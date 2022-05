Wissen rund um den Sandstein erleben – Neuer Wanderweg im Kreis Miltenberg

Ausstellung in Collenberg als Höhepunkt

Collenberg 10.05.2022 - 00:00 Uhr 3 Min.

Blick in die Ausstellung in der Alten Kirche in Collenberg. Das Portal der Sankt Josef-Kirchei in Collenberg-Reistenhausen. Eine Aussichtsplattform, von der aus Wanderer die Höhlen im Felsmassiv bei Collenberg-Kirschfurt bewundern können. Die reich verzierte Kanzel in der Sankt Josef-Kirche in Collenberg-Reistenhausen.

Erste Einträge könnte es am 20. Mai geben - dann ist die offizielle Eröffnung der Ausstellung sowie des neuen Buntsandstein-Erlebniswegs. Dieser führt auf einer Länge von 40 Kilometern von Miltenberg bis nach Faulbach (Kreis Miltenberg) und erklärt wichtige Wegmarken des roten Steins. Einige von ihnen werden auf dieser Seite präsentiert.

Collenberg ist ein Schwerpunkt des Erlebniswegs, denn von hier aus wurden weite Teile Deutschlands mit dem Sandstein beliefert. Material aus der Region wurde zum Beispiel beim Bau des Aschaffenburger Schlosses verwendet. Aber auch der Mainzer Dom und die Alte Mainbrücke in Frankfurt wären ohne die Steine aus Collenberg nicht denkbar gewesen. Das weiß Peter Mayer aus Collenberg zu berichten, der Initiator des Projekts.

Elf Jahre habe es von der »Geburt der Idee« bis zur baldigen Eröffnung gedauert. Mayer wollte mit dem Erlebnisweg verhindern, dass wertvolle Informationen rund um den Sandstein in Vergessenheit geraten. Der hatte seine Blütezeit von 1870 bis 1914. Dann verdrängten ihn zunehmend moderne Materialien wie Gasbetonsteine. Hinzu kam, dass viele Steinbrüche ausgebeutet waren.

Doch es gibt jemanden, der noch mit Sandsteinen umzugehen weiß: Alexander Schwarz. Der Steinmetz- und Steinbildhauermeister aus Dorfprozelten (Kreis Miltenberg) hat viele Elemente der Ausstellung kreiert. So ist ein behauener, geglätteter Block zu sehen, daneben die von Schwarz benutzten Werkzeuge. Ein Film führt den Besuchern vor, wie der Profi vorgegangen ist. »Das Wissen über die handwerkliche Verarbeitung geht sonst verloren«, so Schwarz.

Wie viele Besucher das Angebot der Ausstellung sowie den Erlebnisweg annehmen werden, ist derweil laut Mayer noch »ein großes Fragezeichen«. Andreas Freiburg, der Collenberger Bürgermeister, weiß allerdings zu berichten, dass alleine im Monat April 1000 Broschüren Abnehmer gefunden hätten. Die Prospekte liegen bereits in den beteiligten Ortschaften aus, so etwa auch im Miltenberger Tourismusbüro.

Weitere Infos: https://www.buntsandstein.de; Broschüren können über Churfranken angefordert werden: https://www.churfranken.de

Recherche in der Ausstellung

Wie fühlen sich verschiedene Sandsteine an? Das können Besucher der Ausstellung "Buntsandstein-Geschichten" in der Alten Kirche in Collenberg selbst ausprobieren. Sie können sich aber auch ein Zeitzeugeninterview anhören und an einer Recherchestation in Erfahrung bringen, welche Rolle der Sandstein in anderen Orten des Landkreises Miltenberg gespielt hat. Ein Highlight ist die Figur einer Frau mit Krug, die Steinbildhauermeister Alexander Schwarz geschaffen hat. Sie veranschaulicht die Arbeit vom Rohblock bis hin zur feinen Kontur. Schwarz wählte dieses Motiv, da Frauen und Kinder den Steinmetzen früher das Essen brachten.

