Wika wehrt sich gegen dreiste Produktpiraten

Verein Plagiarius entlarvt Fälscher

Klingenberg a.Main 25.04.2022 - 18:58 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Handout zeigt ein Mehrweg-Besteckset der koziol »ideas for friends GmbH (links) und rechts daneben eine Fälschung des Produkts. Die Fälschung wurde bei der Ausgabe 2022 des Negativ-Preises Plagiarius ausgezeichnet. Auch von den Schrägkugellager der Schaeffler Technologies AG & Co. KG (links) sind Fälschungen (rechts) im Umlauf.

Zum Welttag des geistigen Eigentums an diesem Dienstag (26. April) prangerte der private Verein »Aktion Plagiarius« bereits zum 46. Mal Fälscher an, indem er Originale und nachgeahmte Produkte gegenüberstellt. An die Produktpiraten wurden Preise für »kreativbefreite Nachempfindungen« verteilt.

Eine Jury hat acht Beispiele für krasse Produktfälschungen ausgewählt. Auf Platz 2 ist ein Druckmessgerät der Firma Wika aus Klingenberg (Kreis Miltenberg). In dem Plagiat eine zu kleine Messfeder eingebaut und es fehlen Feinjustierungsmöglichkeiten. Die angegebene Genauigkeit kann so nicht erreicht werden und das Gerät für die Nutzer gefährlich werden. Ulrich Demuth, Patentingenieur bei Wika, erklärt, man spreche dann von »dangerous fake« (gefährliche Fälschung).

Der Klingenberger Messgerätehersteller hat die Fälschung, die in Bangladesch hergestellt wird, bei dem Verein eingereicht. Aus der Erfahrung wisse man, dass der »öffentliche Pranger« oft besser funktioniere als Polizeieinsätze und Gerichtsurteile. Im asiatischen Raum spiele der Gesichtsverlust eine große Rolle, berichtet Demuth.

Wika geht laut Ulrich Demut »sehr hart« gegen Produktfälscher vor, seit vielen Jahren. Er vergleicht die Messgeräte aus Klingenberg mit Nobeluhren. Es sei ein bisschen, wie eine Rolex zu fälschen. »Wir sind weltweit führend, die Messtechnik ist sehr robust.« Für Produktpiraten entscheidende Faktoren. Wieviele Exemplare der Fälschung aus Bangladesch verkauft wurden, weiß Demuth nicht. Er berichtet auch von Razzien in Indonesien.

Unter den acht ausgewählten Beispielen ist auch die Kunststoff-Designfirma Koziol aus Erbach (Odenwaldkreis). In China wurden qualitativ minderwertige Versionen eines Mehrweg-Bestecks hergestellt und zu Niedrigpreisen vertrieben. »Mit Kopien wird der Kunde betrogen«, sagt Inhaber Stephan Koziol, der 20 Jahre an dem System getüftelt hat. Er biegt an dem nachgemachten Messer, das so weich ist, dass man nicht damit schneiden kann.

Auch Autoteile der Marken Schaeffler und Volkswagen wurden nachgemacht. Fälscher widmen sich längst nicht mehr nur nachgemachten Gucci-Taschen oder Rolex-Uhren für Touristen, sondern gehen in Großserien für Maschinenteile, die zwischen Unternehmen gehandelt werden.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat den weltweiten Schaden durch Fake-Produkte für das Jahr 2019 auf 412 Milliarden Euro geschätzt, was rund 2,5 Prozent des Welthandels entspreche. Die Corona-Pandemie hat das lukrative Milliardengeschäft noch weiter befeuert: Die gefälschten Produkte werden Europol zufolge zunehmend über E-Commerce-Plattformen, soziale Medien und Instant-Messaging-Dienste beworben und vertrieben.

Voraussetzung für eine Verfolgung ist, dass Patente, Designs oder Geschmacksmuster überhaupt bei den Behörden zum Schutz angemeldet sind.

Konsumenten können sich in erster Linie mit gesundem Menschenverstand und etwas Misstrauen vor Plagiaten schützen. Niedrigpreise für Luxusartikel sind unrealistisch, mahnt Anwältin Aliki Busse und appelliert an die Konsumenten, offensichtliche Fälschungen nicht zu kaufen. Als Schutz gegen Online-Fake-Shops helfe häufig ein Blick ins Impressum oder in die Geschäftsbedingungen der Händler, sagt Kathrin Körber von der Verbraucherschutzzentrale Niedersachsen.

In aller Regel nehmen die angeprangerten Fälscher den Schmähpreis nicht entgegen. Es handelt sich um die Statue eines Zwerges, der sich eine goldene Nase verdient hat. Er wurde bis 2020 regelmäßig auf der Frankfurter Konsumgütermesse »Ambiente« vergeben, bei der Zoll und private Ermittler regelmäßig Plagiate sichergestellt haben.

Webseite: Plagiarius

RENATE RIES/Christian Ebner (dpa)