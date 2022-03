Wieso es so schwierig ist, Leichen im Main zu finden

Lebloser Körper am Freitag entdeckt - Wohl vermisster Wörther

Bei Vermisstensuchen im Main arbeiten viele verschiedene Einsatzkräfte zusammen.

Das war geschehen

Das war im Wörther Fall geschehen: Der 30-Jährige verließ am Donnerstagabend (17. Februar) seine Wohnung in der Düsseldorfer Straße. Er war auf dem Weg zum Main, um sich mit mehreren Freunden zu treffen. Von diesem Treffen kehrte er nicht mehr nach Hause zurück. Am Freitagabend wurde er als vermisst gemeldet. In der Nacht auf Sonntag suchten Einsatzkräfte dann nach dem Mann. Wieso lief die Suche erst so spät an? Laut Polizeisprecher Daniel Ruß standen weder ein Verbrechen, noch ein Suizid oder medizinische Probleme im Raum.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 34 Jahre alte Bekannte den Vermissten »veranlasst hat, in den Main zu springen«, wie es in einer Pressemitteilung von Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg heißt. Was dies genau bedeutet, ist nach wie vor unklar. Eine Nachfrage unseres Medienhauses im Anschluss an die Festnahme am 23. Februar ließ die Leitende Oberstaatsanwältin Monika Schramm bis heute unbeantwortet. Laut Staatsanwaltschaftssprecher Jürgen Bundschuh sei Gegenstand der Ermittlungen, ob die Tat im Zusammenhang mit Drogen stünde.

Das Problem: der Main

Die Einsatzkräfte suchten in der Nacht auf den 20. Februar den Main nach dem 30-Jährigen ab: Hubschrauber, Taucher, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Ohne Erfolg. Das Problem: der Main. Doch wieso ist es so schwierig, im Main Leichen zu finden? Wie lange sind diese üblicherweise verschwunden? Und war damit zu rechnen, dass der leblose Körper des Wörthers an einer Schleuse gefunden wird, wie nun offenbar geschehen? Ein Überblick.

Der Fluss ist lang und breit. Es herrscht eine starke Strömung. Auf dem Flussgrund sind viele Steine, Äste, Gewächse und Kuhlen, wo eine Leiche hängen bleiben kann. Zur Zeit des Verschwindens des Wörthers führte der Main noch mehr Wasser als sonst. Das bedeutet: Die Strömung war schneller. Dadurch könnte der Körper weiter geschwemmt worden sein: Das Suchgebiet erstreckte sich auf über 50 Kilometer, beschreibt Sprecher Jochen Riedling von der bayerischen Bereitschaftspolizei.

Die Wasserschutzpolizei.

Bei der Suche zusammenarbeiten

Wegen der großen Suchfelder arbeiten in solchen Fällen eine Vielzahl von unterschiedlichen Einsatzkräften zusammen - jeder bringt die eigenen Stärken ein. Bei Einsätzen am und im Main ist stets die Wasserschutzpolizei Aschaffenburg involviert. Deren Leiter Thomas Daniel fasst zusammen: »In stehenden Gewässern sind solche Suchen einfacher.« Wird jemand zum Beispiel am Niedernberger See vermisst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Helfer ihn finden, hoch. Nicht so in einem fließenden Gewässer wie dem Main, in dem sich die Leiche ständig weiter bewegen kann. Deswegen sei Zusammenarbeit so wichtig: »Je mehr suchen und je mehr verschiedenes Know-how da ist, desto größer ist die Möglichkeit, dass man was findet.«

Daniel zufolge geht nicht jeder unter, der ertrinkt. Je nachdem wie viel Luft etwa am und im Körper und der Kleidung sind, treibe die Leiche auf oder im Wasser. Daher suchen die Einsatzkräfte sowohl an der Oberfläche, als auch unter Wasser. Für die Oberfläche rücken Boote und Hubschrauber an. Am Main gebe es viel Gebüsch, das teilweise vier bis fünf Meter ins Wasser hineinragt. In diesem können sich leblose Körper verfangen. Dort findet man sie laut Daniel üblicherweise am besten mit einem Hubschrauber samt Wärmebildkamera. Denn selbst wenn der Körper keine Wärme mehr ausstrahlt, erkennt die Kamera einen Unterschied in der Materie. »Die erkennt auch ein Fahrrad im Gebüsch oder einen Ölfilm, weil all das eine unterschiedliche Molekulardichte als das Wasser des Flusses hat«, erklärt der Chef der Wasserschutzpolizei.

Verwesungsgase erschnüffeln

Hunde sind vielfach einsetzbar, sie können Leichen sowohl im Gebüsch als auch im Wasser finden. Leichenspürhunde der Polizei Unterfranken oder Wassersuchhunde von Rettungshundestaffeln erschnüffeln Verwesungsgase, die über das Wasser an die Oberfläche aufsteigen. Das heißt jedoch nicht automatisch, dass die Leiche auch direkt an der Stelle im Wasser ist, erklärt Matthias Barsch, Präsidialbeauftragter des Polizeipräsidiums Unterfranken für das Diensthundewesen.

Ein Leichenspürhund hält die Nase über das Wasser, um Gase zu erschnüffeln.

»Wir haben Strömungen und Wind: Da ist alles möglich.« Das bedeutet: Die Strömung kann sowohl die Leiche als auch die Gase mit dem Wasser weiter schwemmen. Hinzu kommt:Weht der Wind mit der Strömung, kann er die Gase noch weiter tragen, weht er entgegen der Strömung, treibt er sie möglicherweise zurück. Es kann also sein, dass der Hund anzeigt, der Vermisste aber noch ein ganzes Stück flussauf- oder -abwärts entfernt ist.

