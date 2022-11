Wir zeigen eine regionale Produktionskette an den Beispielen des Miltenberger Käse- und Landfrauentalers

Vom Stall auf den Vesperteller

Miltenberg 02.11.2022 - 08:00 Uhr 1 Min.

30.08.2022 Großwallstadt, Flurbereinigungsweg 10, Sonnenhof: Wir besuchen den Milchbetrieb der Familie Schandel. Erster Teil zum Thema *regionale Produktionsketten* - Wie entsteht der Miltenberger Käsetaler?

Anhand von beispielhaften Stationen wird der komplette Weg der Produkte nachempfunden. Der Käsetaler ist an seiner gelben Wachsrinde zu erkennen und der Landfrauentaler an seinem Gewürzmantel. Beide entstehen aus Milch, die ausschließlich im Kreis Miltenberg produziert wird.

Viele Menschen sind beteiligt

Beim Verbraucher sind die beiden Produkte wohl innerhalb von Minuten verputzt, wenn sie erstmal auf dem Teller liegen. Doch ihre Herstellung ist um einiges zeitintensiver. Viele Menschen sind an dem Prozess beteiligt. Die beiden Käsesorten legen bei ihrer Produktion auch einige Kilometer zurück. Vom Milchviehbetrieb der Familie Schandel in Großwallstadt sind es über 50 Kilometer bis tief in den Odenwald. Im hessischen Mossautal wechselt die Milch dann uin der Molkerei der Familie Kohlhage ihren Aggregatszustand: Flüssiges wird fest. Doch damit ist es noch lange nicht getan. Die Käsesorten reisen zurück in den Kreis Miltenberg, zur Familie Münch, die in Bürgstadt einen Frischdienst betreibt. Die Münchs vertreiben wiederum den Käse- und Landfrauentaler an Läden, Märkte und Metzgereien in der Region. Aber auch weit darüber hinaus. So schaffen es die Produkte etwa bis ins knapp 120 Kilometer entfernte Heidelberg.

Regionale Endstationen

Um die Produktionskette abzurunden, haben wir uns zwei weitere regionale Beispiele herausgegriffen: den Bauer-Markt in Elsenfeld, der den Käse im Sortiment hat, und das Kloster Engelberg. Zu Wort kommt auch Landrat Jens Marco Scherf, der die Projekte maßgeblich unterstützt hat. So dürfen die produzierenden Landwirte etwa das Logo des Landkreises für den Käse- und Landfrauentaler nutzen. Generell gehen wir dabei auch diesen Fragestellungen nach: Was steckt eigentlich dahinter, wenn ein Produkt aus der Region kommt? Gerade in Zeiten, in denen viele Supermärkte mit regionaler Herkunft werben. Und wie profitieren Betriebe in unserem Kreis von dieser Regionalität?

Klicken Sie sich durch die Produktionskette des Miltenberger Käse- und Landfrauentalers - die Symbole führen Sie zum jeweiligen Produktionsschritt: von der Idee, dem Milchbetrieb, der Käseherstellung, Lieferung und Verteilung bis in den Markt oder auf den Vesperteller im Kloster Engelberg.

