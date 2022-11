Winzer Grabensee setzt auf »Qualität, Qualität, Qualität«

Manfred und Sohn Marcel aus Rück achten auf naturnahen Anbau und auf schonende Verarbeitung

Elsenfeld 28.11.2022 - 13:51 Uhr 2 Min.

Vater Manfred Grabensee mit Sohn Marcel bei der Fassprobe. Manfred und Annette Grabensee probieren ihren Spätburgunder

Nach der Flurbereinigung kamen noch die Steillagen im Rücker Schalk mit Müller-Thurgau und Spätburgunder dazu und so wuchs die Betriebsfläche auf 0,8 Hektar. Alle heute bewirtschafteten Flächen befinden sich im Eigentum. In den ersten Jahren wurden die geernteten Trauben verkauft, lediglich der Portugieser wurde von ihm selbst ausgebaut. Sein Sohn Josef junior hat den Betrieb dann weitergeführt und von 1970 bis 1978 jährlich Häckerwirtschaften in seinem Privathaus durchgeführt. In früheren Generationen war bei den meisten Winzern bei weitem nicht das theoretische Wissen wie heute vorhanden. Da wurden die Abläufe der Weinherstellung sich oftmals selbst überlassen.

Ausbau in Eigenregie

1996 übernahm Manfred Grabensee dann den Betrieb eigenverantwortlich, nachdem er von 1992 bis 1994 eine Winzerlehre absolviert hatte. »Mein Anspruch ist Qualität, Qualität, Qualität«, betont er. Direkt nach bestandener Prüfung stellte er den Traubenverkauf ein und baute ab diesem Zeitpunkt die komplette Traubenernte selbst aus. Dazu wurde die notwendige Ausstattung angeschafft und später schrittweise ergänzt.

1998 erstmals beim Rücker Weinfest mit dabei und seither auch beim Weinfest im Kloster Himmelthal, haben die Grabensees dort auch von 1999 bis 2014 die Klosterstube für ihre Häcken genutzt. Durch die schwierige Personalsituation haben sie danach keine weiteren mehr durchgeführt. Lediglich vergangenes Jahr nach Absage des Weinfestes wurde die Klosterstube dann noch einmal genutzt.

Aktuell sind die Flächen im Rücker Johannisberg verpachtet, die Lagen im Rücker Schalk mit derzeit noch 0,4 Hektar werden selbst bewirtschaftet. Dort wachsen in Südostlage auf überwiegend Buntsandstein-Verwitterungsboden Trauben der Sorten Müller Thurgau, Bacchus, Gewürztraminer und Spätburgunder, aus dem der Blanc de Noir und der Rosé-Wein ausgebaut werden. Etwa zwei Drittel sind Weißweine, ein Drittel Rotweine. Die ehemals vorhandenen Rieslaner-Flächen wurden mittlerweile gerodet und 2022 mit Silvaner neu bepflanzt. In den Steillagen mit Direktzug können die Flächen mit Schlepper maschinell bearbeitet werden, eine große Erleichterung gegenüber Terrassenlagen, wo ausschließlich Handarbeit möglich ist.

Bei Prämierung erfolgreich

Bei der Weinprämierung 2003 wurden die Grabensee-Weine Rieslaner und Spätburgunder für sehr gute Qualität erstmals mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Später folgten weitere Gold- und Silbermedaillen. Der Weinbetrieb befindet sich auch heute noch im Elternhaus des Winzers. Mit Sohn Marcel (31) steht die nächste Generation schon bereit. Er arbeitet im Betrieb mit und wird ihn später wohl wie alle Vorgänger im Nebenerwerb weiterführen.

Vater und Sohn bewirtschaften die Weinberge auf konventionelle, aber naturnahe Weise gemeinsam, kümmern sich um Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung und Rebschnitt. Geerntet und transportiert wird schonend in Wannen, um ein mehrfaches Umschütten zu vermeiden. Damit die Trauben über ausreichend Platz zum Reifen verfügen, wird auch eine Reduzierung der Erntemenge in Kauf genommen. Mit einem billigen Schoppen sei heute niemand mehr zufriedenzustellen. Es werde viel Wert auf Qualität gelegt und wenn diese stimme, seien die meisten Kunden bereit, auch etwas mehr Geld auszugeben.

Dafür sei es schon wichtig, gesundes Lesegut mit nach Hause zu bringen. »In den Wannen kommt nur das, was man auch selber so essen würde«, weist die Ehefrau und Mutter Annette Grabensee (62), die im Weinberg für die Laubarbeiten zuständig ist, ihre Lesehelfer an. Auch Laura, die Freundin von Marcel, unterstützt ebenso wie Tochter Julia neben weiteren Bekannten beim Weinfest und bei der Traubenlese.

bNächste Folge am Dienstag, 6. Dezember: Weinbau Kester. Alle Folgen im Dossier »Winzer der Region« auf https://www.main-echo.de, abrufbar über den QR-Code.

Christel Ney

Hintergrund: spundvolle Fässer Alle Fässer im Weinkeller vom Weinbau Grabensee sind randvoll (Fachbegriff: spundvoll) gefüllt und werden nachgefüllt, wenn dort Flüssigkeit etwa durch den sogenannten "Angels' share" den "Schluck der Engel" verdunstet. Das ist dann notwendig, um den Luftsauerstoff in dem frei gewordenen Raum zu verdrängen, der sonst bei nicht gefüllten Fässern übermäßig vorhanden ist und den Wein schnell altern und verderben lässt. Trotzdem wird Sauerstoff während des Reifeprozesses benötigt, denn nach dem Ende der Gärung ist der Wein zwar "fertig", aber speziell die Rotweine erst bedingt trinkbar. Damit der Wein aber weiter reifen kann, wird eine kontrollierte Aufnahme von Sauerstoff in das Holzfass ermöglicht. ney