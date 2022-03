Wie Udo und Susanne Mechler in Großheubach und Klingenberg wirtschaften

Winzer der Region: Weinbautradition mit Generationenpause

Wein vom Winzer-Nachwuchs: Die "Family Edition by Lukas und Leon" der Mechlers. Gemütlich: Susanne und Udo Mechler in ihrer Weinprobierstube und Häcke in Großheubach.

Udo Mechlers Urgroßvater bewirtschaftete seine Weinberge in Klingenberg. Als dieser verstarb, verkaufte seine Frau einen Teil als Baugrundstücke, der Rest wurde verpachtet. Nach dem Tod des letzten Pächters fehlte ein Nachfolger. Die Fläche auf dem Hohberg begann zu verwildern. Die Stadt Erlenbach zeigte Interesse an dem Erwerb, doch dann entschloss sich der Enkel, die Tradition unter dem Namen »Weinbau Udo Mechler« fortzusetzen. Er war zu diesem Zeitpunkt 1986 gerade 18 Jahre alt, hatte keinerlei Vorkenntnisse.

Lehrgeld bezahlt

Zunächst wurde die 300 Quadratmeter große mit Spätburgunder-Weinstöcken bepflanzte Fläche vom Wildwuchs befreit. Auf Nachfrage bei Winzern wurde dem Einsteiger geraten, die leergeräumte Fläche mit Müller-Thurgau neu anzulegen. Heute weiß er, dass dort Rotweine die bessere Alternative gewesen wären, da der Standort eigentlich zu schade ist, um Weißweinstöcke zu pflanzen. Zunächst verkaufte er nur die geernteten Trauben an Klingenberger Winzer und eignete sich in der Zwischenzeit das notwendige Weinbau-Fachwissen an.

1997 erwarb er zwei weitere Grundstücke aus verwandtschaftlichem Besitz, für die er im Jahr 2002 die Genehmigung zur Wiederbepflanzung erhielt. Auf über 400 Quadratmetern legte er etwa 200 Weinstöcke der Sorte Blauer Spätburgunder an. Zu dieser Zeit war Mechler mit einem Restaurant selbstständig, hatte noch einen weiteren Job in Klingenberg. Darunter litten auch die Weinberge, die Trauben hatten große Pflegerückständen, es drohte eine Missernte. Gemeinsam mit dem befreundeten Winzer Edgar Hahn aus Großheubach konnte die Ernte zumindest noch zum Teil gerettet werden. Fortan verkaufte Udo Mechler seine Trauben nicht mehr, sondern ließ den Wein von Hahn ausbauen und vermarktete ihn gemeinsam mit seiner damals frisch angetrauten Frau Susanne.

Flächen zugekauft

Endgültig haben die Mechlers sich im Jahr 2001 für den Weinbau entschieden. Sie kauften in Großheubach, dem Heimatort seiner Frau, ein Haus, das groß genug sein sollte, um den Wein auch selber ausbauen zu können. Von seinem Nachbarn im Weinberg erwarb er dessen Gelände, rodete 2005 die Fläche und bepflanzte 330 Quadratmeter mit 220 Riesling-Rebstöcken. Ab diesem Zeitraum baute der befreundete Winzer Dieter Zöller aus Mechenhard bis heute die Weine aus. Ab der nächsten Ernte wird im Weinbau Udo Mechler der Wein auch selbst ausgebaut.

Im Oktober 2010 begann Udo Mechler, später auch seine Frau Susanne, die Lehre zum Winzer, die beide nach jeweils zwei Jahren abschlossen. Von Beginn an betreiben sie den Weinbau im Nebenerwerb. Bis 2017 wurden ausschließlich in Klingenberger Terrassenlagen Wein angebaut, dann zusätzlich erstmals auch in Großheubach Flächen gepachtet.

In beiden Ortschaften wird heuer insgesamt etwa ein Hektar konventionell bewirtschaftet. Der Anteil an Weiß- und Rotweinen ist etwa gleich, wobei in Klingenberg die Rotweine überwiegen und in Großheubach ausschließlich Weißweine angebaut werden. Mittlerweile hat sich Susanne Mechler ihren Traum erfüllt. Für ihren »Lieblingswein« konnte sie einen kleinen Traminer-Weinberg pachten.

Ein erstes Hofweinfest zum 25. Jubiläum des Weinbaus wurde 2011 durchgeführt. Ein Jahr später gab es die erste Häcke, zunächst in den Räumen des Cateringservice Engelhardt. Nach weiteren Baumaßnahmen konnte 2015 dann die Häckerwirtschaft, die zwei Mal im Jahr stattfindet, erstmals in eigenen Räumen öffnen. Neben dem Weinbau bietet die Winzerfamilie Mechler noch eine Ferienwohnung und einen Partyservice an.

Christel Ney

Gewiefter Winzer-Nachwuchs Mit in ihrem Sortiment hat die Weinbaufamilie Mechler eine "Family Edition by Lukas und Leon". Die beiden Kinder bauten ihren eigenen Wein aus. "Wir wollten unsere neugierigen Kinder mal ausprobieren lassen", erklärt die Mutter. Deshalb wurde ihnen 2018 ein Stück Portugieser-Rebfläche überlassen. Eigenständig haben die Jungs die Trauben von Hand gelesen, zu Hause abgebeert, gekeltert, mit Hefe, Zucker und Säure versetzt und nach dem Ausbau den Wein in Halbliterflaschen abgefüllt. Die Etiketten haben beide gestaltet, den Preis kalkuliert und ihr Produkt selber vermarktet. Alle Kosten haben sie selber getragen. Den mit ihrem Wein gemachten Umsatz dürfen sie natürlich behalten. Der ältere Sohn Lukas hat sich als Bedienung in der Häcke als gewiefter Verkäufer entpuppt. Sehr engagiert hat er den Wein aus der "Family Edition" angepriesen und entsprechend groß war der Verkaufserfolg.