Um rich­tig ab­schal­ten zu kön­nen, reist Fran­zis­ka Ehr­lich in der Zeit zu­rück - und zwar meh­re­re Jahr­hun­der­te, bis in die Epo­che der Wikin­ger. Die re­prä­sen­tiert die 34-Jäh­ri­ge auf dem Mit­telal­ter­markt "El­sa­pha" in El­sen­feld (sie­he Hin­ter­grund).