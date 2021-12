Wieder viel zu wenig Regen im Erlenbacher Wald

Was Revierleiter Frank Popp dem Stadtrat berichtet

Erlenbach a.Main 19.12.2021 - 09:30 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Forstperspektiven: In der Stadtratssitzung in Erlenbach trug Revierleiter Frank Popp am Donnerstag den Jahresbericht 2021 vor und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. Der Mobilfunkmast in Mechenhard an der "Ruhbank" wurde mittlerweile aufgebaut. Derzeit laufen zwei Klagen von Bürgern gegen die Baugenehmigung.

Der vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt ausgearbeitete Fällungsantrag enthält für das Jahr 2022 mit 1950 Festmeter Holz wieder einen etwas höheren, planmäßigen Jahresumsatz als in den Vorjahren. Einstimmig beschlossen wurde der von Kämmerin Tamara Heßberger vorgetragene Jahresbetriebsplan 2022 und dem enthaltenden Fällungsantrag 2022 mit einer Einschlagsmenge von 1950 Festmeter.

Popp informierte, dass die Ausgleichsfläche für das ICO-Logistikzentrum bereits mit Eichen bepflanzt worden sei. Die Folgen der Trockenheit der vergangenen Jahre und der zunehmende Schädlingsbefall machten dem Baumbestand weiterhin schwer zu schaffen.

In den Jahren 2020/2021 wurden im Stadtwald rund 2300 Festmeter Schadholz eingeschlagen. Für die erforderlichen Wiederaufforstungsmaßnahmen wurden 2020 14.500 Pflanzen und 2021 noch einmal 3000 Stück gepflanzt. Für 2022 ist die Pflanzung von weiteren 14.000 Laubbäumen vorgesehen. Dafür sind Mittel in Höhe von 37.400 Euro im Haushalt für Pflanzen, Zäune und Einzelschutz eingeplant. Die möglichen Fördermittel sind durch die neugefasste waldbauliche Förderrichtlinie seit 2020 deutlich gestiegen.

Kiefernsterben

Der Revierleiter berichtete, dass das Kiefernsterben auf hohem Niveau stagniere (Holzanfall 250 Festmeter). Der Borkenkäfer an Kiefer, Lärche und Douglasie liege weit unter der Schadensschwelle. Vereinzelt habe man Prachtkäfer an Kiefern und Eichen entdeckt. In der Wegeinstandsetzung sind 2022 insgesamt drei größere Maßnahmen mit planmäßigen Kosten von 110000 Euro vorgesehen, davon in der Abteilung Wäldchen 650 laufende Meter, Galgenberg/Breiteloh 750 laufende Meter und in der Abteilung Blitz 800 laufende Meter mit drei Durchlässen.

Die Kosten für größere Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Sicherheitsfällungen - in den Jahren 2020 und 2021 in großem Umfang unter anderem am Rotweinwanderweg, entlang der Staatsstraßen, am Stadtwald und am Parkplatz am Krankenhaus angefallen - sind im Kulturantrag der Forstverwaltung nicht enthalten; es werden zusätzliche Mittel in den Haushalt eingeplant. Laut Popp haben sich die Preise am Holzmarkt nach den Turbulenzen der vergangenen zwei Jahre wieder normalisiert. Daher werden die zu erzielenden Einnahmen aus dem Holzverkauf im Jahr 2022 inklusive Brennholz an Privatkunden auf rund 90.000 Euro geschätzt.

