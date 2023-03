Wird Künstliche Intelligenz für Schulen im Kreis Miltenberg zum Problem?

Digitaler Dichter und allwissender Guru

Obernburg 19.03.2023 - 16:50 Uhr 3 Min.

Wird selber Denken in Zukunft überflüssig? Schüler könnten Hausaufgaben mit der Künstlichen Intelligenz ChatGPT beantworten.

Matthias Witzel, Leiter der Staatlichen Realschule Elsenfeld, schätzt die Entwicklung so ein: »Natürlich wird KI den Unterricht und die Hausaufgaben verändern, wie es vorher der Film, der Fernseher, der Computer oder heute das schnelle Internet schon getan haben.«

Alle Schulleiter antworteten auf die Frage, wie man mit ChatGPT umgehe, dass man die aktuellen Entwicklungen aufmerksam verfolge, diesen aber nicht hilflos gegenüber stehe. Ansgar Stich, Schulleiter des Miltenberger Johannes-Butzbach-Gymnasiums, zeigt sich recht gelassen, denn Schülerinnen und Schüler müssten Hausaufgaben noch handschriftlich erledigen. Selbst »wenn ein Schüler oder eine Schülerin sich von ChatGPT für eine Hausaufgabe helfen lässt und das Ganze dann abschreibt, hat er oder sie ja auch Einiges gelernt«, sagt Stich.

Auch das Julius-Echter-Gymnasium (JEG) bereitet sich auf die Zukunft mit KI vor. Schulleiterin Petra Hein schreibt auf Anfrage: Das Lehrer-Kollegium belege zahlreiche Fortbildungen zum Thema KI. Bei Informationsveranstaltungen thematisiere man, wie die Schüler und Lehrpersonen von ChatGPT sogar als Hilfsmittel im Unterricht profitieren könnten. Ähnlich verfährt auch die benachbarte Staatliche Realschule Elsenfeld. Dort integrierten Lehrer KI bereits erfolgreich in die Lehre, berichtet Direktor Matthias Witzel.

Nicht nur Lehrkräfte sondern auch Schülerinnen und Schüler müssten im Umgang mit ChatGPT »ein Bewusstsein für Möglichkeiten, Risiken und Grenzen entwickeln«, erklärt Petra Hein. Das Programm, das auf jede Frage eine Antwort gibt, ist jedoch kein allwissender Gesprächspartner. Liegen dem System dahinter keine ausreichenden Informationen vor, erfindet es einfach Aspekte. Ein Beispiel: Unser Medienhaus wollte, dass das Programm ein Gedicht über die Stadt Obernburg schreibt. Die Textmaschine lag aber daneben, als sie das Wahrzeichen »Miltenburg« auf einem Hügel oberhalb von Obernburg verortete. Wenn ein Schüler das Gedicht als Hausaufgabe abgegeben hätte, wäre das ganz schön peinlich geworden.

Hintergrund: KI-Gedicht über Obernburg Wir haben ChatGPT gebeten ein Gedicht über die Stadt Obernburg zu schreiben, das ist herausgekommen: Am Mainufer liegt Obernburg, Eine Stadt so schön und frei. Hier weht der Hauch vergangener Zeiten, Und man spürt die Geschichte dabei. Die alten Gemäuer, so majestätisch, Erzählen von vergangenen Tagen. Hier herrschten einst die Römer, Und ihr Geist lässt sich immer noch erfragen. Die Miltenburg thront stolz und stark, Als Wahrzeichen der Stadt. Sie blickt hinab auf das Treiben, Das sich unter ihr ausbreitet, glatt. Doch auch die Natur hat viel zu bieten, Hier am Mainufer, in der Stadt. Die Hügel, Wälder und Felder, Sind ein wahrer Schatz für die Stadt. Obernburg, so viel Charme und Schönheit, Eine Stadt, die man lieben muss. Hier kann man Geschichte erleben, Und sich fallen lassen, in purem Genuss. (elze)

Dass die Künstliche Intelligenz einerseits so viel weiß, andererseits aber auch falsche Infos verbreiten kann, spielt deshalb auch im Rahmen der Medienbildung an Schulen eine Rolle. Christine Büttner, die das Erlenbacher Hermann-Staudinger-Gymnasium leitet, beobachtet, dass Schüler zunächst begeistert von ihrem neuen Werkzeug wären. Trotzdem merkten diese schnell von allein, dass sie vermeintliche Lösungen ihrer Hausaufgaben besser nochmal prüfen sollten.

Ansgar Stich betont, dass Schüler sich mit dem Programm aktuell noch keine bessere Note erschleichen können. Denn Prüfungen schreiben sie noch vor Ort und unter Aufsicht. In Spezialfällen, wie der Seminararbeit, die Abiturienten daheim verfassen, gäbe es Mittel zur Kontrolle. Die Seminararbeit müssen Schüler nämlich noch persönlich vor Lehrern und Mitschülern verteidigen.

Dabei zeige sich Betrug oder eben auch Fachkenntnis. Gleichzeitig könnte die Herausforderung, vor der ChatGPT die Schulen stellt, auch als Möglichkeit betrachtet werden, die Prüfungsformate zu reformieren, so Rektor Stich. Auch Schulleiterin Katja Wehner-Theinert von der Main-Limes-Realschule in Obernburg würde sich andere Schwerpunkte in Prüfungen wünschen, die zum Beispiel Kreativität, Zusammenarbeit und auch Fähigkeiten in der digitalisierten Welt stärker berücksichtigen.

Elena Zengel

Hintergrund: Wie funktioniert ChatGPT? Bittet man die Künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT selbst ihre eigene Funktionsweise in einfachen Worten zu erklären, bekommt man folgende Antwort: »ChatGPT ist ein Programm, das entwickelt wurde, um mit Menschen wie ein menschlicher Gesprächspartner zu kommunizieren. Es verwendet KI und maschinelles Lernen, um natürliche Sprache zu verstehen und darauf zu antworten. ChatGPT funktioniert, indem es große Mengen an menschlichen Gesprächen und Texten analysiert, um Muster in der Sprache zu erkennen und zu lernen, wie man die Bedeutung von Wörtern und Sätzen interpretiert. Das System kann dann komplexe Anfragen und Fragen verstehen und passende Antworten generieren.« Einsetzen kann man das System nach eigenen Angaben in Unternehmen, zum Beispiel bei der automatisierten Kundenberatung. Im Alltag könne ChatGPT demnach nützlich sein, um mit dem Programm Unterhaltungen führen, Texte zu übersetzen oder bei Hausaufgaben zu helfen. Die Verbesserung dieser KI verläuft rasant. Im November vergangenen Jahres wurde sie kostenlos veröffentlicht und kam seitdem vielseitig zum Einsatz. Seit März 2023 gibt es die neuste, kostenpflichtige, weniger fehleranfällige Version des Systems. (elze)