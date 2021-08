Willibald Schmalbach gewährt Einblick in Turm der alten Kirche in Bürgstadt

74 Stufen bis zur Glockenstube

Bürgstadt 24.08.2021 - 12:22 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein echtes Erlebnis war am Sonntag der Besuch des Glockenturms der alten Bürgstadter Pfarrkriche.

Doch zunächst erzählte Schmalbach das wichtigste zur alten Pfarrkirche, die 1347 das erste Mal im Zusammenhang mit einer Ablaßurkunde schriftlich erwähnt ist. 1490 wurde das Gotteshaus durchgreifend umgestaltet. Wann der Kirchturm angebaut wurde, weiß man nicht, aber 1585 bekam der Kirchturm eine Glockenstube und den hohen spitzen Turm. Dieser 57 Meter hohe Kirchturm ist übrigens der höchste im Umkreis, so der Kirchenpfleger. 1607 und um 1750 wurde die alte Pfarrkirche erweitert und erhielt 1750 eine Orgel des Orgelbauers Johann Conrad Wehr. Dieses Instrument ist die letzte große, noch erhaltene Orgel dieses Marktheidenfelder Orgelbauers.

Stabile Stahltreppe

Und dann ging es von der Orgelempore über den Dachboden der Kirche zum Glockenturm. War früher der Aufstieg bis zur Uhrenkammer nur über eine schmale Holztreppe möglich, steht nun eine sehr stabile Stahltreppe zur Verfügung. An der ersten Station, der Uhrenkammer ist heute nicht mehr viel zu sehen, lediglich ein Schrank, in dem das Uhrwerk untergebracht war. Die heutige Technik funktioniert mit Funkverbindung und niemand muss mehr das Uhrwerk händisch aufziehen. Eine Teilnehmerin indes konnte sich noch daran erinnern, dass sie als Kind zwischen 1950 und 52 noch mithelfen durfte, die Uhr aufzuziehen. Auch der Kirchenpfleger berichtete, dass er als Messdiener bis 1961 gelegentlich die Uhr aufzog. Dann aber habe ein Kamerad beschlossen, in Streik zu treten, weil ihm die Vergütung nicht angemessen erschien.

Über die letzten steilen Stufen schließlich im Glockenturm angekommen, bestaunten die Gäste die Anna-Glocke aus dem Jahr 1499 und damit die älteste der vier Glocken, die stolze 940 Kilo auf die Waage bringt. Sie ziert die Umschrift in gotischen Vinuskeln »anna+heis+ich+in+vnser+vraven+er+leut+ich+bernart+Lachaman+gos+mich+1499« und ist für den Stundenschlag zuständig. Die Maria-Glocke aus dem Jahr 1955 schlägt zu jeder Viertelstunde. Und dann ist da noch die Margareten-Glocke von 1955 und die Engel-Glocke von 1964.

Schmalbach erklärte den Unterschied zwischen Glockenschlag und Glockenläuten, wies darauf hin, dass liturgisches Läuten nicht verboten werden darf und setzte schließlich die große Annaglocke in Bewegung. Das ließ sich nur mit zugehaltenen Ohren ertragen, ebenso wie den Viertelstundenschlag. Schmalbach geht davon aus, dass erst mit der Errichtung des Glockenstuhls 1955 das Glockenläuten »per Hand« ein Ende hatte. Übrigens liegt die Baulast des Glockenturms bei der Marktgemeinde, da die Glocken früher als Alarmsignal eine große Bedeutung hatten.

Annegret Schmitz