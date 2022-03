Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Winzer der Region: Mathias und Angelika Münch arbeiten in Großheubach nach Bioland-Vorgaben

Weinbau im Einklang mit der Natur

Fass an Fass: Im Weinkeller beim Weinbau Mathias Münch Weinberg als Lebensraum: Angelika und Mathias Münch zeigen die Vogelhäuschen im Weinberg, die als Nistplätze sehr gut angenommen werden.

Mathias Münch betreibt den Weinbau in dem klassischen Familienbetrieb seit 30 Jahren, für den er bereits mit 17 Jahren die Verantwortung von seinem Vater übernommen hat. Damals bestand das Sortiment lediglich aus dem Weißwein-Hausschoppen. Schon kurze Zeit nach der Übernahme faszinierte ihn die Arbeit im Weinberg und mit den Weinen. Er und seine Frau Angelika, die er mit 20 Jahren geheiratet hat, absolvierten beide eine zweite Ausbildung zum Winzer und bauten den Betrieb entsprechend ihren Vorstellungen im Nebenerwerb auf.

Fläche verdreißigfacht

Zunächst kam der Rotwein dazu: Spätburgunder, Domina und Sankt Laurent. Die Rebfläche wuchs von den 0,1 Hektar, die der Vater bewirtschaftete, nach und nach auf drei Hektar an. Der Anteil an Weißweinen beträgt mit Müller Thurgau, Silvaner, Bacchus, Weißburgunder und Sauvignon Blanc 60 Prozent, 40 Prozent sind Rotweine. Vom einfachen Gutswein bis zur Auslese werden ausschließlich Qualitätsweine angeboten. Domina und Spätburgunder sind Goldmedaillen-Weine, der Sankt Laurent wurde 2021 mit der Silbermedaille ausgezeichnet.

Seit 2015 wurde der Betrieb auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Seither wird nach den Vorgaben von Bioland gearbeitet. Durch die dadurch wesentlich höhere Arbeitsintensität sollte die Qualität nicht leiden. Deshalb wurde die Fläche entsprechend reduziert. So werden derzeit nur noch zwei Hektar bewirtschaftet. Bei Arbeiten nach den Kriterien von Bioland wird nicht nur die Fläche umgestellt, sondern der gesamte Betrieb, wobei die Einhaltung der Kriterien vom Materialeingang bis zum fertigen Produkt lückenlos dokumentiert werden muss. Das werde auch kontrolliert. Eingekauft werde nur in biozertifizierten Betrieben. Das gelte auch für die Zusammenarbeit mit Dienstleistern etwa beim Keltern. Durch den Verzicht auf jegliche Schönungsmittel im Wein und ein minimales Maß an Sulfiten wird ein natürlicher Weingenuss garantiert.

Bei den Münchs lautet die Devise: »Qualität wird im Weinberg erzeugt.« Und dort sollte der Mensch so wenig wie möglich eingreifen, denn wenn da alles stimme, passt auch die Qualität des Weins. Man müsse den Mut haben, Natur zuzulassen. Der Mensch neige dazu, immer alles regulieren zu wollen. Dabei sei das biologische und ökologische Bewirtschaften eigentlich die ursprünglichere Art, Wein anzubauen. Die Trauben beim Weinbau Münch wachsen auch auf Terrassenlagen, wie der Spätburgunder. Das bedeute komplette Handarbeit und selektive Lese. Die meisten Weinberge sind gepachtet, nur der ursprüngliche Weinberg ist im Eigentum. Sie seien zwar ein kleiner Betrieb, sagt Münch, aber maschinentechnisch und auch im Keller seien sie immer auf dem neuesten Stand.

Eine kleine Häcke in der klassischen Variante mit 40 Sitzplätzen gibt es seit 25 Jahren und wird zweimal jährlich geöffnet. Zum Essen gibt es dann die einfachen und klassischen Gerichten wie saure Bohnen mit Kartoffelbrei, Blut- und Leberwürste, Kartoffelgemüse. Häckergäste sollten in erster Linie Weinliebhaber sein, erst dann komme das Speisenangebot.

Christel Ney

Hintergrund: Biotop Weinberg Vor drei Jahren wurde im Weinbau Mathias Münch damit begonnen, gegen schädliche Insekten auf biologische Weise im Weinbau vorzugehen. Dazu wurden etwa 30 Vogelhäuschen im Weinberg aufgehängt, die als Nistplatz für Vögel sehr gut angenommen werden. Mittlerweile sind 90 Prozent davon auch belegt. Sie bieten etwa Meisen oder dem Gartenrotschwanz einen Platz zum Brüten. Als Futter für ihren Nachwuchs tragen die Tiere die Insekten der näheren Umgebung zusammen, indem sie die Schädlinge von den Trauben picken. Es sei unglaublich, was diese Vögel an Insekten aus dem Weinberg holen und damit das notwendige Spritzen verhindern, sagt Münch. Auch gegen die Kräuselmilbe habe er eine einfache Lösung gefunden. 40.000 Raubmilbenweibchen wur-den gekauft und im Weinberg angesiedelt. Positive Ansätze gebe es auch durch das Anlegen von Blühflächen im Weinberg, die dann gewalzt werden und damit auch den Boden schützen. Den Weinbau ständig neu zu entwickeln, sei eine spannende Geschichte. ()