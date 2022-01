Wika-Neubau in Klingenberg soll Innovation fördern

Entwicklungszentrum bietet Campus-Atmosphäre

Blick in die Markthalle des neuen Entwicklungszentrums der Wika im Klingenberger Ortsteil Trennfurt. Ein Treppenhaus im neuen Wika-Entwicklungszentrum. Die vier Innenhöfe sind begrünt. Auf jeder Ebene befinden sich kleine Cafeterien. Fabian Lotter arbeitet in der Marketing-Abteilung bei der Wika in Klingenberg-Trennfurt.

Im November 2021 zogen die Mitarbeiter in das Zentrum um, das auf vier Stockwerken rund 450 Personen Platz bietet. 2018 waren dafür alte Gebäude abgerissen worden, darunter die Hauptverwaltung, die älteste Produktionshalle sowie der Musterbau. Die Angestellten arbeiteten in der Zwischenzeit in einem Containerdorf, das mittlerweile komplett verschwunden ist.

Bei den genauen Kosten hält sich der größte Arbeitgeber der Region bedeckt. Auf Nachfrage der Redaktion ist von einem "höheren zweistelligen Millionenbetrag" die Rede. In einem Artikel aus dem Jahr 2017 sagte Firmenchef Alexander Wiegand, man wolle bis zu 40 Mil­lio­nen Eu­ro in­ves­tie­ren.

"Silicon Valley in Churfranken"

Ein Braunschweiger Architekturbüro hat auf dem Wika-Gelände etwas Neues geschaffen: einen Bau mit Campus-Atmosphäre. Das ist auch so gewollt, wie Fabian Lotter bei einem Rundgang bestätigt. Er arbeitet im Bereich Marketing und Recruitment sowie Human Resources (Personalwesen). "Hier in der Region ist so etwas einzigartig", so Lotter. "Das braucht sich nicht vor den ganz großen Unternehmen zu verstecken." Mit einem Augenzwinkern spricht er auch vom "Silicon Valley in Churfranken".

Glas und Beton sind vorherrschende Materialien. Die roten Leitungen an der Decke erzeugen einen Industrie-Look.

Helles Holz, Beton und viel Glas verleihen dem Entwicklungszentrum einen eigenen Charme. Rote Leitungen verlaufen an den Decken und sorgen für einen Industrie-Look, die vorherrschenden Farben sind Grün, Weiß, Schwarz und Rot. Die Arbeitsplätze sind offen angelegt, Einzelbüros gibt es nicht mehr - auch nicht für die Vorgesetzten. Für vertrauliche Gespräche gibt es jedoch kleine verglaste Räume, in die sich die Mitarbeiter zurückziehen können. Auf jeder Ebene befinden sich außerdem Aufenthaltsbereiche, ähnlich kleinen Cafeterien.

Diese Bereiche sollen die Begegnung von Mitarbeitern fördern, beim Kaffee soll man zusammensitzen und ins Reden kommen. "Innovation entsteht durch den Austausch, über die Bereiche hinweg", erläutert Lotter. Im Gebäude sind verschiedene Arbeitsbereiche untergebracht, dazu zählen der Empfang, Vertrieb, Marketing, Labore, Entwicklungsabteilungen und Produktion. Außerdem befinden sich Schulungs- und Trainingsräume vor Ort.

Baustein bei der Personalgewinnung

In der Zeitschrift "Wika intern" ist von einem "Konzept der kurzen Wege" die Rede. Das neue Zentrum bündele alle am Innovationsprozess beteiligten Kräfte. Das Gebäude werde zudem "entscheidende Impulse für die Zukunft der gesamten Wika-Gruppe" geben. Mit dem neuen Zentrum hat man laut Lotter ein Umfeld geschaffen, in dem Innovation geschehen könne. Ein attraktives Arbeitsumfeld sei zudem ein wesentlicher Baustein bei der Personalgewinnung.

Dazu passt auch, dass bei der Wika 50 neue Stellen im Entwicklungsbereich geschaffen wurden. Dies ist schon länger in Planung gewesen, erläutert Fabian Lotter. Nun könne man jungen Ingenieuren aber auch das "entsprechende attraktive Arbeitsumfeld bieten".

Eine Besonderheit des Gebäudes ist der sogenannte Marktplatz. Dort gibt es einen Cafeteria-Betrieb, der mit 1000 Quadratmetern riesige und hohe Raum eignet sich aber auch für Veranstaltungen. Der Marktplatz verfügt durch eine Glaswand, die sich eine der langen Seiten entlang zieht, über eine direkte Sichtachse zur Produktion - auch wenn die gerade noch im Aufbau ist. Energetisch gibt es ebenfalls eine Neuerung: Interne Wärmelasten werden als Wärmequelle für das Gebäude genutzt.

Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Einweihungsfeier. Die hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr im Rahmen des 75-jährigen Wika-Jubiläums stattfinden sollen. Corona zog dem einen Strich durch die Rechnung. Die Party soll im Laufe dieses Jahres nachgeholt werden, doch Fabian Lotter macht deutlich: "Aktuelle Entwicklungen lassen keine Vorhersage zu."

Julie Hofmann

Hintergrund: Möglichkeit der "ungeplanten Kommunikation" Beatrice Brenner ist Leiterin des Regionalverbands Bayerischer Untermain von "Der Mittelstand - BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands)". Ihre Geschäftsstelle befindet sich in Elsenfeld. Brenner hat sich ebenfalls in einer Führung ein persönliches Bild des neuen Entwicklungszentrums der Wika gemacht. Beatrice Brenner, Leiterin Regionalverband Bayerischer Untermain von "Der Mittelstand - Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V.". "Wika hat mit dem neuen Gebäude ein Arbeitsumfeld erreicht, das innovative Produktentwicklung erleichtert", schreibt Brenner an unsere Redaktion. Die räumliche Nähe von Entwicklung und Produktion seien ein großes Plus bei Tests und bei der Umsetzung neuer Produktideen. "Wenn die Techniker und Ingenieure in Kreativräumen mit der neuesten Medientechnik arbeiten können, stelle ich mir das sehr motivierend vor", so die Verbandsleiterin. Sie kenne von Startup-Zentren, dass sich Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen zur sogenannten "ungeplanten Kommunikation" in Teeküchen oder Kaffeeecken treffen. Weiter schreibt sie: "Jeder kennt das ja, dass Probleme an der Kaffeemaschine gelöst werden oder eine Idee entsteht. Das ist diese ungeplante Kommunikation. Und die ist bei Wika jetzt auch möglich." Generell ist Brenner der Meinung, dass Wika nicht nur attraktive Arbeitsplätze geschaffen hat, sondern dass das Unternehmen auch für andere interessierte Betriebe Ideengeber hinsichtlich Innovationsentwicklung und Personalpolitik ist. (juh)