Wie Wika-Azubis ihre Ausbildung sehen

Arbeitswelt: Wir stellen acht Jugendliche vor, die in Trennfurt gerade mit ihrer Lehre begonnen haben

Seit dem 1. September heißt es wieder für Tausende Jugendliche in Bayern: Früh aufstehen und ran an die Arbeit. Denn an diesem Tag starteten wie gewohnt die Ausbildungen. Auch im Kreis Miltenberg starteten viele Teenager als Azubis in die Arbeitswelt. Wir stellen an dieser Stelle acht Auszubildende des Messtechnikherstellers Wika in Trennfurt vor, ihre Erwartungen und Wünsche, aber auch ihre Sorgen.

Dylan Grauberger: Er ist Amerikaner, sein Vater jedoch stammt aus Deutschland. Dieser arbeitete bei Wika an einem Standort in den USA, gründete dort eine Familie und kehrte 2015 mit dieser nach Deutschland zurück. Mittlerweile wohnt Dylan Grauberger in Erlenbach-Streit, er besuchte die Main-Limes Realschule in Obernburg und machte dort seinen Abschluss. Sorgen, ob er für die Ausbildung eingestellt wird, hatte der 17-Jährige einige. Seine Noten seien nicht die besten gewesen, gibt er ehrlich zu. Gerade das Fach Deutsch sei ihm schwergefallen und Corona machte die Situation nicht leichter. »Am Anfang habe ich das ein bisschen zu locker genommen, danach musste ich mich echt anstrengen.« Doch er hat es geschafft und macht nun eine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration, das eher praktische Gegenstück zur Anwendungsentwicklung. Der Amerikaner kann sich vorstellen, nach seiner Ausbildung wieder in seine Heimat zurückzukehren und dort für Wika zu arbeiten.

Madeleine Moll: Niemanden zu finden, mit dem man sich versteht - das war Madeleine Molls größte Sorge, bevor sie ihre Ausbildung begann. Doch die Bedenken legten sich rasch, denn schnell hatte sie Kollegen kennengelernt, mit denen sie sich gut versteht. Der 16-Jährigen aus Mömlingen gefällt die Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Wika nach den ersten drei Tagen sehr gut. Auf den Beruf sei sie gekommen, weil ihr großer Bruder das Gleiche gelernt habe. Durch Tipps vieler Bekannter fiel die Entscheidung, bei welcher Firma sie ihre Ausbildung machen will, nicht allzu schwer. In ihrer Freizeit spielt Madeleine Fußball - und das schon seit zehn Jahren. Aktuell kickt sie für Großwallstadt.

Justin Koepke: Nach zwei Praktika als Industriemechaniker stand für Justin Koepke fest: »Das will ich auch machen!« Nun hat der Heimbuchenthaler seine Lehre begonnen und bisher gefalle es ihm sehr gut. Besonders der Abwechslungsreichtum im Beruf des Industriemechanikers reize ihn. In den ersten drei Tagen konnte er auch schon so richtig loslegen. So fing er schon mit dem Schleifen an und wurde in die erste Maschine eingewiesen. Den Weg von Heimbuchental bis zu seinem Arbeitsplatz bewältigt der 17-Jährige noch mit dem Bus, in einem Monat ändert sich das jedoch. Dann wird er 18 und kann selbst mit dem Auto fahren.

Sascha Wüchner: Der Schule trauert Sascha Wüchner nicht hinterher - zumindest noch nicht. Umso mehr freut er sich hingegen auf seine Zeit in der Ausbildung als Industriemechaniker. »Viel lernen«, das ist sein Ziel für die nächste Zeit. Durch seinen Vater, der auch mit Elektrizität und Mechanik zu tun hat, hat Sascha Wüchner sich schon früh für Technik interessiert. Schon der Opa habe bei Wika gearbeitet. Er hat ihm letztendlich die Ausbildung vorgeschlagen. Nach zwei Praktika war der 16-jährige Wörther dann überzeugt und bisher bereut er seine Entscheidung nicht: Es gefalle ihm sehr gut. Ein wichtiger Faktor auch für ihn ist die Abwechslung. »Es ist nicht jeden Tag dasselbe.«

Manuel Kunz: Ganz locker hat Manuel Kunz seine Ausbildung zum Mechatroniker angehen lassen. Große Erwartungen habe der 17-Jährige nicht gehabt. »Ich hab´s auf mich zukommen lassen.« Ein bisschen aufgeregt war er vor seinem ersten Tag aber dann doch - alles ist neu und er kannte niemanden. Na ja, fast niemanden zumindest. Denn schon seine Uroma, Oma und sein Vater arbeiten bei der Wika. Vier Familiengenerationen, ein Arbeitsplatz. Wenn so viele Familienmitglieder bei der gleichen Firma arbeiten, bringt das Vorzüge mit sich. Manuel Kunz muss nicht die Busfahrt von Weckbach nach Trennfurt auf sich nehmen, sondern kann immer ganz bequem bei seinem Vater mitfahren, der seine Arbeitszeiten extra an die seines Sohnes angepasst habe, so der 17-Jährige.

Lukas Münch: »Die Kombination aus Elektrik und Mechanik hat mich interessiert.« Das war laut Lukas Münch aus Rück-Schippach der Grund, weshalb er sich für die Ausbildung zum Mechatroniker entschieden hat. Er kannte schon im Vorfeld einige Leute bei der Wika, die ihm gesagt haben, »wie es so läuft«. Da kann dann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ein bisschen Lampenfieber hatte der 17-Jährige vor seinem ersten Tag aber dennoch. »Ängste hat man immer irgendwo, weil halt alles neu ist.« Nach ein paar Tagen hatten die sich aber schnell gelegt und nun freut sich Lukas Münch auf das Kennenlernen der einzelnen Abteilungen.

Miriam Elbert: Den kürzesten Weg zur Arbeit unter den acht von uns an dieser Stelle befragten Azubis hat Miriam Elbert. Denn die 17-Jährige kommt direkt aus Trennfurt und kann so ganz bequem jeden Morgen zur Arbeit laufen. Eigentlich wollte sie schon im vergangenen Jahr ein Praktikum bei Wika machen, wegen Corona war das allerdings nicht möglich, sie musste es bei einer anderen Firma machen. Doch auch dort hat es ihr so gut gefallen, dass sie sich für den Beruf der Industriekauffrau entschieden hat. Besonders gut an der Ausbildung gefällt Miriam Elbert, dass sie sich die verschiedenen Abteilungen anschauen und am Ende die wählen kann, die ihr am besten gefällt. Eine Tendenz hat die 17-Jährige noch nicht: »Ich schaue mir erst mal alles an und dann entscheide ich das.«

Tim Weidner: Tischtennis, Radfahren, zaubern und sich mit Computern beschäftigen: Tim Weidner gestaltet seine Freizeit ziemlich vielseitig. Da passt es, dass der 16-Jährige nun bei Wika eine Ausbildung macht, die Hobby und Beruf verbindet. Als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung sei er eher in der Theorie tätig und schreibe beispielsweise Programme, erklärt der Mönchberger. Für die Zukunft hat Tim Weidner große Ziele: Irgendwann soll der Bachelor oder Master folgen. Vorerst will er jetzt aber erst einmal alle Aspekte des Fachinformatikers so richtig kennenlernen, »das Pro und das Contra«.