Martin Roos

Stadtrat in Kürze Klagen gegen Mobilfunkmast: Der Mobilfunkmast in Mechenhard an der "Ruhbank" wurde mittlerweile aufgebaut. Derzeit laufen zwei Klagen von Bürgern gegen die Baugenehmigung des Mastes. Die Mechenharder Bürgerinitiative "Sturm gegen den Turm" hatte monatelang versucht, die Errichtung des Mastes zu verhindern. Die Bürgerinitiative hatte argumentiert, dass Mobilfunk bedenklich und gesundheitsschädlich sei. Bürgermeister Michael Berninger betonte, er habe keinerlei Verständnis für die Klagen. Der Mast sei Grundvoraussetzung für Digitalisierung.Impfappell anstatt Jahresrückblick: Bürgermeister Michael Berninger (CSU) sagte, dass er anstatt des üblichen Jahresrückblickes lieber einen Impfappell an die Bürger richten wolle. Er selber werbe wie viele andere Menschen auch seit Monaten fürs Impfen. Ganz eindrucksvoll habe dies auch der ärztliche Leiter des Klinikums Erlenbach, Siegfried Beller, beim Riesenadventskalender mit seinem Appell zum Impfen gemacht. Der Bürgermeister betonte, dass unabhängig von einer wahrscheinlichen kommenden gesetzlichen Impfpflicht, alle eine moralische Pflicht hätten, sich impfen zu lassen, weil man sich dadurch selber und auch andere schütze. Stadtbibliothek: Ihren Jahresbericht legte die Leiterin der Stadtbibliothek, Christine Fröhlich vor. Der Bestand beträgt derzeit 18.617. Man zählte 1140 aktive Leser, 61.578 Ausleihen, 6846 virtuelle Ausleihen und 335 Neuanmeldungen. Es gab 76 aktive und 154 passive Fernleihen. Geöffnet war die Einrichtung 827,5 Stunden. Die Gesamteinnahmen lagen bei 10.430 Euro, die Jahresgebühr betrug 7843 Euro. Aus Landesmitteln erhielt man für Medienprodukte eine Förderung in Höhe von 3200 Euro, aus einer Erbschaft 5000 Euro. Im Leistungsvergleich der Bibliotheken in Orten mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern lag man im vergangenen Jahr auf Platz 55. Es fanden 27 Veranstaltungen in der Bibliothek statt. Die Stadtbibliothek kooperiert mit zwei Schulen, vier Kindergärten, dem Förderverein der Bibliothek, dem Verein Frauen für Frauen, dem Familienstützpunkt, dem Jugendzentrum, der Musikschule, der Kinopassage, dem Lieblingsbuchladen und dem Landratsamt Miltenberg. Richtlinie zur Vergabe städtischer Baugrundstücke: Einstimmig beschlossen wurden die Richtlinien zur Vergabe städtischer Baugrundstücke im Baugebiet "Krötenhecke" in Mechenhard. Die Stadt Erlenbach beruft sich dabei auf die Vorgaben aus europäischem und bundesdeutschem Recht. Laut Bürgermeister Michael Berninner (CSU) bietet die Stadt keine verbilligten Bauplätze an. Eine Bewertung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Bewerber wird von der Stadt Erlenbach bei der Auswahl nicht vorgenommen. Ziel der Richtlinie ist die Schaffung und der Erhalt einer städtischen Infrastruktur, die ein gemeinsames Miteinander und den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung gewährleistet. Anträge müssen bei der Stadt schriftlich eingereicht werden. Die Vergabe wird anhand eines Punktsystems festgelegt. Dabei werden sowohl Ortsbezugskriterien als auch Sozialkriterien vergeben. Die maximale Gesamtpunktzahl beträgt 360 Punkte. Innerhalb von drei Jahren muss gebaut, innerhalb von fünf Jahren das Haus fertiggestellt sein. Der Verkaufspreis für die 22 städtischen Baugrundstücke beträgt pro Quadratmeter 240 Euro zuzüglich Erschließungs- und Herstellungskosten. Kanalsanierung: Für die Kanal- und Schachtsanierungsarbeiten in der Siedlung in den Jahren 2022 und 2023 wurde der Auftrag für 207630 Euro an die Firma Geiger Kanaltechnik (Mainaschaff) erteilt. Unterstützung für Unternehmen: Von der Pandemie betroffene Unternehmen können bis 31. Januar 2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundungen stellen. Die Stundungen werden längstens bis zum 31. März 2022 zinslos gewährt. Vereins- und Kirchenförderung: Insgesamt wurden 2021 Zuschüsse in Höhe von 137.694 Euro an Vereine und Kirchen ausgezahlt. Vereine erhielten 135.014 Euro, Kirchen 2680 Euro an Zuwendungen. Benutzungsgebühren beschlossen: Angepasst wurden die Gebühren bei den Kindertageseinrichtungen, dem Bergschwimmbad, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Mittagsbetreuung. Für die Volkshochschule gibt es aufgrund der bestehenden Zweckvereinbarung zur Kostenbeteiligung des Landkreises und der Wohnsitzkommunen der Teilnehmer Sonderbedingungen. Städtebauliches Entwicklungskonzept: Beschlossen wurde das städtebauliche Entwicklungskonzept des Büros Tropp Plan (Aschaffenburg) zur Bebauung der Fläche an der Klingenberger Straße 5 bis 7 mit einer viergeschossigen Bebauung des straßenseitigen Kopfgebäudes als Basis für weitere Planungen.