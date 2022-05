Winzer der Region: Bei Heinz und Maria Fenn in Klingenberg

Schlafzimmer für Häcke ausgeräumt

Be­sucht man die Hä­cke beim Wein­bau Fenn in Klin­gen­berg, fällt ei­nem als ers­tes der Satz des ira­ki­schen Dich­ters Ibn al-Har­i­ri aus dem 11. Jahr­hun­dert auf, der dort am Ein­gang in Stein ge­mei­ßelt ist: »Der Wein ist der Meis­ter der Men­schen und Geis­ter.« Soll­te das et­wa ei­ne War­nung für die Gäs­te der Hä­cke sein über die Wir­kung des Wei­nes und die nähe­ren Fol­gen sei­nes Ge­nus­ses? Da­bei ist es heu­te nicht mehr wie im an­ti­ken Grie­chen­land üb­lich, dem Wein Ge­würz­mit­tel zu­zu­ge­ben, um ihn zu aro­ma­ti­sie­ren und die Rau­sch­wir­kung zu stei­gern.