Winzer der Region: Wie Jens Fecher aus Großwallstadt zum Weinbau kam

Ein Schluck Bordeaux als Schlüsselerlebnis

Jens Fecher in seinem kleinen, aber feinen Weinkeller. Jens Fecher bei den Winterarbeiten in seinem Weinberg Lützeltal in Großwallstadt.

Sein Schlüsselerlebnis, »bei dem ein Schluck Bordeaux mein Leben veränderte«, hatte Jens Fecher auf einem Weinfest 1998, als ihm ein richtig guter Rotwein aus Frankreich eingeschenkt wurde. »Aus dem Glas strömte ein Duft, wie ich ihn noch nie zuvor von einem Wein vernommen hatte. Ein Duft, der sich dann auch im Geschmack wiederfand.« Das war ein Wein, mit dem er sich identifizieren konnte. Und als er dann kurze Zeit später zu einem Menü mit korrespondierenden Weinen eingeladen wurde, war er infiziert und restlos begeistert von der Kombination und der Harmonie aus gutem Essen und den passenden Weinen. So war es nicht mehr verwunderlich, dass er sich kurz danach dazu entschloss, einen Teil seines Gartens zu roden, um dort 50 Spätburgunderstöcke zu setzen.

Zum Koch ausgebildet

Das war aber nur der erste Schritt. Denn es war nicht nur allein der gute Wein, der es ihm angetan hat, sondern auch dazu das gute Essen. Was lag da also näher als eine Ausbildung zum Koch, die er 2001 begann und dann 2003 mit Auszeichnung abschloss. Um das Weinmachen jedoch richtig zu lernen und es erfolgreich betreiben zu können, absolvierte er von 2008 bis 2010 eine Ausbildung zum Winzer im Nebenerwerb. Bereits während der Ausbildung hatte er sich 2009 Rebflächen in bester Lage am »Klingenberger Schlossberg« angeschafft, betreibt den Weinbau in erster Generation überwiegend alleine, wird aber von vielen Helfern aus dem Familien- und Freundeskreis unterstützt. Zusätzlich hatte er viele Publikationen und Bücher über den Wein gelesen, an unzähligen Verkostungen mit Sternstunden und Enttäuschungen teilgenommen. So sammelte er viele Eindrücke und konnte sich eine Meinung über die Qualität von Weinen bilden. Sein Motto lautet seither: »Der Wein muss schmecken, aber in erster Linie mir selbst.«

Seine konventionell bewirtschaftete Fläche von einem Dreiviertelhektar, wovon gut die Hälfte sein Eigentum ist, hat Jens Fecher sich gezielt ausgesucht, um seine Rebstöcke dort anzubauen, wo die optimalen Böden für die entsprechende Rebsorten sind. Die kargen Böden des roten Buntsandsteins in Klingenberg, die sich tagsüber erwärmen und die Wärme nachts abgeben, sind ideal für Spätburgunder und Portugieser. Die extrem steilen Terrassen in Sonnenlage sind allerdings nur mit schwerster Handarbeit zu bewirtschaften, bringt aber einzigartig strukturbetonte Rotweine hervor. Ebenfalls auf Buntsandstein, jedoch mit einer Löß-/Lehmauflage steht der Müller-Thurgau am Lützeltaler Berg. Der Großwallstädter Wald rund um diese Anlage spendet nachts die nötige Kühle, damit sich die Aromen dieser sensiblen Bukett-Rebsorte ausbilden können.

Qualität vor Quantität

Kellertechnisch lässt er den Dingen gerne ihren natürlichen Lauf. Daher ist es für ihn die wichtigere Aufgabe, die Qualität des Weines im Weinberg zu erarbeiten. Größten Wert legt er auf reifes und gesundes Lesegut bei extrem niedrigen Erträgen. Nach etwa einjährigem Ausbau in Edelstahltanks und Barrique-Fässern werden die Weine von ihm weitgehend unfiltriert auf die Flasche gezogen. Es entstehen je nach Jahr zwischen sechs und neun Weine aus den vier verschiedenen Rebsorten Spätburgunder, Portugieser, Chardonnay und Müller-Thurgau. Aktuell wurde der Weinbau Fecher bei wein.plus mit drei Sternen als eines der besten Weingüter der Region klassifiziert.

Für eine Häcke wird noch traditionell zweimal im Jahr Ende März und im November das Wohnzimmer ausgeräumt und als Häckerstube eingerichtet. In der »Gud Stubb« finden maximal 40 Personen Platz. Als gelernter Koch bietet Jens Fecher drei- oder vier Gänge-Menüs mit korrespondierenden Weinen für kleine Gruppen an, wobei der Ort der Veranstaltung frei gewählt werden kann. Für eine geringe Personenzahl sind auch Weinproben in seinem Weinbergshäuschen am Klingenberger Schloßberg möglich.

Nächste Folge: Weinbau Scherer

Christel Ney

Hintergrund: Winzer im Nebenerwerb Um im Weinbau oder als Winzer zu arbeiten, muss man nicht zwingend eine Ausbildung in diesem Bereich absolviert haben. Allerdings sind fundierte Kenntnisse im Weinbau und der Kellertechnik wichtig, um qualitativ hochwertige Weine produzieren zu können. An der Weinherstellung interessierten Leuten wird daher die Möglichkeit geboten, an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG) eine 18-monatige Ausbildung als Winzer im Nebenerwerb zu absolvieren. Dabei wechselt man zwischen Theorieeinheiten an der LWG und Praxiseinheiten in einem Kooperationsbetrieb, bei Jens Fecher war es das Weingut Anja Stritzinger. In der Theorie lernt man alle wichtigen Basics rund um den Weinbau, angefangen mit der Traubenerzeugung, über die Kellerarbeiten und letztendlich auch die Vermarktung. Die Theorieeinheiten sind ganztägig Freitag und Samstag, bei umfangreicheren Themen dauern sie auch eine komplette Woche. Zum Ende der Ausbildung können die Winzer unter gewissen Voraussetzungen gemäß dem Bundesbildungsgesetz (BBIG), die Abschlussprüfung absolvieren.