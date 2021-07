Winnestraße: Kein runder Tisch in Rüdenau

Nur Anwohner sollen gehört werden

Rüdenau 21.07.2021

Coronabedingt konnte eine Informationsveranstaltung zu dieser Thematik bislang nicht stattfinden. Deshalb wurde in der Sitzung des Gemeinderates im Juni per Beschluss die Verwaltung beauftragt, die Anwohner zu befragen. Dabei sollte noch festgelegt werden, in welchem Umkreis die Bürger befragt und welche Fragen gestellt werden sollten. Allerdings ging bis zur Sitzungseinladung weder ein Vorschlag zum Befragungsgebiet noch zur Fragestellung ein.

Friedbert Trunk stellte den Antrag, nur die unmittelbar betroffenen fünf Anwohner anzuhören. Danach solle dann der Gemeinderat nochmals beraten und zu einer Entscheidung kommen. Diesem Vorschlag wurde bei drei Gegenstimmen zugestimmt. Die Gemeinderäte May, Farrenkopf und Pfister stellten außerdem unterschiedliche Anträge auf nochmalige Behandlung des Themas in nichtöffentlicher Sitzung. Diese Beratungen fanden dann im Anschluss statt.

Hans-Jürgen Freichel