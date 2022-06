Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Wirklich unwirklich?« eine lohnende Ausstellung

Kunst: Bilder und Verse von Irmgard Acke Becker

Amorbach 27.06.2022 - 19:14 Uhr 1 Min.

Hildegard Acke Becker mit Schneiderpuppe Frau Ampel. Foto: Heinz Linduschka

Die Freie Internationale Akademie (FIA) zeigt noch bis Mitte Juli Bilder in Mischtechnik, die »sonderbare« Schneiderpuppe Frau Ampel und eingängige, humorvolle Verse von Irmgard Acke Becker, bekannt auch als Irmgard Becker-Nehle.

Die 85-Jährige wurde 1936 im thüringischen Rudolfstadt geborene und lebt in Watterbach, war lange Kunsterzieherin im Gymnasium Buchen und Schülerin von Größen wie Karl Hubbuch und Professor Ernst Schumacher in Berlin. Sie bewies beim Vortrag ihrer Gedichte im Paarreim ebenso großen Humor wie den Sinn für fast dadaistische Skurrilität.

Temperamentvolle Klezmermusik von Tochter Olga Becker-Tkacz und Enkel Anton Tkacz auf ihren Geigen bildeten den Rahmen, in dem die Bilder der Künstlerin aus vier Jahrzehnten glänzend zur Geltung kamen. Alle Exponate beweisen neben dem genauen Blick der Malerin auch ihren unversiegbaren Humor, ihre malerischen Fähigkeiten, die nicht selten die dargestellten Tiere und Menschen fast unmerklich von realistischer Wiedergabe ins Karikaturistische gleiten lassen. Und stets ist das große Interesse der Malerin erkennbar, oft auch ihre Empathie für die Dargestellten.

Die leise Ironie, die viele Bilder der Künstlerin auszeichnet, wurde auch deutlich, als sie einige ihrer Gedichte vortrug, wie das mit dem Anfang: »Frau Ampel, offensichtlich parteilich - stand ständig auf Rot, das ist unverzeihlich! Schimpft der Grünspecht: ›Jedenfalls steh ich auf Grün mit 'nem roten Toupet.‹ Und er fragt Frau Ampel mit leichtem Hohn: ›Wie wär's mit 'ner Ampelkoalition?‹«

Bei den Bildern gibt es interessante Serien in Mischtechnik zu sehen, Bilder von Katzen und von Hundewelpen, bei denen neben dem handwerklichen Können auch immer wieder die Empathie der Malerin zu spüren ist: Manchmal muss man prüfen, ob es sich um gute Kopien oder um die Originale handelt - passend zum Titel »Wirklich unwirklich?« Das gilt auch für die Bilder zu Pilzen und Hühnern, zu den Jahreszeiten und für die von Fahrschülern. Unzweifelhaft die Originale und tatsächlich Unikate sind einige größere Bilder der Künstlerin wie das »Historienbild« im Eingangsbereich, »Windsbraut« oder »Eruption«, auch das Bild »Rampe«.

bDie Ausstellung in der Johannisturmstraße 4 in Amorbach ist noch bis zum 17. Juli an den Samstagen und Sonntagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen im Netz: https://www.fia-amorbach.de

