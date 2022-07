Wie stillfreundlich ist der Kreis Miltenberg für Mütter?

Hungrige Babys

Miltenberg 06.07.2022 - 12:20 Uhr 3 Min.

Daniela Höfer stillt die kleine Mila. Deren ältere Schwester Lena schaut zu, auch die Katze der Familie fühlt sich in der Stillsituation pudelwohl. Daniela Höfer stillt die kleine Mila in erster Linie deshalb, um die Bindung zwischen Mutter und Kind zu stärken.

Daniela Höfer schwört aufs Stillen. Es entstehen keine Kosten, es muss nichts organisiert werden. "Stillen hat allein aus praktischen Gründen Vorteile", sagt sie und lacht dabei. "Vor allem, wenn man unterwegs ist: Man muss kein Fläschchen zurechtmachen und nicht schauen, ob man das Breigläschen dabei hat." Doch das ist für die 32-Jährige nicht der wesentliche Grund, warum sie ihr Töchterchen stillt.

Stillen stärke die Bindung zwischen Mutter und Kind, sagt Höfer: "Und es bereitet das Kind bestmöglich aufs Leben vor." Die Beziehung zwischen Mutter und Kind gewinne eine besondere Qualität. Auch andere Menschen könnten ein hungriges Baby füttern. Oma zum Beispiel könne dem Kind ein Fläschchen geben. "Doch stillen kann wirklich nur die Mutter", betont sie. Für die Laudenbacherin macht es dabei keinen Unterschied, ob sie zuhause oder unterwegs ist. Das geht längst nicht allen Frauen so.

So werden einer Studie zufolge nur noch 13 Prozent aller sechsmonatigen Babys ausschließlich gestillt. Das hat nicht nur individuelle Gründe. Oft ist es kaum möglich, ein Kind am Arbeitsplatz zu stillen. Aber auch in der Öffentlichkeit wird das Stillen nicht immer gern gesehen. "Mehr als ein Zehntel der Bevölkerung findet das Stillen in der Öffentlichkeit nicht akzeptabel", heißt es in der "Nationalen Strategie".

Vor hundert Jahren galt es für eine Dame als unschicklich, ihr Kind in der Öffentlichkeit zu stillen. Meist wurde gar nicht gestillt, gab es doch bereits um 1920 herum Babymilchpulver. Bis in die 1970er Jahre hinein wuchs der Anteil der "Flaschenkinder". Vor etwa 50 Jahren wendete sich das Blatt. Stillen wurde mehr und mehr gefördert.

Schiefe Blicke erhalte sie heute manchmal noch, sagt die Daniela Höfer. Sie setzt sich für das Stillen ein. "Als Hypnobirthing-Kursleiterin geht es mir vor allem darum, Frauen in der Schwangerschaft zu stärken und sie mental bestmöglich auf die Geburt und die Stillzeit vorzubereiten", erklärt die zweifache Mutter.

Für Melanie Pani, Kreishebamme in Miltenberg, ist Stillen nicht etwas, das wie ein fester Programmpunkt auf der Tagesordnung stehen sollte. "Die Kinder bestimmen, ob sie Durst haben", sagt sie. Früher seien den Müttern feste Regeln eingebläut worden. So lautete ein verbreiteter Mythos, dass ein Kind genau alle vier Stunden gestillt werden soll. Doch es gibt Phasen, in denen das Kind viel öfter trinken möchte. Oder in denen es viel seltener kommt. Mütter sollen sich beim Stillen einfach auf die eigene Intuition verlassen, rät Pani.

Als Hebamme hat sie einige Tipps für stillende Frauen parat: "Uns wurde es in die Wiege gelegt, dass wir stillen können", sagt sie. Doch natürlich komme es manchmal zu Problemen, oft beim ersten Kind. Sind beispielsweise die Brustwarzen viele Tage lang entzündet, wird das Stillen zur Qual.

Stillfreundlichkeit ist das vorrangige Ziel der neuen Nationalen Strategie. Stößt das aber überall auf Verständnis? Nachgefragt bei einem, der viele Mütter im Haus hat: Peter Winkler, Leiter der Erziehungsberatung des Caritasverbands im Kreis. Auf die Frage, ob es ihn störe, wenn eine Frau stille, ist seine Antwort klar: "Natürlich nicht!" Kommen Mütter mit Kleinkindern in seine Einrichtung, wird Stillen schnell zum Thema. Das sei oft der Einstieg in ein Gespräch, das sich um Probleme im Alltag mit dem Kleinkind dreht.

Peter Winklar sagt: "Auch Unverständnis der Umgebung kommt zum Ausdruck." Bekannte signalisieren Müttern zum Beispiel, dass man beim Schoppen nicht unbedingt eine stillende Mutter in der Runde haben möchte, erzählt Winkler. Da heiße es dann zum Beispiel: "Du kannst doch auch mal abpumpen!"

Auch Melanie Pani und Daniela Höfer meinen, für mehr Stillfreundlichkeit gebe es im Kreis Miltenberg noch einiges zu tun. Die Kreishebamme wünscht sich mehr Rückzugsräume für stillende Frauen in öffentlichen Gebäuden, Cafés und Restaurants. Daniela Höfer ergänzt: "Wichtig ist auch, Frauen zu stärken, sodass sie nicht das Gefühl haben, sich beim Stillen verstecken zu müssen." Frauen sollten sich trauen, im Restaurant oder Rathaus zu fragen, wo sie ihr Kind in ruhiger Atmosphäre stillen könnten: "Wenn sie sich auch im Gastraum unter vielen Menschen beim Stillen wohl fühlen, ist das umso besser." Pat Christ

Hintergrund: Babyfreundliches Krankenhaus Die Helios-Klinik in Erlenbach ist als "babyfreundliches Krankenhaus" nach Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zertifiziert. In der Klinik werde auf das Stillen großen Wert gelegt. Schon vor der Geburt biete das Team Kurse zur Stillvorbereitung an. Jeden Montag gibt es von 9.30 bis 11.30 Uhr das Stillcafé "La Mama" in der "Elternschule Erlenbach". Eine Still- und Laktationsberaterin kann rund um die Uhr kontaktiert werden. pat