Die Figur einer Frau in der Ausstellung "Buntsandstein Geschichten" in der Alten Kirche in Collenberg.

Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich von 9 bis 20 Uhr, November bis März an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Opulente Villen

Die sogenannten Steinbarone schufen sich in Collenberg repräsentative Gebäude.

Im wahrsten Sinne steinreich waren die sogenannten Steinbarone von Collenberg. Sie betrieben Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Steinbrüche und Werkstätten. Manch einer hatte sogar 600 Beschäftigte. In der sogenannten Bildstraße haben die Barone mit neun repräsentativen Villen bleibende Relikte hinterlassen. Profi Alexander Schwarz verweist auf herausragende Details, wie auf eine steinerne Blumengirlande an einem Gartenpfosten.

Feine Details fallen an den Gebäuden der Collenberger Steinbarone auf.

Riesige Grabstätten

Ein beeindruckender Grabstein auf dem Friedhof im Collenberger Ortsteil Reistenhausen.

Stolze 57 Grabmäler stehen auf dem Friedhof in Reistenhausen unter Denkmalschutz. Bei einem Besuch fallen vor allem die riesigen Grabstätten der Steinbarone auf, die sich an der hinteren Friedhofsmauer entlang ziehen. Sie setzten auch im Tode ein markantes Ausrufezeichen.

Beeindruckendes Kirchenportal

Das Portal der Sankt Josef-Kirche in Collenberg.

Das Portal der Sankt Josef-Kirche in Reistenhausen ist einen Blick wert. Bildhauermeister Alexander Schwarz ist der Meinung: "Es ist eine wunderbare Kirche." Sie sei in den 1920er Jahren in einem Stilmix errichtet worden. So fänden sich neuromanische und Renaissance-Elemente. Im Inneren der Kirche hat es Schwarz vor allem die Sandstein-Kanzel angetan: "Sie ist Schuld daran, dass ich Steinmetz geworden bin." Als kleiner Bub betrachtete er die Reliefs der Evangelisten während der Gottesdienste.

Gefährlicher Abbau

Höhlen zeugen vom Abbau des Sandsteins zwischen den Collenberger Ortsteilen Reistenhausen und Kirschfurt.

Auf Etappe vier des Erlebniswegs - zwischen den Collenberger Ortsteilen Reistenhausen und Kirschfurt - kommen Wanderer an einer massiven, meterhohen Sandsteinwand vorbei. Hier zeugen Höhlen vom gefährlichen Abbau des Sandsteins. Tatsächlich wurden Steinmetze im Schnitt nur 39 Jahre alt. Interessierten ist der Zutritt zu den Höhlen streng verboten, denn immer wieder lösen sich Steine aus dem Massiv. Einen guten Einblick liefert eine Aussichtsplattform aus Holz, die extra für den Erlebnisweg errichtet wurde.

Mithilfe einer Plattform können Interessierte die Höhlen im Felsmassiv zwischen Collenberg-Reistenhausen und Collenberg-Kirschfurt bewundern.

Wundervoller Ausblick

Herrlicher Ausblick aufs Maintal in der Nähe von Collenberg-Kirschfurt.

Wer einen schmalen Steig in der Nähe von Kirschfurt erklimmt, wird mit einem wundervollen Ausblick über das Maintal belohnt. Links können Wanderer in den ehemaligen Steinbruch gucken, aber auch die Ortschaften Collenberg und Freudenberg (Main-Tauber-Kreis) liegen ihnen zu Füßen. "Hier sieht man die durch den Main und den Sandstein gewachsene Landschaft", sagt der Ideengeber des Projekts, Peter Mayer. "Es ist einfach nur landschaftlich schön."

Herrlicher Ausblick über das Maintal bei Collenberg-Kirschfurt.

JULIE HOFMANN

