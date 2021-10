Wir wollen Weihnachten

Randnotizen von Miriam Schnurr

Obernburg 29.10.2021

Trubel wie hier vor Corona auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart: Sehnen wir uns nicht alle danach? Foto: Tom Weller

Fortan sind jedes Wochenende die Geschäfte voll: Parfümerie, Spielzeugläden, Elektrofachgeschäfte - überall Menschen auf der Suche nach Geschenken. Die Luft ist stickig, das Gedränge groß. A propros Gedränge. Das herrscht natürlich auch auf vielen Weihnachtsmärkten. Stellenweise spaziert man nicht, sondern wird spaziert, der Glühwein schwappt aus dem Becher, von der Bratwurst kleckert der Senf auf den Mantel. Vom Stand mit den Nierenspießen weht ein säuerlicher Geruch und vermischt sich mit dem Duft gebrannter Mandeln und Zigarettenqualm. Die Stände sind kommen einem jedes Jahr gleich vor: Überteuerte Weihnachtskrippen, Honigkerzen und Heizdecken werden ebenso angeboten wie Schmuck, Christbaumkugeln oder Spielzeug. Nervig, diese Vorweihnachtszeit, und so stressig! Jedes Jahr dasselbe. Und jeder hat schon mal drüber geschimpft.

Doch dann kam Corona. Und Weihnachten 2020. Kein Gedränge, weder in den Läden noch auf den Weihnachtsmärkten, denn es gab keine und die meisten Geschäfte waren zu. Der Glühwein wurde zuhause getrunken, Geschenke im Internet bestellt. Keine Gottesdienste, keine anderen Veranstaltungen, die Lust aufs Fest machen. Statt Familienfeier war der Heilige Abend für viele eine einsame Angelegenheit. Und jetzt nähert sich Weihnachten 2021. Und damit die Hoffnung auf Normalität. Auch Städte und Gemeinden im Kreis Miltenberg haben Termine für Weihnachtsmärkte in den Kalendern, Läden und Kunden freuen sich aufs Adventsshopping. Familienzusammenkünfte werden geplant, die Karten fürs Weihnachtskonzert in Wien sind gekauft: Man darf ja wieder verreisen. Geben wirs zu: Wir freuen uns auf den Weihnachtstrubel und wünschen uns, dass die Märkte wieder stattfinden. Wir wollen wieder Glühwein zusammen trinken. Vielleicht die eine oder andere Honigkerze oder Krippenfigur kaufen. Und der Senffleck auf dem Mantel geht auch wieder raus. Wir haben das alles so vermisst.

Miriam Schnurr