Winterwetter kostet Arbeitsplätze im Odenwaldkreis

168 Arbeitslose mehr im Januar

Odenwaldkreis 31.01.2023 - 17:13 Uhr 1 Min.

In einer getrennten Betrachtung der beiden Rechtskreise nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) halten die Zahlen sich die Waage. In der Zuständigkeit des Kommunalen Job-Centers (SGB II) stieg die Zahl um 83 auf 1534 Personen (Vorjahresmonat 1446) an. Im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit (SGB III) gab es einen Anstieg von 85 auf 831 Personen (Vorjahresmonat 875). In der Meldung der Kreisverwaltung werden als Gründe die saisonal üblichen Witterungsverhältnisse genannt. Der Abbau an Arbeitsplätzen sei besonders bei den Außenberufen zu verzeichnen. Insgesamt könne, auch im Vergleich mit dem Vorjahr, von einem stabilen Arbeitsmarkt gesprochen werden.

Hierfür spreche auch, dass die Zunahme an Arbeitslosen sich auf alle betrachteten Gruppen erstrecke. Der größte Anstieg wurde bei den Arbeitslosen ohne deutschen Pass verzeichnet: Mit 1046 waren es 73 Personen mehr als im Dezember (Vorjahresmonat 881). Der geringste Anstieg sei bei den Personen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren erfolgt. Hier liegt ein Anstieg um 14 auf 268 Personen vor (Vorjahresmonat 228). Das Kommunale Job-Center betreute im Januar 2564 Bedarfsgemeinschaften und somit 65 mehr als im Dezember. Die Anzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften ist im Vergleich zum Vormonat um 148 auf 5727 angestiegen (Vorjahresmonat 4810).

Im abgelaufenen Monat waren im Odenwaldkreis 676 freie Arbeitsstellen gemeldet. Das entspreche einem Anstieg um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat und einem Anstieg um 57,6 Prozent zum Vorjahr. Die gemeldeten Arbeitsstellen verteilen sich unter den ersten drei Bereichen mit 215 in der Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung, gefolgt von Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit mit 128 sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung mit 111 Stellen. Mit der Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent liegt der Odenwaldkreis unter der hessischen Quote von 5,2 Prozent. Im südhessischen Vergleich nimmt der Odenwaldkreis gemeinsam mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg Rang zwei hinter der Bergstraße (4,2 Prozent) ein. Schlusslicht bildet die Stadt Darmstadt mit 5,4 Prozent.

Manfred Giebenhain