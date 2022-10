Wieso Mechenharder Feuerwehrleute künftig auch zu Herzinfarkten ausrücken

Ein Mann wird asch­fahl, hat Schweißp­er­len auf der Stirn und bricht mit­ten in sei­nem Gar­ten in Me­chen­hard zu­sam­men. Er hat ei­nen Herz­s­till­stand. Jetzt muss es sch­nell ge­hen. Doch der Ret­tungs­wa­gen der nächst­ge­le­ge­nen Wa­che ist ge­ra­de mit ei­nem Pa­ti­en­ten un­ter­wegs in ein Kran­ken­haus. Ein an­de­res Fahr­zeug be­nö­t­igt min­des­tens 14 Mi­nu­ten, bis es bei dem Mann ist. Zeit, die er nicht hat. Al­so alar­miert die Leit­s­tel­le ei­ne Grup­pe or­ga­ni­sier­ter Erst­hel­fer: die First Res­pon­der der Feu­er­wehr.