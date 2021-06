Amorbacher Kabarettist Philipp Weber im Gepräch über die aktuelle Pandemie-Lage

»Wir haben das Lachen dringend nötig«

Wie würden Sie Ihren aktuellen Gemütszustand auf der Skala zwischen hoffnungsvoll und verzweifelt beschreiben?

Die Massen-Impfung läuft, das schafft eine gewisse Zuversicht. Die Impfung ist nun mal die einzige Waffe im Kampf gegen Corona, unser Weg zurück zur Normalität. Und die brauchen wir dringend. Nicht nur für die Kultur, für alle öffentlichen Räume, wo Menschen sich begegnen, wie in Schulen oder Pflegeheimen. Von immer weiteren Lockdowns sind nun mal Kinder und Pflegebedürftige besonders betroffen. Wen derzeit noch Bedenken gegen die Impfung plagen: Mit dieser Impfung leisten Sie einen ganz wichtigen Beitrag für die Schutzbedürftigen in unserer Gesellschaft.

Der Tourplan Ihrer Homepage listet von Ende Juni bis zum Jahresende gut zwei Dutzend geplante Veranstaltungen auf, u.a. am 10. Juli in der Streitberghalle die »Künstlichen Idioten«. Was sagen Sie jemandem, der überlegt, ob er sich dafür Karten kaufen soll?

Der Besuch im Kabarett ist ein wichtiges Signal für die Wiederkehr zu einer ausgelassenen Lebensfreude. Und sicher ist: Schon im letzten Herbst haben sich die Kulturschaffenden tolle Hygienekonzepte überlegt. Heute sind wir nun, dank der Testmöglichkeiten, noch mal einige Schritte weiter. Das Einzige, was hier ansteckend sein wird, ist das Lachen. Und das haben wir alle dringend nötig. Unsere Angst als Bühnenschaffende ist, dass die Leute die Seuche so im Kopf haben, dass sie sich gar nicht mehr unter andere Menschen trauen. Aber irgendwann muss der erste Schritt Richtung Normalität aktiv gewagt werden. Und wer es noch besser machen will: Treten Sie jetzt einem Kulturverein bei! Ohne Vereine, wie z.B. die Zehntscheuer Amorbach, die Kochsmühle Obernburg oder eben den Gesangsverein in Streit wäre unsere Zukunft vollkommen düster. An alle Kulturveranstalter sei ein tief empfundener Dank geschickt. Wir Künstler brauchen Euch - dringender als je zuvor!

In Ihren Soloprogrammen waren Sie schon immer politisch - im gesellschaftskritischen, nicht im parteipolitischen Sinn. Haben die Erfahrungen aus den letzten 14 Monaten Ihre politische Haltung verändert?

Mein sozialpolitischer Blick hat sich geschärft. Es ist eine lehrreiche Erfahrung, plötzlich selbst auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein, sich durch Hartz IV-Anträge durchzukämpfen und auch auf die Lücken dieses Systems zu stoßen. Und ich komme finanziell zurecht, mithilfe von Rücklagen, einem sicheren Familienhintergrund, und ich habe - wenn auch spät - Überbrückungshilfe bekommen. Doch wie geht es den Menschen, die nicht so viel Glück im Leben haben? Und zwar immer, nicht nur während dieser Pandemie. Mein Eindruck ist: Wir müssen aufpassen, dass der politische Diskurs in Deutschland nicht allein ein Reden über die Betroffenen ist, sondern vor allem ein Reden mit den Betroffenen. Hier gab und gibt es erhebliche Defizite! Die Menschen entfernen sich dadurch von der Politik und womöglich von der Demokratie an sich. Damit haben wir bereits zu kämpfen.

Vor wenigen Monaten haben Sie in dieser Zeitung die Zusage der Politiker auf 75 Prozent Umsatzerstattung für die Soloselbstständigen bezweifelt und versprochen: »Wenn es anders kommt, pilgere ich gerne in grobem Zwirn nach Berlin und schütte mir im Angesicht Peter Altmaiers Asche auf mein Haupt.« Müssen oder dürfen Sie das Versprechen einlösen?

Ja! Und ich wäre schon längst auf dem Weg. Doch die Überbrückungshilfe III beläuft sich auf maximal 7500 Euro von Januar bis Juni. Mit 1250 Euro monatlich komme ich über die Runden, aber - ohne undankbar sein zu wollen - eine Fahrkarte nach Berlin wäre damit gerade trotzdem nicht drin.

