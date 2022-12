Winzerfamilie Giegerich in Großwallstadt blickt auf hundertjährige Tradirtion zurück

Der Uropa begann mit Bienen im Weinberg

Klaus und Helga Giegerich im Weingut Giegerich vor Gasträumen der Häckerwirtschaft bei der Fassprobe Kilian (links) und Philipp Giegerich in ihrem 45 Jahre alten Weinberg im Rücker Schalk, in denen die Reben umveredelt wurden.

Weitergeführt wurde der Weinbau von Sohn Oskar Giegerich. Beide waren nebenberuflich als Winzer tätig, hatten aber auch schon Häckerwirtschaften betrieben. Nach der Flurbereinigung 1985 konnten zusätzliche Weinberge erworben werden. Etwa zu diesem Zeitpunkt stieg Klaus Giegerich, der eine Ausbildung als Winzermeister und Wirtschafter für Weinbau und Kellerwirtschaft absolvierte, zunächst ebenfalls nebenberuflich mit in den Weinbau ein. 1993 war dann ein wichtiges Jahr in der Entwicklung des Weingutes. Zu diesem Zeitpunkt beschlossen Klaus (61) und seine Ehefrau Helga Giegerich (56), durch Um- und Neubau des ehemals landwirtschaftlich genutzten Grundstücks in der Weichgasse mit gerade einmal 2,5 Hektar Rebflächen den Weinbau in ihren Lebensmittelpunkt zu stellen.

In vierter Generation

Seit 2021 wird das Weingut in vierter Generation von den Söhnen Kilian (33) und Philipp (26) geführt. Beide waren schon von Kindesbeinen an mit im Weinbau dabei, sind gelernte Winzer, haben zusätzlich eine Technikerausbildung erfolgreich abgeschlossen, Philipp hat außerdem den Meistertitel erworben. Bevor sie in den elterlichen Betrieb mit eingestiegen sind, haben sie Erfahrungen bei mehreren in- und ausländischen Weingütern gesammelt. Beide sind bereits sehr erfolgreich, wurden im aktuellen Gault & Millau Wineguide unter die besten zwölf Jungwinzertalente aus ganz Deutschland gewählt, für den Vinum Weinguide sind sie das Weingut des Jahres 2023 in Franken und fungieren im Wein-Plus 2021 als Entdeckung des Jahres in Franken. Diese und vorherige Auszeichnungen weckten das Interesse der Fachhändler, die dadurch die Weine vom Weingut Giegerich im In- und Ausland in ihr Angebot mit aufnehmen.

Ihre Weinberge bewirtschaften die Giegerichs in den kleineren und durch den umgebenden Wald kühleren Lagen von Großwallstadt (Pitztaler Berg, Lützeltal), Großostheim (Harstell, Reischklingeberg), Wörth (Campestres), Rück (Schalk, Jesuitenberg, Johannisberg) mit den schwer zu bewirtschaftenden, kargen und steinreichen Steillagen am Schalk und den wärmeren Lagen in Klingenberg (Schlossberg), wo auf einem Hektar in den denkmalgeschützten Terrassenlagen eine Bewirtschaftung ausschließlich in Handarbeit erfolgen kann. Durch den Anbau in verschiedenen Ortschaften und Lagen finden sich auch die unterschiedlichen Bodenformationen: vom mächtigen Löss bis zum sehr kargem Buntsandstein ist alles vertreten und geben damit den Weinen aus den jeweiligen Gebieten durch die Mineralität des Bodens ihren individuellen Charakter. Dadurch kann für jede Rebsorte eine passende Lage gefunden werden, die dann auch separat ausgebaut wird.

