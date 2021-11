»Wir wollen mobbingfrei« - Präventionsprojekt an Dr.-Vits-Grundschule Erlenbach

Kika-Moderator Tom Lehel liest in der Frankenhalle Dritt- und Viertklässlern aus seinen Antimobbingbüchern vor

Am Montag fand an der Dr.-Ernst-Hellmut-Vits-Grundschule in Erlenbach im Rahmen eines Schulevents das Projekt "Wir wollen mobbingfrei" statt. Kika Moderator Tom Lehel (hinten Mitte) las den Kindern der Klassen 3 und 4 in der Frankenhalle aus seinen Antimobbingbüchern vor, sang und tanzte dazu. Auf dem Foto sind nur Kinder aus einer Klasse zu sehen, die alle zuvor zweifach getestet wurden. Die Masken wurden alle nur kurz für das Foto abgesetzt.

Am Montag fand an der Dr.-Vits-Grundschule in Erlenbach das Projekt »Wir wollen mobbingfrei« statt. Kika-Moderator Tom Lehel las in der Frankenhalle den Dritt- und Viertklässlern aus seinen Antimobbingbüchern vor, sang und tanzte dazu und sprach mit den Schülern über das Thema.

Die Schüler wurden an dem Tag mittels Pool-Test und Schnelltest doppelt getestet. Die Halle wurde gelüftet, jede zweite Reihe blieb frei. Das Veranstaltungsteam war komplett doppelt geimpft und es herrschte die 2 G-Regel.

Im Anschluss fand eine Vertiefung mit dem Pädagogen-Team statt. In Übungen wurde gezeigt, was eine Gruppe ist und wie man sich als Gruppe verhält. Der Elternabend zum Thema fand digital statt. Im Nachgang findet eine Fortbildung mit der Arbeitsgruppe von Professor Mechthild Schäfer von der Ludwig-Maximilians-Universität München statt, die das Projekt wissenschaftlich begleitet und auswertet. Die Betriebskrankenkasse BKK Akzo Nobel Bayern finanziert das Programm im Rahmen der Gesundheitsförderung.

Eigentlich sollte das Projekt in Obernburg an der Grund- und Mittelschule stattfinden. Wegen der hohen Inzidenzzahlen wurde es aber in die Erlenbacher Frankenhalle verlegt. Am Dienstag wurde das Projekt in Bürgstadt wiederholt.

Martin Roos