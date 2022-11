Winzer der Region: Im Familienbetrieb der Tills in Rück helfen alle mit

Weinbau in vierter Generation

Anni Hartig (links) mit Tochter Elisabeth Till und ihrem Mann Andreas im Weinberg.

»Wein ist eine Philosophie«, so ist es auf der Homepage zu lesen. »Wein ist das Ergebnis der facettenreichen Arbeit eines Winzers. So vielfältig wie die Rebsorten sind die Arten seines Genusses. Er verbindet Leidenschaft und Kultur; erzählt Geschichten und Persönlichkeiten.«

Der Grundstein zum Weinbau wurde von Adam Hartig gelegt, in der Nachkriegszeit hatten ihn in zweiter Generation Reinhold Hartig und seine Ehefrau Anni übernommen. Anfangs wurde in der Terrasse auf dem Rücker Johannisberg und nach der Flurbereinigung im Rücker Schalk ausschließlich Müller-Thurgau angebaut.

»Es war eine schöne Zeit«

Die 86-jährige Anni Hartig erinnert sich noch sehr gut an die Zeit, als sie tagtäglich im Weinberg war. »Wir waren drei Frauen und haben nach der Flurbereinigung 75.000 Reben gesetzt, die ersten im gesamten Rücker Weinberg.« 20 Jahre sei sie neun Stunden fast täglich bei Wind und Wetter im Weinberg gewesen. »Es war trotzdem eine schöne Zeit.« Für die Häcke sei der Wohnbereich leergeräumt worden, um die Gäste in den eigenen vier Wänden in der Elsavatalstraße zu empfangen.

Mit Tochter Elisabeth und Schwiegersohn Andreas wechselte der Weinbau nach Schippach in die Hoffeldstraße. Aus dem Weinbau Hartig wurde dann Weinbau Till mit eigenem Weinkeller und Häckerstube. Andreas Till erkannte schon vor etwa 20 Jahren, dass die Junganlagen eine Tropfbewässerung brauchen. Damals noch belächelt, sei dies heute jedoch Standard und werde nun auch bezuschusst.

»Wir haben mit Müller-Thurgau angefangen. Dann kamen die Sorten Portugieser, Bacchus, Spätburgunder und zuletzt Silvaner dazu. Die 0,4 Hektar eigenen Weinberge befinden sich im Rücker Schalk und Jesuitenberg. Neben dem Flaschenweinverkauf ab Haus wird ab 2023 nach Corona wieder jährlich im Februar für sechs Tage eine Häcke stattfinden. »Unsere Philosophie besteht darin, durch unsere Leidenschaft in den Rücker Weinbergen ein hochwertiges Endprodukt zu erzeugen«, beschreibt Andreas Till den konventionellen Weinbaubetrieb. Und die Grundlagen für einen guten Tropfen werden bereits im Weinberg gelegt.

Die junge Generation beim Weinbau Till: Anna-Maria Till, die amtierende Rücker Weinprinzessin, ihr Bruder Johannes Till mit Partnerin Manuela Lüft.

Viel Pflege und ständiger Beobachtung über das ganze Jahr bedürfen die Reben, um optimal wachsen zu können und am Ende saftige Weintrauben zu tragen. Die Trauben werden sorgfältig per Hand gelesen und dabei ausschließlich auf gesundes und reifes Lesegut geachtet. Im Weinkeller werde die Qualität beobachtet und durch einen schonenden Ausbau auf den letzten Feinschliff geachtet. »Daraus schaffen wir etwas Wundervolles: den Wein«, heißt es bei Tills. Tochter Anna-Maria Till, die bei der Stadt Klingenberg beschäftigt ist, wird nicht im Weinbau arbeiten. Sie unterstützt allerdings ihre Familie bei der Weinlese und während der Häckerwirtschaft. 2019 wurde sie zur Rücker Weinprinzessin gewählt und übernimmt seither repräsentative Wein-Aufgaben für den Weinort Rück.

Nachwuchs hat schon eigene Flächen

Die Leidenschaft zum Wein bleibt offensichtlich in der Familie und wird sicher auch in die vierte Generation weitergetragen, denn Sohn Johannes Till (31) und seine Partnerin Manuela Lüft (28) absolvieren aktuell die Winzerausbildung im Nebenerwerb und bewirtschaften bereits eigene und gepachtete Flächen. Die studierte Betriebswirtin Manuela Lüft war von 2016 bis 2018 Weinprinzessin in Erlenbach, ihr Vater hatte eigene Weinberge, die er vor acht Jahren verkauft hat.

Angefangen haben beide mit 200 Quadratmetern, mittlerweile bewirtschaften sie bereits 8200 Quadratmeter in den Terrassenlagen von Erlenbach. Dort kultivieren sie Müller-Thurgau, Silvaner, Bacchus, Portugieser und Spätburgunder. Die Nachwuchswinzer legen Wert auf einen schonenden Anbau und setzen dabei auf die Erziehung mittels sanftem Rebschnitt. Aus Platzgründen können sie derzeit den Wein noch nicht selbst ausbauen, das erledigt ein Dienstleister aus Miltenberg. Ihr Fokus soll in Zukunft auf den zur Burgunderfamilie gehörenden Weinen liegen, betont Johannes Till. Der gelernte Bäcker, der seit über zehn Jahren als Teamleiter bei WIKA arbeitet, hat mit Anfang 20 seine Leidenschaft zum Weinbau entdeckt und erklärt, dass seine Berufsausbildung trotzdem hilfreich war, da man eine abgeschlossene Berufsausbildung benötigt, um den Nebenerwerbswinzer zu machen.

Christel Ney

Hintergrund: Winzer im Nebenerwerb Um im Weinbau oder als Winzer zu arbeiten, muss man nicht zwingend eine Ausbildung in diesem Bereich absolviert haben. Allerdings sind fundierte Kenntnisse im Weinbau und der Kellertechnik wichtig, um qualitativ hochwertige Weine produzieren zu können. An der Weinherstellung interessierten Leuten wird daher die Möglichkeit geboten, eine Ausbildung als Winzer im Nebenerwerb zu absolvieren. 18 Monate dauert die Ausbildung. Im aktuellen Kurs an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG) sind 18 angehende Winzerinnen und Winzer. Während der Ausbildung wechselt man zwischen Theorieeinheiten an der LWG und Praxiseinheiten in einem Kooperationsbetrieb (bei Tills die Weingüter Kremer und Stritzinger). In der Theorie lernt man alle wichtigen Basics rund um den Weinbau, angefangen mit der Traubenerzeugung, über die Kellerarbeiten und letztendlich auch die Vermarktung. Die Theorieeinheiten sind ganztägig Freitag und Samstag, bei umfangreicheren Themen dauern sie auch eine komplette Woche. Zum Ende der Ausbildung können die Winzer unter gewissen Voraussetzungen gemäß dem Bundesbildungsgesetz (BBIG), die Abschlussprüfung absolvieren.