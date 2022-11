Jazz Orchestra Erlenbach spielt Jubiläumskonzert »Swinging Adventure« in der Frankenhalle

Bandleader im Interview zum Auftritt am 4. Dezember

Erlenbach a.Main 23.11.2022 - 11:03 Uhr 3 Min.

Vor Corona JOE unternehmungslustig im Foyer der Frankenhalle. Vorne in der Mitte Stephan Schlett, rechts von ihm die Sängerin Kerstin Olejak und der Sänger Thorsten Keil. Foto: JOE Erlenbach

2001 hoben Sie »Swinging Adventure« aus der Taufe. Was wollten Sie damals ins Leben rufen und wie fällt Ihr Fazit zum 20-Jährigen aus?

Das war angedacht als jährlich wiederkehrende Veranstaltung zu einem relativ festen Termin (2. Advent plus/minus sieben Tage) - auch bewusst als »alternativer musikalischer Farbtupfer« zu anderen Konzerten um die Weihnachtszeit. Die Bigband unter der Leitung von Erich Rachor hatte schon vorher das ein oder andere Mal um die Weihnachtszeit gespielt. Neu war nun das Konzept von Unterhaltung und einem ganz anderen Weihnachtskonzert. Das entwickelte sich über die Jahre weiter bis hin zu einer Art Musikshow, wurde sehr gut an- und aufgenommen. So konnte ich mit der Band immer mehr wagen und kreativ ausloten. Besinnlichkeit wich immer mehr der Unterhaltung, auch mit dem Anspruch, sich mit immer neuen Mottos zu präsentieren, sich ein Stück weit neu zu erfinden, aber auch zu überraschen. Mein Fazit: Es hätte schlechter laufen können (lacht).

In der Vorweihnachtszeit häufen sich - wenn es Corona zulässt - die Weihnachtskonzerte. Was macht »Swinging Adventure« für viele Musikfreunde so einmalig?

Wir waren und sind immer für eine Überraschung gut. Was hatten wir schon: Filmmusik, eine Kochshow mit Speisekarten (Musiktitel als Menü), Mottokonzerte mit Focus auf Soul, Latin, Filmhits, et cetera ? eine musikalische Zeitreise um eine wirkliche Story, Sinatrakonzertreihen, Ensembleeinlagen, Geschichtenerzählungen, und vieles mehr. Ich glaube, mittlerweile könnten wir die Leute am meisten damit verblüffen, dass wir ein Adventskonzert nur aus Weihnachtstiteln spielen? aber keine Angst: dieses Mal bestimmt nicht.

Die Musik ist das eine, was sehr viel Zeit, Arbeit, Disziplin und Organisation erfordert. Die Band besteht bis auf zwei Ausnahmen ausschließlich aus Amateurmusikern, die ihre Freizeit dafür opfern und dabei an und manchmal auch bis an ihre persönlichen Grenzen gehen. Ich bekomme sehr viel Hilfe vonseiten einiger Bandmitglieder, das hat schon sehr familiäre Züge, sonst würde das alles auch nicht so funktionieren. Das sollte man auch nicht vergessen oder unerwähnt lassen.

Das andere: Vielleicht ist es der Humor und die Tatsache, dass wir in der Balance zwischen sich selbst nicht so wahnsinnig ernst nehmen und mit ansprechender und kurzweiliger Musik viele Facetten einer Bigband für »normale Menschen« präsentieren wollen.

Gibt es in den 20 Jahren mit den Konzerten mit beeindruckenden Gastmusikern ein oder zwei Highlights, an die Sie sich besonders gut und gerne erinnern?

Da war zum Beispiel Joe Gallardo, der nach Jet-Lag mit grippalem Infekt direkt aus Texas kam, schon samstags bei den Proben an der zweiten Packung Antibiotikum naschte, für den aber Aufgeben oder gar Absagen nie eine Option war. Ein Mann, der schon alles gesehen und gespielt hat und trotz seines fortgeschrittenen Alters sich nicht für unsere Sache zu schade war. Zugegeben: Die Tatsache, dass wir beide vorher schon zusammen gespielt haben und uns kannten, half wohl auch etwas dabei... (lacht). Er hat am Konzertsonntag wirklich alles gegeben, bis auf den letzten spielbaren Ton. Und das in einer immer noch unerreichten Qualität. So etwas prägt, spornt an und beeindruckt.

Aber auch ein völlig in sich ruhender Ack Van Rooyen, den als Mensch und Musiker immer eine gewisse Aura umgab. Wo Ack war, kehrte Ruhe ein und die Musik (er-) füllte die ganze Frankenhalle, an seinen Tipps und Weisheiten (ob beim Workshop, beim Konzert) »klebte« die ganze Band mit ihren Ohren. Jemand sagte einmal zu Recht: Für Ack wurde das Flügelhorn erfunden. Nach seinem Tod am 18. November 2021 bleibt nur: RIP Mr. Fluegelhorn!

Weihnachten rückt näher. Was würden Sie sich in Sachen Musik und JOE wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?

Wenn man sich so in der Welt umschaut, sollte man dann nicht jeden Tag mit Dankbarkeit und Demut begrüßen? Musik kann Kurzweil, Ablenkung, kann hoffentlich gute Unterhaltung und Genuss liefern. Sie kann sogar Kraft geben und Menschen zusammenführen. Jazz, speziell Bigband-Musik, liegt mir dabei natürlich ganz besonders am Herzen - auch, weil ich sie als einzigartige kulturelle Bereicherung empfinde, die im Landkreis nicht gerade überrepräsentiert vorkommt.

Mein Wunsch: Dass das JOE wie alle anderen Formationen, Kulturschaffenden et cetera weiterhin die Chance auf solche Konzerte oder Events haben. meine Jungs und Mädels in der Band - auch die Wertschätzung des Publikums ist ihr »Lohn«. Wir Musiker wollen keine Almosen, aber wir brauchen sie. Ich bin sehr dankbar dafür und auch stolz auf die Freiheit, die Möglichkeiten, und es sind die Rahmenbedingungen, die dafür entscheidend sind, damit sich etwas entwickeln und fortbestehen kann.

Hintergrund: Stephan Schlett und das JOE Stephan Schlett verspricht für den 4. Dezember in der Frankenhalle gute, unterhaltsame Bigband-Musik. Foto: Heinz Linduschka 1988 gründete Erich Rachor, Leiter der Musikschule, die Big-Band der Musikschule Erlenbach. Der Posaunist Stephan Schlett, ein Gründungsmitglied der Band, hatte an der University of North Texas, Denton, Jazzperformance und klassische Posaune studiert und übernahm 2001 von Erich Rachor die Leitung des Orchesters, das er in JOE umbenannte, Jazzorchester Erlenbach. Schlett, Soloposaunist in renommierten Orchestern, hat immer wieder seine Verbindungen, auch zur Jazzszene in den USA, genutzt, um Größen dieser Musik nach Erlenbach zu locken. "Swinging Adventure", das heuer zum 20. Mal stattfindet, sorgte immer für eine gut besetzte Frankenhalle. Viele Jazzfreunde, aber auch alle Fans temperamentvoller, lebendiger und authentischer Musik werden sich an die Auftritte des JOE mit mehr als einem Dutzend der Größen des Jazz erinnern, von Wilson de Oliveira und Hugo Strasser bis Ack van Rooyen oder Andy Haderer. (hlin) "Swinging Adventure": Sonntag, 4. Dezember, um 16 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bis 2. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr in der Städtischen Musikschule Erlenbach, Telefon: 09372/941398, und - soweit noch verfügbar - an der Abendkasse.