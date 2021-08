Wimpel, Lichter und ein bisschen Kitsch

Gartenserie Teil 7: Hans-Heinrich Geburzi und Ursula Kratz haben sich eine Wohlfühloase der Ruhe geschaffen

Miltenberg 17.08.2021 - 11:26 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bunte Wimpelketten geschmückt mit Solarlichterketten Wenn es dämmert erleuchten im Garten über 1000 Glühbirnen von Solarlampen und Lichterketten und schafft eine besondere Atmosphäre. Ursula Kratz und Hans-Heinrich Geburzi mit Hund Cindy im heimischen Gartenparadies unter den Wimpelketten

Seit 24 Jahren gehen Hans-Heinrich Geburzi (71) und Ursula Kratz (66) gemeinsam durchs Leben. Von Grünberg (bei Gießen) zogen sie im vergangenen Jahr zurück in Ursula Kratz Elternhaus nach Obernburg. Viele Jahre war das Haus vermietet und der Garten verwüstet. Laut Geburzi war alles »Kraut und Rüben und in der Mitte stand eine Edeltanne«, erzählt er. Für beide war klar, dass sie es sich schön machen und frischen Wind reinbringen möchten. Nachdem alles, was zum alten Garten gehörte, raus kam, konnte es losgehen - viel Zeit und Arbeit steckte in der Neugestaltung: Die Efeumauer wurde befreit und zwei Meter niedriger. Erde wurde ausgelegt, Rasen gesät, die Wände verkleidet und Beete angelegt.

Verwandlung in vier Monaten

So verwandelte sich der Garten in vier Monaten zu einer Wohlfühloase mit Freisitz, Wiesenfläche, Pavillon, Pflanzsteine, selbst gebaute Holzterrassen und eine wildbewachsene Wasserstelle sowie Blumenbeete, in die 300 Blumenzwiebeln wanderten. Alles in Eigenregie. Das Blumenbeet ist wild angelegt - dennoch weiß der Hausherr genau, wo welche Pflanze gesetzt ist. »Es blüht das ganze Jahr«, verrät der 71-Jährige. Rittersporn, Frauenmantel, Mauerpfeffer, Fingerkraut, Enzian, Lavendel, Lupine, Gladiolen, Schwertlilien, Canna und Geranien machen das bunte Ensemble neben vielen weiteren Pflanzen komplett. Auch Erinnerungen und Urlaubsmitbringsel wie Gummibaum und Palme haben einen schönen Platz gefunden.

Ruhe und Entspannung

»Erholung und Ruhe«, so beschreibt Ursula Kratz die insektenfreundliche Oase. Ihr Lieblingsplatz ist im Pavillon mit Blick auf ihr Paradies. »Wenn man seine Ruhe will, kann man hier abschalten«, ergänzt Geburzi. Lärm gibt es hier keinen - das Plätschern des Wasserspiels und das Flattern der Wimpelketten im Wind schafft eine entspannte Atmosphäre. Nicht nur die Besitzer, sondern auch Hund Cindy (Rasse: Bolonka-Zwetna) fühlt sich hier wohl. Sie sahnt gerne Streicheleinheiten ab, wälzt sich auf der Wiese oder trinkt am Steinbrunnen.

Der Garten ist so angelegt, dass sich der Arbeitsaufwand mit bis zu zwei Stunden in der Woche gut händeln lässt. Rasenmähen, Unkraut jäten und täglich zweimal gießen gehören dazu. Laut Geburzi ist es »mal mehr, mal weniger Arbeit, die anfällt«. Auf den 195 Zentimeter hoch gewachsenen Rittersporn ist der 71-Jährige besonders stolz. Durch die strahlende Farbe ist die Giftpflanze eine von vielen Farbtupfern im Garten.

Bunte Tupfer - Auch nachts

Diese sind nicht nur in Beet und Kästen, sondern auch über den Köpfen zu finden. Bunte Wimpelketten ziehen sich über die Fläche. Flatternde Wimpeln, Blechelemente und etwas Kitsch peppen den Garten zusätzlich auf. Nicht nur am Tag, sondern auch bei Dunkelheit macht die Wohlfühloase eine gute Figur: Sobald es dämmert, beginnen auf der ganzen Fläche Solarlampen zu leuchten - über 1000 Glühbirnen erhellen den Garten, werden zum Hingucker und schaffen eine ganz besondere Atmosphäre.

In der kommenden Woche geht es mit Teil 8 bei Sylvia und Heinz Herkert in Amorbach weiter.

Weitere Fotos vom Obernburger Garten - auch bei Nacht - unter main-echo.de

CHRISTIN REITER

Hintergrund Lesertipp: Infos zum Rittersporn Der Rittersporn zählt zur Gattung der Hahnenfußgewächse und gehört zu den bekanntesten Gartenstauden. Es gibt bis zu 300 Arten. Die Pflanze wächst aufrecht, ist blau-lila blühend und kann bis zu 180 Zentimeter erreichen. Die prachtvolle Pflanze bevorzugt einen sonnigen Platz und wurde 2015 zur Giftblume des Jahres. Hans-Heinrich Geburzi verrät, dass Rittersport pflegeleicht sei - muss gut abgestützt werden und braucht viel Wasser. Alle 14 Tage düngt er seine heimische Pflanze, die bereits eine Höhe von 195 cm erreicht hat. Wer sich gut um den Rittersporn kümmert, hat viel Freude an der lila-leuchtenden Pracht. Im Laufe der Gartenserie haben wir die Pflanze bereits in vielen Gärten entdeckt.

Hintergrund » Wenn man seine Ruhe will, kann man hier abschalten. « Hans-Heinrich Geburzi,Gartenbesitzer