Winzer der Region: Wie Familie Hefner ihren Weinberg in Rück bewirtschaftet

»Wir können einen Hammerjahrgang erwarten«

Im Weinberg vom Weinbau Hefner bei der letzten Lese Die Weinbaufamilie Hefner: Sohn Tim, Jürgen und Marion Hefner (von links).

Der Weinbaubetrieb Hefner ist der älteste noch existierende in Rück mit einer Fläche von 0,5 Hektar, davon befinden sich 0,35 Hektar im Eigentum. 1993 haben Jürgen und Marion Hefner den Weinbaubetrieb vom Vater Edmund Hefner mit 0,33 Hektar übernommen und seitdem ein jährlich stattfindendes Hoffest veranstaltet. Nach einjähriger Bauzeit entstand 2009 aus einer baufälligen Scheune die heutige Weingaststätte Schalkhaus, die 19 Tage im Monat geöffnet hat. Aus sanierungsbedürftigen Sandsteingebäuden wurden Unterkünfte gebaut und im weiteren Gelände Wohnmobil-Stellplätze realisiert. Dabei findet sich die Handschrift des Winzers nicht nur im Wein, sondern auch in den verschiedenen Gestaltungselementen in den Gebäuden, wo interessante Akzente gesetzt wurden. Neben dem Wein gibt es auch eine gewerbliche Schnapsbrennerei und eine kleine Brauerei mit saisonweise selbst gebrautem Bier. Doch der Wein bleibt Priorität.

In diesem Jahr war die Lese besonders gut. »So ein Jahr hat es seit Aufzeichnung noch nie gegeben«, war ein erstes Fazit von Winzer Jürgen Hefner Er spricht von einem sehr guten Jahrgang und guten Erntemengen, sowohl von der Quantität als auch von der Qualität. »Das ist erstaunlich, denn in diesem Jahr hatten wir nicht nur bei uns, sondern frankenweit eine extreme Trockenheit«, sagt Hefner. Es stelle sich deshalb die Frage, ob der Rebstock als Folge dieser Trockenheit erst im nächsten Jahr leide. Das Phänomen kenne er von den Obstbäumen. Prinzipiell könnten die Trauben nur das einlagern, was sie aus dem Boden bekommen. Durch eine lange Trockenheit müsse der Traubenstock aus seinen Reserven die Inhaltsstoffe in die Trauben einlagern und könne sie selber kaum nachfördern. Ältere Rebstöcke haben den Vorteil, dass sie sich einigermaßen selbst versorgen können, weil sie tiefer wurzeln. Jüngere Stöcke dagegen müssten bewässert werden, da sonst die große Gefahr bestehe, dass sie Trockenstress haben. Die Rotweine werden erstklassig und lagerfähig sein. »Die Reben sind kerngesund und wie sich die Weine momentan präsentieren, können wir einen Hammerjahrgang erwarten.«

Da der Bedarf an Wein höher ist als die eigene Ernte hergibt, werden Trauben, Most oder Jungwein von anderen Winzern aus der nahen Umgebung dazu gekauft und ausgebaut. »Aber nur dann, wenn er qualitativ unseren Richtlinien oder unserer Philosophie entspricht«, betont Jürgen Hefner. Ein Jungwein ist ein Wein in einem Anfangsstadium, dessen Entwicklung beim weiteren Ausbau noch beeinflusst werden könne. Auf der mit sehr vielen Sonnenstunden besonders guten Lage Rücker Schalk wachsen Rebstöcke der Sorten Müller-Thurgau, Bacchus, Chardonnay, Portugieser, Merlot und Spätburgunder. Seine vielen über 40 Jahre alte Stöcke ergeben strukturvolle Weine mit Charakter bei konventionellem aber naturnahem Weinbau. Schonender eigener An- und Ausbau sei bei ihnen selbstverständlich. Die Kellertechnik werde ständig modernisiert, ein immer währender Prozess, den man mitgehen müsse. Wein sei mittlerweile ein moderner Sektor geworden und seit über zehn Jahren werde besonderer Wert auf die ständige Weiterentwicklung der Sortenvielfalt und Qualitätssicherung gelegt. Getreu dem Motto: »Vergangenheit ist Geschichte. Zukunft ist ein Geheimnis. Gegenwart ist der Augenblick, der zählt!«

Christel Ney

Hintergrund: Weinbau in Rück Weinbau gab es in Rück schon lange, aber erst vor dem Ersten Weltkrieg wurden befahrbare Wegeverbindungen zu den Weinbergsparzellen geschaffen. Die großen Felsen konnten nur durch Sprengungen beseitigt werden. Diese Initiative, die von den Winzern selbst eingeleitet und durchgeführt wurde, verhalf dem Weinbau in Rück zu neuer Blüte. Zu dieser Zeit gab es im Ort bis zu 25 Häckerwirtschaften. Der Bau der Spessarteisenbahn im Jahre 1912 brachte der hier wohnenden Bevölkerung beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung durch die daraus resultierenden guten Verdienstmöglichkeiten in Betrieben, die einfach mit der Bahn zu erreichen waren. Das hatte wieder eine Dezimierung des Weinanbaus zur Folge. Die Arbeitslosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg verhalf dem Weinbau in der Gemeinde erneut zu einem kräftigen Aufschwung und brachte den Winzern für die damalige Zeit beachtlichen Gewinn. Mit der Wiedergründung eines Weinbauvereins im Jahre 1954 gab es einen erneuten Aufschwung. Das Stiftungsamt und die Gemeinde Elsenfeld legten 1972 den Grundstein zu einer großzügigen Flurbereinigung mit einer bestockten Fläche von 21 Hektar. Im Jahre 1999 stieg die Marktgemeinde Elsenfeld aus dem Weinbau aus. Die markteigenen Grundstücke sind seitdem an die Winzer verpachtet. (Quelle Edmund Hefner) Der Weinbauverein Rück (Vorsitzender Jürgen Hefner) will die Weinkultur im Ort fördern und den Weinort als solchen erhalten. Dazu gehören auch die entsprechenden Feste und gemeinsame Veranstaltungen der Winzer, wie etwa die Wein-Nacht, das Weinfest im Kloster Himmelthal, die Vorstellung der jungen Weine im Bürgerzentrum.