden, wurden Metastasen entdeckt. Eine weitere Operation folgte. Es half nicht. Am Schluss ging alles ganz schnell: »Meine Frau starb innerhalb einer Woche in der Klinik.«

Dass ihr Todesjahr in eine Ausnahmesituation fällt, nämlich mitten in die Corona-Pandemie, erschwert die Situation vor allem für die Kinder. »Unsere Hospizhelferin sagt, dass die Kinder nun so viel Normalität wie möglich bräuchten«, sagt Bernd S.

Er selbst sieht, wie sich die beiden genau danach sehnen: »Sie wollten gleich nach dem Tod ihrer Mutter wieder in die Schule gehen.« Doch Schule war nicht. Nur Distanzunterricht. Letztes Jahr hatte noch Mama beim Homeschooling geholfen. Jetzt ist sie im Himmel. Vor allem die Tochter von Bernd S. wird damit nur schwer fertig: »Abends weint sie im Bett.« Sie sehne sich so nach der Mama, schluchzt sie.

Menschen, die seelische Qualen durchstehen müssen, machen oft die Erfahrung, dass andere damit nicht so gut umgehen können. Er selbst, sagt Bernd S., habe überwiegend positive Erfahrungen gemacht: »Viele Menschen boten Unterstützung an.« Doch es gab auch andere. Einmal wechselte ein Bekannter die Straßenseite. Er wusste offenbar nicht, wie er Bernd S. begegnen sollte. Irgendwie könne er das nachvollziehen, sagt der Miltenberger. Dennoch: So was schmerzt. Deshalb spricht Bernd S. über seine Situation: Er möchte, dass »Tod« kein derart großes Tabuthema mehr ist.

Wenig Zeit für Trauer

Er selbst hat im Moment gar keine Zeit, ohne Unterlass an den Tod seiner Frau zu denken. Beruf, Haushalt und Kinder halten ihn auf Trab. Die seltenen Momente, in denen Bernd S. zur Ruhe kommt, sind allerdings beklemmend. Neulich war er in einer anderen, großen Stadt. Die Menschen fluteten an ihm vorbei. Fast, so kam es ihm vorbei, wie Roboter. Ganz merkwürdig habe er sich gefühlt. Ausgeschlossen. Ohne jede Verbindung zu den anderen: »Normalerweise hätte ich meiner Frau jetzt eine Nachricht geschickt.« Doch es gab keine Empfängerin mehr. Bernd S. überfiel das Gefühl: »Ich bin wirklich total alleine.«

Es gehört eine große Portion Glück dazu, gemeinsam alt zu werden. So vieles kam im Laufe einer Ehe passieren. Paare trennen sich. Oder der Tod holt einen Partner. Nein, sagt Bernd S., wenn er jetzt Paare sieht, die sich an den Händen halten, kommt kein Neid auf. Aber Traurigkeit. So war es auch neulich im Biergarten. Dahin ging er mit den Kindern: »Die spielten dort miteinander.« Er selbst saß am Tisch. Ganz alleine. Und wieder überfiel ihn dieses abgründige Gefühl von Einsamkeit. Niemanden mehr zu haben, der kleine Erlebnisse teilt, mit dem man spontane Gedanken austauschen kann - eben das sei so schrecklich.

Hospizdienst bietet Hilfe

Bernd S. ist froh, dass ihm im Moment eine Vielzahl von Pflichten wenig Ruhe lassen. Wobei er sich manchmal fragt: »Warum trauere ich nicht stärker?« Doch das ist gar nicht so ungewöhnlich. Manchmal bricht die Trauer erst viele Monate später durch: »Vielleicht kommt es auch bei mir zeitversetzt.« Sollte die Trauer heftig kommen, weiß Bernd S., wo er Hilfe findet. Dass es heute Unterstützung in dieser Lebenssituation gibt, findet er ausgesprochen gut: »Schon im Krankenhaus nahm jemand vom Hospizdienst mit uns Kontakt auf.« Seit dem Tod seiner Frau kommt jede Woche eine Hospizhelferin zu ihm. Vor allem den Kindern, sieht er, tut das sehr gut.

Bernd S. ist nicht verzweifelt oder verbittert, obgleich er Schreckliches mitgemacht hat. Wie unglaublich hatte seine Frau gelitten! Freunde fragen mitunter, ob es ihm hilft, dass er gläubig ist. Nicht immer, sagt Bernd S.: »Doch natürlich ist der Glaube schon etwas, das trägt.« Ganz entscheidend sei jedoch, dass andere zu einem stehen. Dass sie keine Angst haben vor dem bedrückenden Thema »Tod«. Keine Angst davor, mit so schlimmen Gefühlen wie Einsamkeit konfrontiert zu werden. Bernd S. ist sehr dankbar über die Solidarität, die er erfährt. Und vielleicht verlieren jene, die jetzt noch die Straßenseite wechseln, ja auch irgendwann ihre Hemmung.

Hintergrund: Witwen und Witwer Frauen in Deutschland, die ihren Ehepartner durch Tod verlieren, sind derzeit im Schnitt 72 Jahre alt. Vor 25 Jahren lag der Beginn der Witwenschaft bei 66 Jahren. Neu verwitwete Männer sind durchschnittlich 75 Jahre alt. Vor 25 Jahren lag ihr Durchschnittsalter bei 69 Jahren. Verwitwete sind heute im Schnitt 35 Jahre verheiratet. pat