Dichtpflanzungen

Eines ihrer Qualitätskriterien sind die Dichtpflanzungen in den Weinbergen mit bis zu 15.000 Rebstöcken auf einem Hektar. Das sind etwa dreimal so viel wie bei herkömmlicher Pflanzdichte, wodurch von jeder Pflanze weniger Trauben geerntet werden. Das geschieht in Verbindung mit den hochklassigen Rebselektionen, die sehr ertragsarm sind und dadurch komplexe, hochkarätige Weine hervorbringen. Die wichtigsten Rebsorten sind der Früh-, Spät- und Weißburgunder, Chardonnay sowie Silvaner und Müller-Thurgau. Weiter werden Sauvignon blanc, Muskateller, Riesling, Kerner, Bacchus, Portugieser, Dornfelder und Regent kultiviert.

Seit August 2020 befindet sich der Betrieb in der Umstellung zu kontrolliert biologischem Weinanbau mit dem Ziel, einer nachhaltigen Wirtschaftsweise näher zu kommen. Ein erster Schritt für ökologische Bewirtschaftungsmethoden wurde bereits 2011 mit einer Einsaat durch Begrünungspflanzen, die blühen und den Boden verbessern, Humus aufbauen und einer Erosion vorbeugen, gelegt. Mit organischem Kompost wird gedüngt und auf Hebizide schon seit einigen Jahren verzichtet. Die offizielle Umstellungsphase beträgt drei Jahre, so dass im kommenden Jahr der erste biologisch-zertifizierte Jahrgang erwartet wird.

Und wie der Uropa mit Bienen im Weinberg begann, haben jetzt die beiden jungen Winzer Bienen über die Saison im Rücker Schalk stehen, wo eigener Lagen-Honig produziert wird. In einer Vinothek wird der Wein ab Hof verkauft sowie in der fünf Mal im Jahr für jeweils zwei Wochen geöffneten Häckerwirtschaft, für die vorrangig die 3. Generation mit Klaus und Helga Giegerich zuständig ist. Neben vielen Spezialitäten werden auch kulinarische Weinproben und Weinbergswanderungen angeboten. Nach der Corona-Pause sind ab 2024 auch wieder Kabarett- oder musikalische Unterhaltungsabende geplant.

Nächste Folge: Weingut Gunther

Christel Ney

Hintergrund: Umveredelung Die Umveredelung von Weinbergen ist weltweit zu finden, wird aber generell im Vergleich zu Neuanpflanzungen nur relativ selten angewendet. Darauf setzt auch das qualitätsorientiert arbeitende Weingut Giegerich. Dabei wird eine Knospe der gewünschten Rebsorte in den Stamm der zu veredelten Rebe eingesetzt. Die neue Knospe treibt in den Sommermonaten aus und verwächst mit dem alten Rebstamm. Das Verfahren ist teurer und wesentlich arbeitsaufwendiger als eine Neuanpflanzung, bei der erst ab dem fünften oder sechsten Standjahr der Vollertrag zu erwarten ist. Der Pflegeaufwand der umveredelten Reben ist in den ersten beiden Jahren besonders hoch, jedoch kann man im Idealfall schon ab dem zweiten Jahr mit einem vollen Ertrag rechnen. Umveredeln können nur Fachkräfte, die speziell ausgebildet sind. Dazu reist das Team der Firma "World Wide Vineyards" um die ganze Welt. Durch das Umveredeln kann die Rebsorte gewechselt oder die Qualität verbessert werden. Das Weingut Giegerich hat im letzten Jahr die 1977 gepflanzten Spätburgunder-Reben in einer Steillage des Rücker Schalk umveredelt, für die eine top Spätburgunder-Selektion aus Frankreich ausgewählt und bereits im Klingenberger Schlossberg erfolgreich eingesetzt wurde. Der Vorteil der Umveredelung ist die Qualität der Trauben, die dem Alter der bisherigen Rebanlage entspricht. Das heißt, dass man nach einer Neupflanzung in einem 40 Jahre alten Weinberg wieder 40 Jahre warten müsste, um die Qualität zu erreichen, die durch das Veredeln direkt möglich ist. Somit dient diese Maßnahme neben der Anpassung an die aktuellen Klimaverhältnisse vor allem einer maximalen Qualitätsverbesserung. Für das kommende Jahr ist geplant, einen 60-jährigen Müller-Thurgau-Weinberg auf Chardonnay zu veredeln.