Sonar macht Flussgrund sichtbar

Kräfte der Wasserwacht oder der Bereitschaftspolizei fahren deswegen den Main mit Booten ab. Sonargeräte machen den Flussgrund sichtbar. Auf dem Bildschirm eines solchen Geräts zeigt sich bei einer Leiche ein Fleck in Form einer Sichel, erklärt Sven Oster, Leiter Einsatzdienste beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Aschaffenburg und Taucher bei der Wasserwacht.

Zeigt das Sonar einen solchen Fleck, sind die Taucher an der Reihe. Das klingt leichter als es ist: Bis die Taucher im Wasser sind, kann sich die Leiche wieder weiter bewegen. Dazu kommen die schlechten Sichtverhältnisse, erklärt Oster.

Mit einem Sonargerät macht die Wasserwacht den Flussgrund sichtbar.

Maximal 50 Zentimeter Sicht

Die Sicht in dem Fluss schwankt zwischen 20 und 50 Zentimetern. Sie ist deshalb so gering, weil durch den regen Schiffsverkehr ständig Sedimente aufgewirbelt werden. Leichen können außerdem festhängen. Deswegen müssen die Taucher ihre Hände und Füße zu den Seiten ausstrecken und so quasi den gesamten Flussgrund Stück für Stück abtasten, erklärt Oster. »Das ist unheimlich schwierig - gerade auf einer größeren Fläche.«

Dazu kommt: Der Flussgrund ist ziemlich groß. »Das ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen.« Deswegen können die Einsatzkräfte nur kleine Bereiche absuchen. Wenn sie direkt gerufen werden, nachdem jemand ins Wasser gestürzt oder gegangen ist, ist das Suchfeld noch begrenzt (siehe »Hintergrund«). »90 Prozent sind am Anfang noch an dieser Stelle.« Je mehr Zeit vor der Suche verstreicht, desto schwieriger. Dann ist es für Taucher fast nicht schaffbar, sagt Oster.

Taucher müssen quasi den gesamten Flussgrund abtasten, da die Sichtweite so gering ist.

Hintergrund: Vermisste retten oder Leichen suchen Grundsätzlich unterscheiden Einsatzkräfte zwischen Rettungs- und Sucheinsätzen. Bei Rettungseinsätzen wird jemand akut vermisst und die Kräfte rechnen noch mit seinem Überleben. Hierfür werden etwa die Taucher der Wasserwacht eingesetzt. Bei Sucheinsätzen geht man davon aus, dass der Vermisste nicht mehr lebt. In diesen Fällen sind üblicherweise die Taucher der Bereitschaftspolizei vor Ort, erklärt Sven Oster vom BRK Aschaffenburg. >>> Lesen Sie hier, wie Vermisstensuchen an Land ablaufen

Das bestätigt auch Thomas Daniel von der Wasserschutzpolizei: »Personen, die in einem Fließgewässer verschwinden, können wir in den seltensten Fällen mit Einsatzmaßnahmen finden.«

Serie Einsatzfahrzeuge: So sieht es im Streifenboot der Aschaffenburger Wasserschutzpolizei aus

An Schleuse aufgetaucht

Finden die Einsatzkräfte einen Leichnam nicht, ist dieser aber nicht für immer verschwunden. Durch Verwesungsgase, die in Leichen entstehen, treiben einige tote Körper nach etwa drei bis fünf Tagen wieder an die Wasseroberfläche. Falls sie allerdings in Gewächsen unter Wasser hängen bleiben, könne es deutlich länger dauern, laut Oster sogar bis zu einem Jahr.

Weil der Main so unberechenbar ist, sei es beinahe unmöglich zu prognostizieren, wo eine Leiche wieder auftauchen wird, erklärt Thomas Daniel. »Kaffeesatzleserei« nennt er das. Durch die starke Strömung könnten leblose Körper schnell im Raum Frankfurt sein. Wenn der Main etwas mehr Wasser führe, könne es passieren, dass Leichname über Hindernisse wie ein Wehr gespült werden. Doch sie können genauso gut unter Wasser an einem Ast festhängen und nach Monaten nur wenige Hundert Meter von der Unglücksstelle an die Oberfläche treiben.

Werden Menschen vermisst, verständigt die Polizei auch Kraftwerksbetreiber. Sie kontrollieren dann das Treibgut, das in den Rechen ihrer Schleusen hängen bleibt. Im Fall des vermissten Wörthers könnte dies geholfen haben: Ein Kraftwerksmitarbeiter entdeckte den leblosen Körper, den die Polizei für die Leiche des 30-Jährigen hält, am Freitagmittag.

Stichwort: Unterwasserdrohne der Feuerwehr Neben Sonargeräten, Leichenspürhunden und Tauchern gibt es im Kreis Aschaffenburg ein weiteres Element, das bei der Suche nach Vermissten oder Leichen helfen könnte: die Unterwasserdrohne, die bei der Feuerwehr Karlstein stationiert ist. Seit dem Frühsommer 2021 lernen die Wehrleute dort den Umgang mit dem Gerät, das Unterwasserbilder auf einen Bildschirm überträgt und dadurch allen beteiligten Einsatzkräften parallel zugänglich macht. Bei der Drohne stellen sich ähnliche Probleme wie für die Taucher: Durch viele Schwebstoffe im Flusswasser liegt die Sichtweite unter einem Meter. Bislang war die Unterwasserdrohne nicht an großen Einsätzen beteiligt. Hierfür müsste sie vom zuständigen Einsatzleiter angefordert werden. Sie soll laut Niklas Holthusen von der Karlsteiner Wehr künftig eine Ergänzung der bisherigen Einsatzmittel sein. >>> Lesen Sie hier, wie die Unterwasserdrohne, die bei der Karlsteiner Wehr stationiert ist, funktioniert

