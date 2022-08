Wieder freie Fahrt auf der Mil 10 zwischen Amorbach und Neudorf

Letzter Abschnitt der Kreisstraße ist nach Vollsperrung freigegeben

Amorbach 11.08.2022 - 11:27 Uhr 1 Min.

Neu sanierter Straßenabschnitt der MIL 10 bei der Einmündung der Neudorfer Straße in die Mil10

Der Abschnitt zwischen Neudorf und Amorbach war die letzte große Baumaßnahme im Zuge der Kreisstraße Mil 10. Seit 2019 wurde diese in einzelnen Zeitphasen saniert. Der letzte Abschnitt "war in einem absolut schlechten Zustand", so der Landrat Jens Marco Scherf. Besonders problematisch war die Enge der Straße und Straßenschäden am Belag. Die Sanierungsarbeiten zielten hauptsächlich darauf ab, wieder mehr Sicherheit im Verkehr zu erreichen. Denn durch die enge Fahrbahn und die Belagsschäden war die Autofahrt zwischen Neudorf und Amorbach mit einem größeren Risiko versehen. Gleichzeitig dient der Abschnitt auch als Umleitungsstrecke und war aufgrund der Straßenbreite für Schulbusse und größere Transportwagen ein enormes Problem.

Für die Sanierungsarbeiten des Abschnitts wurde das Unternehmen Strabag beauftragt. Geplant waren die Arbeiten für den Zeitraum April 2022 bis Mitte Juli 2022. Aufgrund verschiedener Komplikationen verschob sich die Fertigstellung jedoch. "Die Arbeit bei der extremen Hitze ist eine Herausforderung", so Matthias Krämer von der Firma Strabag AG. Auch ein Waldbrand führte zum zeitlichen Rückfall der Fertigstellung. Der Straßenbelag war zu der Zeit des Brandes jedoch schon fertig und es fehlten nur noch die Leitpfosten. Dadurch konnten die Feuerwehrautos die Brandstelle schnell erreichen und das Feuer löschen.

Auch hinter den Bauarbeiten an sich verbargen sich weitere Schwierigkeiten: Wegen der Enge des Straßenabschnitts war eine Vollsperrung notwendig, um die Sicherheit der Arbeiter und der Autofahrer zu garantieren. Die Vollsperrung betraf insbesondere die Einwohner von Neudorf und Reichartshausen. Bei der Nachfrage, was diese über die Sperrung denken, wurde jedoch noch einmal die Notwendigkeit der Sanierungsarbeiten deutlich: "Jeder war eigentlich froh und den Umweg nahm man gerne in Kauf", so Peter Lausberger. Laut Christian Hennrich war die Straße "in einem katastrophalen Zustand". Beide vertraten bei der Einweihung die Gemeinde Reichartshausen.

Die Sanierungsarbeiten des letzten Abschnitts kosteten das Land etwa 1,2 Millionen Euro. André Zinke, Vertreter des staatlichen Bauamts von Aschaffenburg, wies darauf hin, dass bei einer Vernachlässigung von Sanierungsarbeiten die nachhaltigen Kosten noch gewaltiger wären. Nun wurde das Geld in die Hand genommen. Und Fahrer von Neudorf nach Amorbach können sich über mehr Sicherheit auf ihrem Fahrweg freuen.

