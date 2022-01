Winzer der Region: Wie Christian und Felix Sturm in Bürgstadt wirtschaften

Sanfter Rebschnitt für alte Weinstöcke

Drei Generationen beim Weinbau Sturm: Ludwig (85), Christian (56) und Felix Sturm (27) mit Hund Rico in ihren Weinbergen unterwegs.

Winzermeister Christian Sturm (56) übernahm 1993 den Familienbetrieb von seinem Vater und betreibt den Weinbau von Anfang an im Haupterwerb, unterstützt von seiner Frau Michaela (56). Sohn Felix Sturm (27) bringt mit neuen Ideen und jeder Menge Motivation frischen Wind in den Betrieb und präsentiert eine eigene Linie. Er studierte nach seiner Lehre als Winzer in Geisenheim Weinbau und Önologie. Seit Juli 2018 ist er fest im Weingut integriert, seine Ehefrau Eva (26) hilft ebenfalls mit. Auch wenn Ludwig Sturm (85) die Verantwortung im Weingut längst weitergegeben hat, hilft er immer noch mit großem Elan im Weinberg. Durch seine lebensfrohe und gesellige Art zaubert er den Gästen bei seiner berühmten »Runde« in der Häckerwirtschaft ein Lächeln ins Gesicht. Die Häcke findet dreimal im Jahr statt.

Zehn Hektar Rebfläche

Aktuell bewirtschaften die Sturms auf rund zehn Hektar Gesamtfläche in den Lagen Bürgstädter Centgrafenberg und Dertinger Mandelberg mit dem Fokus auf den Rebsorten Spätburgunder, Silvaner und Weißer Burgunder. Die Parzellen auf dem Mandelberg im 35 Kilometer entfernten Dertingen bieten mit seinen Muschelkalk-Böden eine interessante Erweiterungsmöglichkeit.

Zwei Besonderheiten kennzeichnen ihre Arbeit. Seit 2015 wenden sie im Weinbau den »sanften Rebschnitt« nach Simonit und Sirch an, eine im Weinbau neue, bei Obstbäumen bewährte Methode der Kultivierung. So wird bei der Pflege der Weinstöcke ein besonders wundarmer Schnitt praktiziert, der die Wundfläche am Rebstock besonders klein hält und verhindert, dass der Saftfluss in der Pflanze verloren geht. Dadurch bleiben die Rebstöcke vitaler, werden älter und die Weinqualität wird deutlich verbessert. Bei zu großen Wunden besteht die Gefahr, dass an dieser Stelle Pilze und andere Mikroorganismen eindringen können. Das Weingut Sturm verfügt über Rebstöcke, die schon vor fast 50 Jahren angelegt wurden. Zwar produziert ein solch altes Gewächs weniger Menge, aber geerntet wird dafür eine spannende und interessantere Traubenqualität.

Weißweine mit Maischegärung

Die zweite Besonderheit findet sich beim Ausbau von Weißweinen als hochwertige »Sturm & Drang-Weine«. Hier wird zusätzlich beim Ausbau der hochreifen und gesunden Trauben auch auf die Maischegärung zurückgegriffen. Dieser Art der Gärung, eigentlich bei der Herstellung von Rotweinen üblich, soll künftig vermehrt Beachtung geschenkt werden, denn dabei entstehen besondere Weine mit mehr Lagerpotenzial. Normalerweise werden die Trauben für die Weißweine gepresst und gemeinsam mit der zugeführten Hefe in Edelstahltanks vergoren.

Bei der neuen Vorgehensweise vergärt ein Teil wie beim Rotwein auf den Beerenschalen und wird danach erst zugegeben. Damit komme eine andere Aromatik oder Stilistik in die Weine. Auch ohne Zertifizierung wird im Weinberg nach den Bio-Prinzip-Richtlinien und mit Bio-Diversität gearbeitet. In einem stark verregneten Sommer werde dann auf konventionelle Mittel zurückgegriffen, um große Ausfallmengen zu vermeiden. Doch alles, so versichert Christian Sturm, nach dem Motto: »Exzellente Weine produzieren mit Rücksicht auf Natur und Umwelt.«

Christel Ney

Hintergrund: Weingut Sturm Die Kellermeister im Weingut sind Christian und Felix Sturm. Dort werden jährlich etwa 65.000 Flaschen, etwa zur Hälfte Rotweine und Weißweine, abgefüllt. Die Trauben für den charakterstarken Riesling werden aus den ältesten Anlagen des Bürgstädter Centgrafenberg gewonnen. Mit einer Qualitätspyramide werden die unterschiedlichen Weine gekennzeichnet, um damit dem Kunden die Hierarchie ihrer Weine verständlich zu machen: In der untersten Ebene sind die Gutsweine in Literflaschen aufgeführt, es folgen die nach eigenen Kategorien festgelegten Weinlinien: "Sommersturm" (leichte, fruchtige Terrassenweine) mit fruchtig-spritzigem Charakter und "Sandsturm" (wegen den Buntsandsteinböden) mit den klassischen Rebsorten wie Silvaner, Weißburgunder, Riesling und Spätburgunder. An der Spitze der Pyramide sind sowohl die "Sturm & Drang-Weine" als Lagenweine, die durch den traditionellen Ausbau in Holzfässern und durch langen Kontakt mit der Hefe entstehen, als auch die Kollektion "Made-by-Felix", die Weine-Serie mit eigener Handschrift vom Juniorchef Felix Sturm.